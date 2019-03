Det är hon själv som tar upp håret, helt på eget bevåg. Kanske har hon blivit så van vid frågan att hon tar den för given, vill få den överstökad; kanske har hon redan upprepat orden så många gånger att de rinner ur munnen automatiskt.

– I Härnösand kunde det vara någon jag jobbat med i flera år, kanske suttit i samma nämnd, som plötsligt kom fram: ”Jag måste fråga, det här med din frisyr...” Ja, och då får de ställa frågan. Sedan är det inte längre en fråga.

Vi sitter i Amanda Linds arbetsrum på kulturdepartementet på Drottninggatan i Stockholm. Hon har varit kulturminister i nio dagar. Innan dess partisekreterare för Miljöpartiet sedan 2016, så hon är van vid att veckopendla till Stockholm, har man och två barn i mellanstadieåldern och hus i Härnösand.

Två barn, ja, och så har hon en hemlighet, men den har hon inte avslöjat än. Vi talar i stället om årets första partiledardebatt som samtidigt pågår i riksdagen. Det så kallade januariavtalet har inte ens två veckor på nacken.

– Man märker att det är ett nytt landskap för alla att positionera sig i. Och på många sätt väldigt bra för vår demokrati också. Att det inte blir den här förenklade uppdelningen utan faktiskt nyanser. Det tycker jag själv om.

Amanda Lind passar på att läsa researchmaterial på nattåget på väg mot Jokkmokk. Foto: Alexander Mahmoud

Pressekreteraren hämtar kaffe, Amanda Lind ber om varm choklad i stället. Konsten på kontoret hänger kvar från Alice Bah Kuhnkes tid. Det har länge varit tradition att kulturministern själv önskar och väljer konsten till sitt arbetsrum, men Kuhnke lät i stället Statens konstråd, Moderna museet och Nationalmuseum välja och med jämna mellanrum byta ut verken. Det tänker Amanda Lind fortsätta med, säger hon. En av Kuhnkes favoriter – ett svällande rosa nystan i keramik av Veronica Brovall, som den förra kulturministern sagt att hon skulle ta med sig om det började brinna – står i en monter. Även Amanda Lind är förtjust i den.

– Jag kan verkligen uppskatta skulpturer man nästan vill ta på. Jag har ett papper här om verket... ”Kan associeras till köttig klump.” Det är en rätt ung konstnärinna.

Kulturen har också ett värde för att den finns, för att den är

Vad skiljer dig och Alice Bah Kuhnke åt?

– Jag vet inte om jag kan peka på något som tydligt skiljer oss åt. Alice drev vikten av en fri kultur väldigt hårt, att värna kulturen från politisk klåfingrighet.

Samtidigt har hon ju fått kritik för motsatsen.

– Ja, och det är inte min bild eller erfarenhet av Alice, hon har alltid varit en förkämpe för den fria kulturen, att kultur har ett egenvärde. Visst, kultur har jättemånga positiva effekter för lokalsamhället, det har jag själv märkt. Men. Och min bild är att Alice alltid stått upp för det, bland annat i konkreta reformer som museilagen.

Amanda Lind poserar på nattåget till Jokkmokk. Bilden åker upp på Instagram. Foto: Alexander Mahmoud

Både deras konstsmak och deras politiska åsikter må vara lika, men som personer verkar Amanda Lind och Alice Bah Kuhnke på många sätt vara varandras motsatser. Medan Alice Bah Kuhnke kunde ge ett lätt impulsivt intryck – man kunde aldrig riktigt veta vad som skulle komma ur hennes mun vid en intervju – tycks Amanda Lind ha en färdig katalog av planerade svar i huvudet. Det är svårt att föreställa sig Amanda Lind i Kuhnkes Bea Szenfeld-designade Nobelklänning av papper, eller i någon särskilt glamorös inramning över huvud taget – vid de tillfällen jag träffar henne för det här reportaget ser jag henne aldrig ens använda smink.

