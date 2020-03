Amanda Kernell: Karaoke är den perfekta formen av familjeterapi

Amanda Kernell älskar karaoke. Under uppväxten lärde hon sig att sjunga för att glömma bort alla bekymmer, sorger och besvär. Framför allt under jularna brukade familjen hellre flockas kring Singstar än julgranen.

– För en familj som är splittrad, och dessutom i flera generationer, så är ju julafton alltid lite jobbigt. Att sjunga tillsammans blev en positiv paus från alla förväntningar omkring hur en familj ska vara, så minns jag det, säger Amanda Kernell i en folktom hotellbar med skvalande loungemusik och magnifik utsikt över Stockholm.

Till och med under sin mest trotsiga tonårsperiod gick hon med på att sjunga kör bakom sin mamma när hon framförde karaokeversioner av Dusty Springfields ”Son of a preacher man” ute på lokal.

– Det är ett både roligt och fint minne. Tonåringar brukar ju skämmas för sina föräldrar och jag var väldigt hård mot min mamma. Men så här i efterhand tycker jag att hon är en fantastisk förälder! Jag förlåter allt och hoppas allt hon förlåter mig.

Ane Dahl Torp i ”Charter”. Foto: Nordisk film

Som av en händelse finns det en försonande karaokescen i nya filmen ”Charter” där en pressad mamma lyckas få med sina svårflörtade kids på att sjunga Meat Loaf på en liten karaokebar på Teneriffa: ”And I would do anything for love/I'd run right into hell and back…”

– Vi ville egentligen ha Justin Biebers ”Sorry” men den var låst på grund av en rättighetstvist. Men Meat Loafs låt är ju mer svulstig och plojig och går ju att sjunga på olika sätt. Vi tänkte att detta var en låt som familjen hade sjungit tillsammans tidigare och var en del av deras gemensamma minnen och interna humor, förklarar Amanda Kernell.

Meat Loafs slagdänga må vara skriven för ett annat sammanhang, men råkar också fånga hela kärnan i ”Charter” – att vi är beredda att göra allt för kärlek. Eller i alla fall, nästan allt? ”Charter” kretsar kring en bitter vårdnadstvist mellan Alice (Ane Dahl Torp) som just flyttat till Stockholm och Mattias (Sverrir Gudnason) som är kvar med de båda barnen i ett snövitt Norrbotten. Inför skräcken över att förlora vårdnaden fattar Alice ett drastiskt beslut att ta med dem på en desperat chartertripp till Kanarieöarna. Den enda filmen har gemensamt med Lasse Åbergs ”Sällskapsresan” är repliken ”Svenskarna reser inte till någonting, dom reser från någonting”.

Ane Dahl Torp som Alice och Sverrir Gudnason som Mattias. Foto: Nordisk film

– ”Charter” är ju inte min filmade dagbok men visst har jag hämtat element från mina personliga erfarenheter av att vara skilsmässobarn. Även om vår familj klarade oss undan såriga vårdnadstvister så fick jag en känsla för skilsmässornas minfält, jag känner väl till komplexiteten i hur man som barn behöver förhålla sig till makt, lojalitet och ansvar, säger Kernell som inte har hunnit skaffa några barn.

– Men eftersom jag brukar göra film om mina rädslor så föreställer mig att det värsta som kan hända är att man förlorar sina barn. Och jag har ju sett det ske i min närhet. Så det här är mitt kärleksbrev till alla skilda föräldrar.

För några år sedan gjorde hon succé med långfilmsdebuten ”Sameblod”. Filmen vann bland annat tre Guldbaggar, europeiska Luxpriset och DN:s Kulturpris 2018, samt fick det högsta snittbetyget (4,4) av alla svenska långfilmer under 10-talet. Dramat kretsar kring den unga samiska flickan Elle Marja som bryter med sitt ursprung och sin familj i den svenska rasbiologins mörka 30-tal – för att på äldre dagar återknyta kontakten med sitt samiska ursprung.

