Amazon drar tillbaka böcker om ”botemedel” för autism

Det var efter ett avslöjande tidningen Wired gjorde – där man listar böcker som saluförs på Amazon och som lovar bota den neuropsykiatrisk funktionsnedsättningen genom saker som kamelmjölk, yoga och veganism.

Vissa behandlingsmetoder, som rekommenderas i böcker som ”Healing the symptoms known as autism”, är direkt skadliga, skriver The Autism Research Institute. I boken förordnas till exempel att mata autistiska barn med klorindioxid, ett slags blekmedel, vilket har ”bieffekter som kan vara allvarligt skadliga”.