Vi måste värna vårt fria samhälle där den fria konsten och yttrandefriheten är viktiga delar

Ingen bryr sig om kultur. Åtminstone inte i jämförelse med annat. I undersökningar där människor ombeds rangordna politiska frågor hamnar kultur regelmässigt långt ned i botten. Senast i början av januari gjorde Aftonbladet/Inizio en sådan – bara en procent uppgav att kultur var en av de tre viktigaste politiska frågorna. Kulturministern, däremot, bryr sig många om. Amanda Lind var den mest omtalade av de nya ministrarna i sociala medier dygnet efter att regeringen presenterades. Det berodde till stor del på kritiken mot ett inlägg hon gjort på Instagram där hon hyllat tidigare MP-ministrar, bland andra Mehmet Kaplan som fick avgå efter att han haft samröre med högerextrema och islamistiska organisationer. Men alldeles oavsett det, skrevs det också spaltmeter om den nya ministern på kultursidorna. Kultur är ett område där det finns stora redaktioner och starka debattörsröster, ett område som märks.

Under sina första nio dagar som kultur-, idrotts- och demokratiminister omnämns hon i svenska medier 1.958 gånger. (Det är, som jämförelse, mer än 700 fler än Anders Ygeman.)

”Människor ser att det här är en roll som har stor tyngd och vikt”, säger Amanda Lind om kulturministerposten. Foto: Alexander Mahmoud

Och ministern syns. Under sin första vecka som minister hinner Amanda Lind besöka Idrottsgalan, invigningstala på Göteborgs filmfestival och tala under en manifestation på Förintelsens minnesdag. Jag frågar hur hon tänker kring det: att ha en ministerpost som inte är en av de tyngsta, varken makt- eller pengamässigt, men som är en av de synligaste. Amanda Lind håller inte riktigt med.

– Jag tycker mig ha hört i debatten att människor snarare ser att det här är en roll som har väldigt stor tyngd och vikt. Fri kultur, en levande demokrati, en fri journalistik, att motverka hat och hot... det är väldigt aktuella frågor i dag. Som statsråd har du ett viktigt uppdrag att synliggöra dem, att visa: hit men inte längre. Vi måste värna vårt fria samhälle där den fria konsten och yttrandefriheten är viktiga delar. Nu blir det stora ord, men det är för att det är stort. Även om kulturdepartementet inte har de största pengasäckarna.

• • •

En knapp vecka senare tar vi nattåget till Jokkmokk. Amanda Lind har varit minister i 15 dagar och ska delta vid samernas nationaldag. Hon delar sovkupé med sin pressekreterare. I en papperspåse har de medhavd middag. Amanda Lind håller en tjock mapp i sin hand med underlag inför resan.

Det är minus tjugo i Jokkmokk där Amanda Lind ska möta Sametingets styrelse. Foto: Alexander Mahmoud

– När jag åker till Härnösand går jag på tåget vid midnatt, då hoppar jag bara ner i sängen och försöker somna direkt. Nu är ju klockan inte så mycket, då hinner man läsa en bok. Eller sådant här.

Hon knackar på mappen. Någon bok har hon inte med sig, men hon lyssnar just nu på ”Anne Franks dagbok” i en ljudbokstjänst på mobilen. Hon har aldrig läst den förut. Termostaten i sovvagnen är trasig och ute i korridoren är det hett, säkert 45 grader varmt. Inne i kupén måste man öppna fönstret för att inte svettas.

Det man skriver i sociala medier ska man kunna stå upp för, och det ska tåla granskning

Amanda Lind tar en selfie vid Sverigekartan i ena änden av tågvagnen där hon pekar på Jokkmokk. Den åker upp på Instagram.

Vad har du för relation till sociala medier?

– Jag använder Instagram och Facebook, och jag har Twitter, mycket för att följa debatten. Som partisekreterare försökte jag ofta kommunicera med medlemmarna och rörelsen. Nu blir mitt ansvar bredare, jag tänker att det finns en insynsfråga här, att det finns ett värde i att förtroendevalda kan tillgängliggöra sin verklighet och att ha en bredare kommunikation. Så det är min ambition.

”Nätjättarna har tillgängliggjort det demokratiska samtalet”, säger Amanda Lind om de stora sociala medierna. Foto: Alexander Mahmoud

Har kritiken efter inlägget om Mehmet Kaplan fått dig att omvärdera vad du postar på Instagram?

– Det man skriver i sociala medier ska man kunna stå upp för, och det ska tåla granskning. Det inlägget blev uppmärksammat och kritiserat, och då fick jag möjlighet att förtydliga vad jag menade. Så nej, får jag nog svara. Jag har varit förtroendevald länge, och vill framför allt hålla den privata sfären en bit ifrån sociala medier.

