Ambassaden stoppade Carolina Falkholts vagina på Vita huset

Det är tidig fredagskväll i 1800-talskyrkan Judson Memorial Church i Greenwich Village i New York. Den svenska konstnären Carolina Falkholt projicerar en panoramabild av Vita huset på altarväggen.

Med ett tillägg.

Över Vita husets entré, just där utländska statsöverhuvuden brukar parkerar sina limousiner, strålar en rosa vagina. Montaget är gjort med omsorg. Vattnet som porlar ur fontänen framför Vita huset snuddar i skrevets mitt.

Effekten blir en jublande kaskadorgasm, riktad mot västvärldens själva maktcentrum.

– En sexmissil rakt in i Vita huset som får alla att skratta och tänka på fontänorgasmer, säger Carolina Falkholt.

I Sverige är Falkholt mest känd för ”jättepenisen”. Den 20 meter höga manslem hon tecknade på en gul husfasad på Kungsholmen i Stockholm i april. Verket målades över efter en veckas protester. Men Filip och Fredrik hann avbilda penisen och köra den på Eriksgata runt Stockholm. Slutmålet var akademiledamoten Horace Engdahls våning i Vasastan.

Målningen kom samtidigt som metoodebatten fortfarande var intensiv. Falkholts konst kretsar kring sexualitet, utsatthet, makt. Hon har själv utsatts för övergrepp, första gången som sexåring, har hon berättat för tidskriften Filter.

Fyra månader innan jättepenisen drabbade Kungsholmen utspelades ett mindre konstpolitiskt drama i USA.

I december var Falkholt inbjuden till svenska ambassaden i Washington DC för att visa och tala om sin konst. Hon lever tillfälligt som stipendiat i New York, med tillgång till en lägenhet på Manhattan och en ateljé i Brooklyn.

Med sig till huvudstaden hade Falkholt en överraskning: Vita huset draperat i det kvinnliga könet. Men montaget fick aldrig lämna Falkholts dator.

Sverige har en feministisk utrikespolitik. Men att ”snigla” värdlandets heligaste maktbyggnad, där gick en gräns. Även om verket hon tänkte visa upp på ambassaden bara bestod av en tillfällig projektion.

Ambassadören, som hade informerats om verket dagen före, hänvisade till säkerhetsrisken. Och att övriga deltagare och gäster inte var vidtalade.

– De trodde att en crazy gunman skulle angripa ambassaden eller mig, säger Carolina Falkholt.

– Den svenska feministiska politiken vill ju vara så avantgardistisk men i skarpt läge vågar den inte riktigt.

Falkholt är politiskt oense med Trump. Samtidigt kan hon känna igen sig i presidentens tricksterpersona. Foto: Emil Wesolowski

Ambassaden erbjöd sig, enligt Falkholt, att försöka förmedla kontakt med National Museum of women in the arts i Washington, så att Vita huset-verket kanske skulle kunna hamna där i stället. På uppmaning av ambassaden har hon mejlat museet, utan att få svar.

"Det stämmer, jag och mina medarbetare har haft möten med National Museum of Women in the Arts, som stödjer och främjar starka och vågade konstnärer", skriver ambassadören Karin Olofsdotter i ett mejl. "Under de mötena har vi presenterat Carolina Falkholt och även andra svenska konstnärer".

Stefan Hansen, tillträdande chef på teaterscenen Unga Klara i Stockholm, vikarierade som kulturråd på ambassaden i Washington i vintras.

– Hon arbetar ju med en enormt stark visuell estetik. Många konstnärer som utgår från sexualitet och kropp förfular men hon förskönar och förhärligar. Hon tar tillbaka fittan, som hon uttrycker det. Det är ingen slump att hon gjort många konstverk på skolor där killar ofta talar nedvärderande om det kvinnliga könet. Hon är en konstnär som verkligen påverkar det offentliga rummet, som lämnar avtryck, trots att verken ibland tas bort.