Systrarna Lene Cecilia och Mia Erika Sparrok i ”Sameblod”. Foto: Amanda Kernell/Oskar Östergren

Precis som i ”Sameblod” och novellfilmen ”I will always love you kingen” handlar ”Charter” om en person som gör radikala val genom att lämna eller ha lämnat sin familj.

– Ja, på sätt och vis är det samma tema i alla mina filmer: Vilket ansvar har man för sin familj? Vad är man beredd att offra för att gå sin egen väg? Vad händer om man sviker – och vad är ett svek?

Som vanligt ställer Kernell hellre svåra frågor än ger enkla svar. Med ”Charter” signerar hon ännu ett komplext kvinnoporträtt som denna gång sätter mammarollen under lupp.

– Alice är ju ingen ren hjältinna utan en mamma som agerar på instinkt och ställs inför komplexa val utan att alltid göra det rätta – vad det nu är? Men oavsett om hon gör rätt eller fel, så bedöms mammor fortfarande med en annan måttstock än vad pappor gör.

”Vår utmaning var att klura ut hur man filmar en vårdnadstvist på ett känslomässigt sätt utan att bara visa en massa gråtande ansikten”, säger Amanda Kernell. Foto: Elin Åberg

– Det finns också en koppling mellan moderskap och offer – att som mamma prioritera sig själv är en dödssynd. För mig blir det mer och mer tydligt vilken liten smal spång en kvinna ska gå på för att anses vara en bra mamma – i både sina egna och andras ögon. Och när det handlar om vårdnadstvister också i rättssystemets ögon...

Inför manusskrivandet intervjuade hon ett antal personer som befunnit sig i vårdnadstvister och gjort samma val som filmens Alice. En del fanns redan i hennes närhet, andra var nya bekantskaper. För vissa av dem slutade flyktresan i svenskt fängelse. Andra lyckades lösa sina konflikter på ett konstruktivt sätt.

Precis som i Noah Baumbachs ”Marriage story” och andra skilsmässodramer skapas två olika versioner av sanningen. Hon vill gärna att ”Charter” ska vara en spännande film där publiken svävar lite i ovisshet.

– Det är som om båda föräldrarna i ”Charter” kidnappar barnen, först den ena, sedan den andra och av olika skäl. I en sådan sårig och sorglig situation som de befinner sig i är det svårt att vara sitt bästa jag. Jag vill att tittarna ska längst fram på stolskanten och hålla andan och både vara med men också bedöma rollfigurerna, sekund för sekund... Vem gör rätt? Var går gränsen? Hur långt skulle jag ha gått?

Amanda Kernell Född 1986 i Umeå, har samiska rötter. Hon har tidigare jobbat som filmpedagog och sexualupplysare i Västerbottens län. Utbildad på Danska filmskolan i Köpenhamn. Filmdebuterade 2007 med kortfilmen ”Våra discon” och har gjort flera korta filmer, till exempel ”Stoerre Vaerie”/”Norra Storfjället” som ligger till grund för långfilmsdebuten ”Sameblod” (2016). En flerfaldigt Guldbaggebelönad film (bästa manus, bästa kvinnliga huvudroll, bästa klipp) som även vann Publikens pris. Har också regisserat novellfilmen ”I will always love you kingen”. ”Charter” hade världspremiär på Sundancefestivalen och får svensk biopremiär den 13 mars. I rollistan står bland andra Ane Dahl Torp, Sverrir Gudnason, Troy Lundkvist, Tintin Poggats Sarri, Eva Melander, och Siw Erixon. Visa mer

Kanske är det ett arv från hennes år på Danska filmskolan. I Köpenhamn blev hon skolad i att skriva avsiktsförklaringar, ett manifest för varje ny film, vad man ville uppnå känslomässigt, konstnärligt och politiskt? Dessutom var eleverna alltid tvungna att svara på frågan: Hur ska ditt verk förändra filmkonsten?