Min intention var att lyfta fram samtliga gröna statsråd för Miljöpartiet förra mandatperioden

Anade du att det skulle bli rabalder kring det inlägget?

– Jag skrev det inte med intentionen att det skulle bli rabalder. Min intention var att lyfta fram samtliga gröna statsråd för Miljöpartiet förra mandatperioden. Så nej, jag såg inte att det skulle bli uppmärksammat på det sättet.

Som demokratiminister, vad tycker du om de stora nätjättarna? Är Facebook bra eller dåligt för demokratin?

– Det tror jag inte att man generellt kan värdera. Det demokratiska samtalet har tillgängliggjorts för väldigt många. Sedan finns det utmaningar med nätjättarna, i hur de agerar och hur deras plattformar designas. Man får följa den utvecklingen och se vad politikens roll blir. Det är viktigt att inte gå in och reglera och styra något som inte kan eller ska regleras och styras.

Samernas nationaldag. Det serveras rensoppa, lax och lingondricka till lunch. Foto: Alexander Mahmoud

Tåget går sönder i Boden, värmen stängs av och hettan förbyts snart i iskyla, och efter någon timmes väntan ger Amanda Linds pressekreterare upp och beställer en taxi till Luleå. Från Luleå är det två timmar i hyrbil till Jokkmokk. Solen hänger som en orange apelsin nära horisonten. Det är trettio minusgrader och himlen är frostig. Amanda Lind är vid gott mod.

– Jag pratade med familjen och det är minus femton i Härnösand!

Vi parkerar vid Hotell Jokkmokk. Här, i ett konferensrum, är det möte med Sametingets styrelse. Amanda Lind och hennes två sakkunniga sätter sig ned vid bordet, på fikabordet finns det renköttsmackor, stämningen är lite tyst, nästan blyg, till en början.

Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom från Sametinget tar en selfie med Amanda Lind utanför Hotell Jokkmokk. Foto: Alexander Mahmoud

Vi får inte vara med under mötet, men Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti är nöjd efteråt.

– Det är jätteviktigt att hon kommer hit. Det var vi som bjöd in henne, och att hon tackar ja betyder att hon är inställd på att jobba med de här frågorna och att lära känna oss.

Nu är partierna överens om att en sanningskommission ska inrättas, säger Amanda Lind, om Sametinget så vill. De samiska organisationerna har haft svårt att enas kring en sådan kommission och hur den i så fall skulle utformas, men Sametinget driver frågan.

Alla äter rensoppa och lax och dricker lingondricka till lunch. I högtalarna på hotellet spelas Sofia Jannoks skiva ”ORDA – This is my land”.

Amanda Lind talar på konferensen ”Samiska kvinnor dåtid, nutid, framtid” på museet Ájtte i Jokkmokk. Foto: Alexander Mahmoud

Amanda Linds politiska engagemang föddes i de sena tonåren – via kyrkan. Det var där hon kom i kontakt med en fråga som berörde henne.

– Det var diskussionen om de fattiga ländernas skulder i slutet av 1990-talet, att utvecklingsländerna hade skulder till den rika världen och fastnade i en lånefälla. Svenska kyrkan var aktiv i den här rörelsen, och jag var med på möten, åkte på en resa för att delta i en manifestation, var med i namninsamlingsarbetet. Det var väl genom det som frågorna kring global solidaritet öppnade sig.

Under samma period blev Amanda Lind vegetarian, på grund av förhållandena inom djurindustrin. Men någon vidare aktivist var hon inte, säger hon.

Det är klart att januariavtalet innehåller saker som inte är Miljöpartiets politik

– Bara på en ganska basal nivå. Rätt snart hamnade jag i Miljöpartiet. Jag insåg att det stod för en helhetspolitik där jag inte behövde fokusera på en fråga utan samtliga: solidaritet med djuren, med fattiga, med andra länder... men också miljö- och klimatfrågan.

Hur snabbt fattade du att du skulle bli politiker?

– Det förstod jag nog aldrig, inte aktivt. Men att engagera mig inom MP kändes rätt.

I sin roll som partisekreterare var Amanda Lind en viktig del av Miljöpartiets förhandlingar kring januariavtalet mellan S, MP, C och L, och en av dem som hanterat splittringen kring frågan inom partiet. Sedan avtalet slöts har flera högprofilerade miljöpartister lämnat partiet i protest. Carl Schlyter, Valter Mutt och Annika Lillemets har i stället lanserat nya partiet Vändpunkt. Max Andersson drog först tillbaka sin kandidatur till EU-valet, och anslöt sig senare till Vändpunkt även han.