På Judson memorial churchs anarkistfestival är det världspremiär för Vita huset-verket. Montagets vagina träffar mitt i altarfönstret. Det utlöser inga kravaller.

Målet för Falkholt är stimulera samtal om det förbjudna.

– En gång hamnade jag på psyket, säger hon. Och en fråga som personalen ställer är: hör du röster i ditt huvud? Va, klart som fan jag hör röster i mitt huvud! Det är en blandning av gröt och CIA:s superdator härinne. Allt stannar kvar. Men säger man det åker man omedelbart på en diagnos. Det är som om man vore utsatt för något slags integritetsterritoriell kränkning. Samma sak med sexualiteten, det är som det vore farligt att klä av varandra mentalt. Som liten upplevde jag att jag inte fick prata om min kropp. Det är fruktansvärt att inte få använda sin röst. I min konst försöker jag strippa människan ned till det nukleära.

– Min känsla är att censuren ökat under senare tid. Det ska bort direkt. Någon är arg i en kyrka någonstans och börjar tala maktspråk, våldets språk, snarare än konstens språk. Vi har levt i en inbillning om att censur var något som existerade i Stasi-Tyskland. Men det finns här. Jag vill aktivera yttrandefriheten.

Foto: Emil Wesolowski

Carolina Falkholt har nyligen haft besök av poeten och kritikern Jenny Högström. De samtalade bland annat om ”horan”, säger Falkholt, ”den här varelsen som alla kvinnor vill vara och samtidigt ingen kvinna vill vara”.

Falkholts ”grafitta”, som hon kallat sin konstform, bultar av ambivalens. Kungsholmspenisen var både hotfull och oförargligt lekfull. Vaginan på Vita huset är festlig. Samtidigt en påminnelse om den fundamentalism som gror i Vita huset. Många politiska kommentatorer är övertygade om att Högsta domstolen i dess nya sammansättning kommer att förbjuda abort.

Falkholt är politiskt oense med Trump. Samtidigt kan hon känna igen sig i presidentens tricksterpersona.

– Han agerar. Han uppträder. Han har skapat ett alias, en karaktär som säger massa galna saker. Han verkar ha väldigt kul när han blåser systemet. Och det kan nog alla konstnärer känna igen sig i. Att man luras. Jag började ju som graffitikonstnär och utnämnde mig själv till konstnär. Jag improviserar. Sen har jag lyckats ta det vidare och nu sitter jag här och talar med en riktig journalist, med riktiga kuratorer och kritiker. Även om det fortfarande känns som jag konstruerar en väv av fabricerade tankar. Trump har så klart verklig makt och pengar. Men både han och jag skapar rubriker av väldigt banal poesi.

På julafton, några veckor efter samtalet på ambassaden, målade Falkholt en röd jättepenis på Lower East Side på Manhattan. Den fick sitta kvar i tre dygn. Nu pågår, säger hon, en juridisk tvist om verket eftersom det är olagligt i USA att radera ett beställt offentligt konstverk utan upphovsmannens medgivande. Lagen heter Vara, Visual artists rights act.

– Det var en kurator, en fri fuckboy, som jobbar för fastighetsägarna och ser till att husen höjs i värde genom att få härliga konstnärer att måla seriefigurer. Street art går hand i hand med marknaden. Värnar man sin integritet och hotar med stämning svarar fastighetsägarna: men du har ju fått så mycket uppmärksamhet. Som om konsten handlade om mig. Den handlar ju om våldtagna barn. De ska få uppmärksamhet.

I höst är Falkholt inbjuden till svenska ambassaden i Azerbajdzjan för att visa sin konst. Hur chockar man Kaukasien?

– Jag gör inga motiv på beställning, säger hon. Men annars är det nog dags igen. Jag ser det lite som en olympisk kukstafett, kuken måste alltid brinna, kanske i regnbågsfärger nästa gång.