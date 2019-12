Aloe Blacc om Avicii: ”Konserten känns som det bästa sättet att hedra Tims historia”

55.000 biljetter sålde slut på under en timme. Inför ett fullsatt Friends arena ska den bortgångne svenska dj:n Avicii hyllas i det som blir den största konserten arrangerad i hans namn.

Flera av Aviciis dj-kollegor och vänner – Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Laidback Luke och Nicky Romero – uppträder med egna set under kvällen. Det gör också den franska dj-stjärnan David Guetta. Så sent som i augusti släppte han en remix av låten ”Heaven” från Aviciis postumt utgivna album ”Tim” (2019).

– Det var känslosamt när jag framförde den låten första gången och naturligtvis kommer hyllningskonserten att bli ännu mer känslosam. Jag försöker att inte tänka på det om jag ska vara ärlig, säger David Guetta till TT.

Tim ”Avicii” Bergling. Foto: Amy Sussman

Till konserten – som går under namnet ”Avicii tribute concert for mental health awareness” – har också uppemot 20 av originalsångarna från några av Aviciis största hittar flugits in till Sverige för att medverka. Bland dessa finns namnkunniga artister som Rita Ora, Adam Lambert och Aloe Blacc. För första gången i ett stort sammanhang framförs låtarna live tillsammans med artisterna ackompanjerade av ett 30-mannaband.

Stefan Olsson är konsertens kapellmästare. Han berättar för DN att livebandet i grunden är ett popband med adderade stråk- och blåsinstrument.

– Det fanns en dröm hos Tim att spela låtarna med sångarna tillsammans med ett stort liveband. Nu ska vi försöka förverkliga den drömmen.

– Det var Tims pappa som frågade mig om jag ville vara med. Det känns fantastiskt ärofyllt att få den här möjligheten, säger Stefan Olsson.

Han har under förberedelserna haft en större roll än att bara vara kapellmästare. Konserten har förberetts in i minsta detalj.

– Vi har lagt otroligt mycket tid på arrangemangen. Det är verkligen två världar som möts. Tim hade mycket organiskt i sin musik med akustiska gitarrer och den här countrykänslan. Den delen ska blandas med dansmusiken, säger Stefan Olsson.

Förhoppningsvis får publiken upp ögonen för hur bra Tims kompositioner faktiskt är.

Vilka har varit de största utmaningarna?

– Att behandla Tims musik med värdighet och respekt och samtidigt inte vara fega. Det är fortfarande samma låtar, men vi har försökt att förstärka de organiska elementen för få en komplett liveupplevelse.

– Förhoppningsvis får publiken upp ögonen för hur bra Tims kompositioner faktiskt är. Det är inte bara låtar som fungerar på en festival på typ Ibiza. De har ett större djup.

Till sin hjälp har Olsson haft låtskrivaren och producenten Carl Falk. Han har fungerat som ett kreativt bollplank. Falk arbetade under många år tillsammans med Avicii och uppskattar att de tillsammans gjorde ett trettiotal låtar ihop, varav ungefär hälften är släppta.

– Jag och Tim hade en otroligt stor tillit för varandra. Jag tog många av de idéer han hade och försökte göra det till musik. Den symfoni han hade i huvudet kunde jag få ut på en gitarr eller ett piano, säger Carl Falk.

Carl Falk. Foto: Allis Nettréus

Det var svårt eftersom jag inte hade Tim att bolla med.

Carl Falk berättar att han ofta var den som fick slutföra deras produktioner eftersom Avicii var ivrig att börja med nästa projekt. Efter hans död 2018 lämnades massvis med påbörjade låtar kvar. De släpptes senare postumt på albumet ”Tim”. Falk hade en stor roll i arbetet med att göra klart albumet.

– Under färdigställandet försökte jag att komma ihåg vad vi gjorde i studion. Vi ville göra klart de ursprungliga idéerna utan att ändra för mycket, men det är samtidigt viktigt att lita på sig själv och våga förbättra låtarna också. Men det var svårt eftersom jag inte hade Tim att bolla med.

Både gamla och nya låtar av Avicii kommer att spelas under torsdagskvällen. Falk hoppas att hyllningskonserten inte blir alltför sorglig, utan att det också finns utrymme för dans, fest och positiv energi. Precis som det var när Avicii uppträdde själv.

– Ett helt gäng av låtarna från det albumet kommer att spelas på konserten. Det blir några överraskningar med tanke på att vi aldrig hann spela någonting live från den sista plattan.

Hur tror du att det kommer att kännas när konserten väl sätter i gång?

– Vi har varit så inne i musiken den senaste tiden och har nästan kopplat bort känslorna. Men när vi får se publiken, de som har växt upp med Tims musik och rest från hela världen för att se konserten, då blir det nog svårt att värja sig mot känslorna.

Aloe Blacc sjunger på Avicii-låtarna ”Wake me up” och ”SOS”. Foto: Rob Latour/Variety/REX

Amerikanen Aloe Blacc är en av artisterna som har tagit sig till Sverige för att hylla sin vän och kollega. Han sjöng på Aviciis världshit ”Wake me up” från 2013.

– Jag är glad att få komma hit och att vi får dela med oss av musiken till fansen. Men det känns också rörande eftersom det får mig att tänka tillbaka på de gånger jag var i studion och spelade in låtar med Tim, säger Blacc till DN.

– I studion var det aldrig så mycket småsnack. Han var väldigt lätt att jobba med och det var alltid fokus på att vara kreativa, skapa musik och att lita på varandra under den processen.

– Han var verkligen en passionerad musiker men samtidigt så ödmjuk och snäll.

Aloe Blacc sjunger också på Aviciis första postuma singel ”SOS”. Låten blev den mest lyssnade på svenska Spotify under året.

– Skivbolaget berättade för mig att Tim hade en låt och i hans personliga anteckningar stod det att han ville att jag skulle sjunga den. Det var ganska känslosamt.

– Tim har haft en så positiv inverkan på mitt liv och när jag nu läser texten till låten så känns det som ett meddelande som kom för sent.

Bakom konserten på Friends arena står Tim Bergling Foundation, startad av hans familj efter bortgången 2018. Alla intäkter från konserten går till initiativ inom psykisk ohälsa och självmordsprevention.

– Det känns som det bästa sättet att hedra Tims historia. Att få höra hans musik under en kväll och samtidigt öka medvetenheten kring psykisk ohälsa, säger Aloe Blacc.