”Alternativen var så mycket sämre”, säger Amanda Lind om januariavtalet. Foto: Alexander Mahmoud

Amanda Lind säger att avhopparna är välkomna tillbaka om de vill.

– Det är klart att januariavtalet innehåller saker som inte är Miljöpartiets politik, som varken är våra prioriteringar eller sånt som vi... som man gillar. Vi hade en process inför beslutet som jag var del i som partisekreterare, och vi hade väldigt starkt stöd i samtliga organ som hanterade beslutet för att det är rätt att ingå i den här överenskommelsen. För att alternativen var så mycket sämre, helt enkelt.

– Om man inte kan stå bakom en sådan typ av parlamentarisk överenskommelse och kompromiss – då kanske man kan få mer utlopp för sitt engagemang på annat sätt inom den gröna rörelsen, säger Amanda Lind.

Amanda Lind väljer de tre viktigaste kulturfrågorna just nu 1. ”Kultur i hela landet – att vi på olika sätt behöver stärka den regionala kulturen och se till att du oavsett var du bor har tillgång till kultur. Det är något många pratar om och håller med om, men sedan kommer det till ekonomi och prioriteringar.” 2. ”Kulturskapares villkor. Man kan inte räkna med att kulturskapare och konstnärer ska verka av sig själva utan ersättning, man måste ha schyssta förutsättningar. Något vi pratat mycket om i Miljöpartiet, som jag hoppas vi kan gå vidare med, är att stipendier ska vara pensionsgrundande.” 3. ”Barn och ungas likvärdiga rätt till kultur. Kulturskolan är ett område, förra mandatperioden infördes ett anslag på 100 miljoner för att stärka kulturskolorna, men det är något M och KD plockade bort i budgeten. Nu har vi en skrivning i januariavtalet om att satsa på kulturskolan. Att återinföra pengarna är en del av det, som jag ser det. Kultur i skolan är ett annat viktigt område.” Visa mer

Jag ringer upp Carl Schlyter. Han minns sitt första möte med Amanda Lind.

– Det var ganska många år sedan. Hon var med och sjöng i en grupp på ett torgmöte jag skulle hålla i Härnösand. Jag fick en väldigt bra känsla av henne. Sedan dess har hon ju skaffat sig en massa kommunpolitisk erfarenhet. Hon ses nog som en människa med bra värderingar och ett vinnande sätt, som är erfaren politiskt. Sedan har det som partisekreterare varit tufft att hantera regeringspolitiken och det som hänt inom partiet.

Hur hanterade hon konflikten inom partiet kring januariavtalet?

– Jag lämnade ju partiet när det slöts. Så det har jag en sämre bild av.

Hur skötte hon det i sin roll som partisekreterare?

– Jag tillhör ett annat parti nu. Jag kan gärna säga att hon är en trevlig, bra person med erfarenhet av kulturpolitik, och jag önskar henne all lycka till i nya jobbet som jag tror att hon kommer att klara av utmärkt. Men Miljöpartiets inre liv vill jag inte kommentera längre. Det kanske säger något i sig: att jag lämnade partiet.

Solen strömmar in genom fönstret på Härnösands konsthall. Här möter Amanda Lind sportlovsfirande barn på konstrunda. Foto: Alexander Mahmoud

Själv tycker Amanda Lind att de politiska kompromisserna i januariavtalet ”någonstans är naturliga”, säger hon.

– Miljöpartiet har 4,4 procent av riksdagens röster, och vi ska göra det bästa vi kan med de rösterna. Vi kan inte få genomslag fullt ut för vår politik, så fungerar inte demokratin. Sedan har vi haft diskussioner: funkar det här som helhet, blir det tillräckligt bra? Jag kom fram till det för egen del också, att ja, det är tillräckligt bra.

En av punkterna i avtalet är språkkrav för medborgarskap. Vad tycker du om det?

– Det är ett väldigt bra exempel på en sak som inte är vår politik som vi också har markerat mot som parti, men som är med i överenskommelsen, för att nu har vi en politik som står upp för demokratin, för miljö- och klimatpolitik. Vi tar också steg mot en mer human migrationslagstiftning.