– Med ”Charter” kan jag inte svara på det i en mening, men jag kanske kan förnya mig själv lite i alla fall. Tack och lov slipper jag numera att skriva motiveringar utifrån skolans mallar, ler hon.

Hennes lärare på Danska filmskolan ska nog ändå vara nöjda med sin svenska elev. Amanda Kernell fick ett högt betyg av sin egen mamma:

– Hon tycker väldigt mycket om ”Charter” men sa också att det var en ”väldigt dansk kärleksförklaring”, haha. Och visst, jag gillar att skaka om publiken och vill att det ska klia lite även om mina filmer aldrig ska vara svåra att förstå. Och jag gillar att skapa någon sorts förlåtelse och försoning även om jag inte vet hur man kommer dit i verkliga livet, säger hon.

Efter smygvisningen i Jokkmokk och efter hyllningarna på världspremiären i Sundance är hon glad över att filmen skapat en het debatt om föräldraskap.

Ane Dahl Torp i ”Charter” Foto: Nordisk film

Amanda Kernell – som lotsade fram båda ”Sameblod”-systrarna Sparrok till Guldbaggegalan (Lene Cecilia vann för bästa huvudroll) – är eld och lågor över sitt nya norska fynd – Ane Dahl Torp (”Gymnasielärarens lilla röda”). I ”Charter” bär hon hela den alternativa semestertrippen på sina stadiga axlar.

– Ane är Nordens egen Gena Rowlands med rena rockstjärnevibbarna! Hon har ett energifält omkring sig och har en oberäknelig kvalitet. Även om hon kan visa sårbarhet så är hon aldrig någon liten sparv som man ska tycka synd om. Hon är den där typen som kan spela rollfigurer som inte hela tiden är älskvärda och snälla men som man ändå kan förlåta, säger Amanda Kernell.

”Charter” är hennes fysiskt mest krävande inspelning. Filmen spelades in i två helt olika västernlandskap i två olika klimatzoner i var sin ände av Europa – från 32 minusgrader norr i Jokkmokk till ett hett Teneriffa med sandmoln från Sahara.

Ane Dahl Torp i ”Charter” Foto: Nordisk film

– När vi kom dit hade de just spelat in ”Rambo 6”. Där och då blev jag akut medveten om att jag verkligen håller på med svensk indiefilm.

Precis som i ”Sameblod” jobbade hon återigen med den hyllade filmfotografen Sophia Olsson. I ”Charter” användes helanamorfiska objektiv som ”trycker ihop” bilden i sidled på grund av olika brännvidder horisontellt och vertikalt. Filmen ger också en drömsk känsla som om det vore ett gammalt minne.

– Vår utmaning var att klura ut hur man filmar en vårdnadstvist på ett känslomässigt sätt utan att bara visa en massa gråtande ansikten. Hur får man det att kännas våldsamt, otryggt och ensamt – men också fånga de där vackra dyrbara ögonblicken med barnen som man för alltid hoppas minnas. Jag älskar bilder som går emot förväntningarna – ett mariachiband mitt ett allvarligt samtal eller någon ligger på en strand i ett semesterparadis och har svårt att andas.

Amanda Kernell Foto: Elin Åberg

”Charter” har svensk biopremiär den 13 mars, men mentalt har Amanda Kernell redan checkat ut.

– Jag har börjat på nästa projekt – det blir en kärlekshistoria som utspelar sig i ett nutida Sápmi. Sedan är det förstås samma teman som vanligt, säger hon och skrattar självironiskt:

– Men jag kände att det behövs lite kärlek nu efter att ha varit så länge i vårdnadstvisternas såriga land...

Läs mer:

Amanda Kernells nya film hyllas i USA

Fem höjdpunkter på Stockholms feministiska filmfestival