Nu får vi till en familjeåterförening, som har varit ett av våra viktigaste krav i valrörelsen

Den tillfälliga migrationslagen förlängs ju.

– Det är också en del i helhetsuppgörelsen. Nu får vi till en familjeåterförening, som har varit ett av våra viktigaste krav i valrörelsen. Att vi ska titta på frågan om ömmande skäl ligger också som del i överenskommelsen.

Slopad värnskatt, vad tänker du kring det?

– Det är ytterligare ett sådant exempel. Slopad värnskatt är inte vår politik – men nu har vi fått in en grön skatteväxling. Som helhet under mandatperioden får man försöka hitta sätt att se till att de ekonomiska klyftorna i Sverige minskar, och det kommer vi i Miljöpartiet att jobba för.

”Det är glasklart att den här regeringen står upp för att värna demokratin”, säger Amanda Lind. Foto: Alexander Mahmoud

Det är väl svårt när man samtidigt genomför en politik där man sänker skatten för dem med högst inkomst, det är ju raka motsatsen?

– Ja, och det är ju en helhet, som sagt. Vi var tvungna att få till en överenskommelse där alla inblandade partier får genomslag för sina prioriteringar. Det här var en av Liberalernas absolut viktigaste prioriteringar.

När det gäller ditt område, kulturpolitiken, säger du att bland de viktigaste sakerna är ökad tillgänglighet för alla samhällsgrupper – hur går det ihop med den här politiken som många menar leder till ökade klyftor?

– Just kulturpolitiken ligger inte inne i januariavtalet särskilt mycket. Det finns i två punkter – det ena är att öka tillgängligheten till kultur- och musikskolan, det andra att läsdelegationens förslag ska genomföras. Det är kulturpolitiska områden som handlar om ökad tillgänglighet för barn, unga och människor i hela landet. Men sedan ligger kulturpolitiken till stor del utanför avtalet.

Regeringen och samarbetspartierna har en väldigt tydlig bas i att vi ska värna demokrati

Men hur går det ihop på ett större plan med sänkta skatter för de rikaste, allting hänger ju ihop?

– Ja, allt hänger ihop, och jag och Miljöpartiet ska göra vad vi kan för att vår politik ska få genomslag. Men utifrån situationen, utifrån valresultatet, utifrån att alternativet var en moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna där politiken hade blivit ännu sämre, så menar jag att vi får göra det bästa av situationen. Regeringen och samarbetspartierna har en väldigt tydlig bas i att vi ska värna demokratin, vilket också är mitt ansvarsområde. Och där är det glasklart vad den här regeringen står upp för.

• • •

– Välkommen hem!

Det är en man i medelåldern som hejdar Amanda Lind på Espresso House i Härnösand där hon just köpt lunch. Hon känner honom inte, men han känner igen henne, de flesta gör det här. Amanda Lind har varit kulturminister i 21 dagar. Hon har varit hemma över helgen, nu är det måndag och hon har åtaganden på stan innan det är dags att ta nattåget till Stockholm – lokala medaljörer i draghunds-VM (och deras jyckar) ska hyllas på torget, några intervjuer med lokala medier, ett par möten. Och så har hon visat oss sjöbodarna vid Sälstens camping utanför stan, pulsat genom snön ned mot vattnet. Hit går hon ibland med familjen, här springer hon ibland i skogen. Det är bländande vackert, isflaken i viken dramatiska.

Men nu är alla stelfrusna, inklusive Amanda Lind. Hon har beställt varm choklad med marshmallows och en macka med kycklingröra. Hon är inte vegetarian längre. Försöker att äta mest vilt och fisk, säger hon, men det går inte alltid.

Solen går ned i Jokkmokk. Foto: Alexander Mahmoud

Amanda Lind har i mångt och mycket framställts som en hippie i medierna. Orättvist, har vissa tyckt. Att döma någon efter det yttre är aldrig smakfullt. Uppgifterna om att hon gillar lajv och rollspel, att hon sysslar med nålbindning, spelar blockflöjt – allt det kommer från en enda intervju gjord av lokaltidningen Yippie Härnösand, den första intervjun googlande reportrar hittade när Lind utsågs till kulturminister, och en enda intervju kan knappast ge en heltäckande bild av en människa. Inte kan hon hjälpa att hennes make spelar yidaki (det australiska instrument som västerlänningar slängigt kallar ”didgeridoo”), heller. Så kanske är hippiestämpeln lite orättvis.

Å andra sidan: När Amanda Lind flyttade till Härnösand bodde hon i en tipi.

Hon skulle bo enkelt på sommaren och frågade mig om det fanns någon plats att sätta upp en tipi

Det var 2005 och Amanda Lind hade fått sommarjobb i Härnösand, skulle flytta dit från Umeå där hon pluggade. Eva Goës, veteran inom Miljöpartiet och språkrör 1986-1988, hjälpte henne med det praktiska.

– Ja, hon skulle bo enkelt på sommaren när hon jobbade på länsmuseet och frågade mig om det fanns någon plats att sätta upp en tipi. Jag hade vänner med en stor trädgård en bit utanför stan, säger Eva Goës.

Tipin fick stå i Näs vid en liten sjö. Cykelavstånd till jobbet.

– Mitt första intryck var att hon var en smart och vän tjej – hon var ju ung då. Huvudet på skaft.

Det var under den här tiden Amanda Lind träffade sin man, konstnären Björn Ola Lind. Och hon blev kvar.

Amanda Lind hinner med en snabb tur på fjäll- och samemuseet Ájtte i Jokkmokk. Foto: Alexander Mahmoud

Jag ringer en av hennes politiska motståndare i Härnösand också – Eva Olstedt Lundgren, gruppledare för Liberalerna. Hon beskriver den nya kulturministern som omtyckt på hemmaplan.

– Hon är lätt att samarbeta med, och har alltid varit. Hon är väldigt diplomatisk i sitt sätt att vara politiker. Vi i Liberalerna har ju varit i opposition i Härnösand, men Amanda Lind har alltid varit saklig och försökt vara objektiv, säger Eva Olstedt Lundgren.

Eva Olstedt Lundgren råkar också bo granne med Amanda Lind i villaområdet i Härnösand. Hon har hjälpt Amanda Linds familj med komposten.

– Det har vi som en rolig anekdot, att de är miljöpartister och inte fick igång komposten! Den möglade bara för dem. Vi hade boostningsmedel i form av kaninbajs som de fick, och då fick de ordning på den.

Hon har beskrivits i medierna som flummig. Är hon det?

– Nej. Lyssna på vad hon pratar om så är hon allt annat än flummig. Hon har dreadlocks och kanske inte senaste snittet på kläderna och hennes man är kulturarbetare... då sätter man epitetet flummig. Men det säger mer om andra människors syn på omvärlden, säger Eva Olstedt Lundgren.

Jag uppskattar till exempel folkmusik, men det har inget med flummighet att göra, det är bara musik jag tycker om

Medan vi trampar runt i snön i Sälsten frågar jag Amanda Lind själv hur mycket hippie hon egentligen är.

– Det beror väl på vad man lägger i den etiketten!

Vad lägger du själv i etiketten?

– Ja... om det handlar om att man har en öppen inställning till människor, så absolut. Att vara i och nära naturen är något jag alltid tyckt om. Sedan, den delen av kulturen med droger och liknande, känner jag inte igen mig i.

Det är svårt att riktigt få ihop din personlighet. Du har ju bott i en tipi och pluggat örtmedicin på folkhögskola. Samtidigt verkar du fruktansvärt uppstyrd.

– Människor är väl komplexa och sammansatta.

”Jag uppskattar folkmusik, men det har inget med flummighet att göra” säger Amanda Lind. Foto: Alexander Mahmoud

Har du en flummig och en uppstyrd sida?

– Jag kan inte dela upp det på det sättet. Jag uppskattar till exempel folkmusik, men det har inget med flummighet att göra, det är bara musik jag tycker om.

Hennes intresse för lajv, levande rollspel, som också fått mycket uppmärksamhet i medierna, var det ganska länge sedan hon ägnade sig åt, säger Amanda Lind. Även om hon kan tänka sig att ta upp det igen i framtiden. Hon tyckte om att spela karaktärer som var nära naturen, säger hon. Som skogsalv. Hon sydde kläderna själv.

Brukade du vara onda eller goda roller?

– Sammansatta karaktärer var mest intressanta. Även de som klassas som ”onda” har sina drivkrafter och sin världsbild, och tänker inte på sig själva som onda på det sättet.

Det handlar om en acceptans för olikheter, så länge som man håller sig inom lagarnas gränser

Vad lär man sig av lajv?

– Man går in i en karaktär, det liknar teater, men skillnaden är att det är under en längre tid och fullt ut. Kanske försöker man anta andra perspektiv än man annars har.

Är du en anhängare av alternativmedicin i dag?

– Det är inget jag har utövat professionellt, jag såg det nog mest som en spännande sak att lära mig mer om. Det finns vissa delar av komplementärmedicin som man sett kunnat påverka på ett positivt sätt. Som akupunktur, som man använder till exempel under förlossningar. Många läkemedel i dag kommer från växter på olika sätt. Det finns värden i den typen av komplementära behandlingsmetoder, bara det är tydligt vad de syftar till och att inramningen är riktig.

Täckbyxor och stövlar åker av före mötet med Sametinget i Jokkmokk. Foto: Alexander Mahmoud

Så finns den sidan av saken, där preparat marknadsförs som inte är testade eller godkända.

– Ja, och där måste man vara väldigt tydlig med att inte utlova att bota något man inte kan göra. Det är väldigt viktigt.

Amanda Lind är tyst en stund, fotografen ber henne titta rakt in i solen som står lågt på himlen och reflekteras skarpt mot isflaken på viken. Sedan fortsätter hon.

– Jag tänkte på det du frågade om vad det innebär att vara hippie, och det här med att bryta mot normer. Det handlar mer om att vi alla är olika. Det handlar om en acceptans för olikheter, så länge som man håller sig inom lagarnas gränser.

***

Amanda Lind har varit minister i 43 dagar när hon avslöjar sin hemlighet. Det gör hon genom ett inlägg på Instagram: ”I slutet av sommaren får vi förhoppningsvis välkomna ett till barn till vår familj”, skriver Amanda Lind. Några dagar senare träffas vi en sista gång, tillbaka vid den rosa köttiga skulpturen på kontoret på kulturdepartementet.

– Jag har funderat på om ni kan ha märkt något, jag hade lite blodsockerfall när vi sågs i Härnösand, skrattar hon.

Jag var naturligtvis öppen med att jag var gravid när jag fick frågan

Reaktionerna de senaste dagarna har varit överväldigande positiva, säger hon – från partikamrater, vänner, och regeringskollegor. Hon har också fått stöd över partigränserna.

– Jag har fått fina kommentarer från Birgitta Ohlsson och Ebba Busch Thor, bland andra, som tycker att det är bra att jag hittat ett sätt att kombinera föräldraskap med att vara minister, som lyckönskar mig i det här. Det är fint att få de kommentarerna.

Har du fått några mindre positiva?

– Inte jättemycket riktat till mig direkt, däremot ser jag såklart vad som skrivs i sociala medier där det uppstått en mindre debatt. Men det har också varit väldigt fint att se hur både andra partiledare och ex-ministrar, och väldigt många vanliga medborgare, gått in i den debatten och tycker att både kvinnor och män, oavsett vad man jobbar med, ska ha möjlighet att ha barn på ett vettigt sätt.

Efter att ha mött Sametingets styrelse för första gången promenerar Amanda Lind genom Jokkmokk mot fjäll- och samemuseet Ájtte där nästa programpunkt väntar. Foto: Alexander Mahmoud

Vissa menar att du inte borde ha tackat ja till ministerposten om du visste att du skulle vara föräldraledig. Vad vill du säga till dem?

– Jag var naturligtvis öppen med att jag var gravid när jag fick frågan! Vilket jobb eller uppdrag du än tar, så menar jag att det är rimligt att man i Sverige ska ha möjlighet att också vara förälder.

Sedan förra mandatperioden finns ett regelverk för hur statsråd ska kunna vara föräldralediga – det har inte funnits tidigare, även om situationen uppstått och lösts många gånger. Amanda Lind planerar att vara delvis frånvarande under en kortare period i höst, säger hon. Vid regeringssammanträden kommer hon ibland att ha ersättare, arbetet på departementet får omdisponeras.

Veckopendlandet, alla nattågsresorna, kan bli svårt att upprätthålla med ett spädbarn, säger hon. Kanske får familjen hitta en annan lösning under en period. Jag frågar hur det känns med sladdbarn.

– Fantastiskt roligt. Och våra barn blev väldigt glada när vi berättade.

Mer eller mindre glada än när du berättade att du skulle bli minister?

– Hahaha. Jag tror att det här var något de längtat efter mer.