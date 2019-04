America Vera-Zavala om folkmordet som ingen brydde sig om

Bilen gasar, bromsar in vid en ­krater, fortsätter, stannar till vid nästa. Tio, femton, arton kilometer i timmen. ­Chauffören manövrerar skickligt den fyrhjuls­drivna karossen. Vi har lämnat huvudstaden Kigali bakom oss. För varje meter nya vyer över gröna kullar och med den majestätiska Lake Kivu i bakgrunden. För varje meter närmare vårt mål, Mountain of Resistance, motståndets berg.

Gatorna i Rwandas huvudstad Kigali är renare än i Stockholm. Överallt går, cyklar eller kör människor bil upp och ner för kullarna. Ett land byggt på kullar.

På museet Kigali Genocide Memorial finns en tidslinje som berättar om landets historia: före kolonialismen, under kolonialmakternas välde, självständighetstiden fram till folkmordet och så tre månader av folkmord.

Det sista som står på tidslinjen är – Rwanda was dead.

Det har gått 25 år sedan Rwandas död.

På museet finns ett barnrum. Men till skillnad från andra museers barnrum är det inte ett rum för barn utan om barn.

Barnen ser på besökaren från stora fotografier.

David Mugiraneza

Ålder: 10.

Favoritsport: Fotboll.

Gillar: Få människor att skratta.

Dröm: Att bli doktor.

Sista ord: ”UNAMIR will come for us.” (”FN kommer att hjälpa oss.”)

Dödsorsak: Tortyr.

Det var viktigt att döda barn under folkmordet. Många vittnen berättar hur mördarna skrek ”vi ska inte upprepa misstaget från 1959”. De barn som då överlevde massakrer flydde till angränsande länder och formade motståndsrörelsen RPF, Rwandas patriotiska front. Barn bär på minnen, barn växer upp och blir fullvuxna, barn är fröet till framtiden. Mördar du barnen undanröjer du framtidens fiende.

Folkmordet började som på en given signal: när ett flygplan med diktatorn Juvénal Habyarimana sköts ner den 6 april 1994. Män beväpnade med machetes dödade andra män, kvinnor och barn. Effektiviteten var mycket hög. Människor hackades ihjäl. De som dödades var tutsier, de som dödade hutuer. De hutuer som inte vill delta mördades också.

På tre månader förintades ungefär en miljon människor. Överallt låg döda kroppar.

Omvärlden talade om klankrig. Byggde vidare på bilden av Afrika som en kontinent i kaos. På plats fanns en FN-styrka och deras kanadensiske befälhavare Romeo Dellaires vädjade om hjälp. Han ignorerades.

FN gjorde ingenting. Inte heller USA eller EU. Västvärldens representanter lämnade i stället snabbt Rwanda.

Det blev det värsta folkmordet sedan Förintelsen. Det mest omfattande på den afrikanska kontinenten i postkolonial tid. 10.000 dödade människor om dagen de första tre månaderna.

En av få personer som åkte i motsatt riktning var konstnären Alfredo Jaar. I boken ”Let there be light” samlas de verk han gjorde i sitt Rwandaprojekt (1994–1998). Ett bestod av tidningen Newsweeks omslag vecka för vecka medan folkmordet pågick, intill siffror på antalet döda i ”kriget som ingen brydde sig om”.

Folkmordet i Rwanda var noga planerat. Machetes delades ut och en gigantisk propagandaapparat hade laddat upp. På radiostationerna hetsade man mot tutsierna, men även under mässor i kyrkorna och på politiska möten. De var kackerlackor som skulle elimineras.

Det blev det värsta folkmordet sedan Förintelsen. Det mest omfattande på den afrikanska kontinenten i postkolonial tid. 10.000 dödade människor om dagen de första tre månaderna.

I boken ”Silent accomplice: The untold story of France’s roll in the Rwandan genocide” redogör författaren Andrew Wallis för fransmännens medverkan. Den franska underrättelsetjänsten visste vilka som låg bakom folkmordet. Den franska militären hade tränat dem, försett dem med vapen och övervakat framväxten av dödsmilisen Interahamwe. När mördandet satt i gång åkte fransmännen hem och vilade för att återvända mot slutet av folkmordet och då med humanitär hjälp till mördarna.

***

Vi anländer i bilen. Genocide Memorial Bisesero. På museet möter vi två män som presenterar sig som intendent och biträdande museiintendent. En av dem ska vara vår guide. Den andra måste stanna kvar och passa barnen. De får inte komma med in.

Bisesero är enda kullen i hela Rwanda där det fanns ett organiserat motstånd. De som befolkade kullen höll otroligt nog ställningarna i tre månader tills franska styrkor anlände tillsammans med Interahamwe. Fransmännen drog sig tillbaka. Dödspatrullerna stannade kvar. Det blev slutet för motståndet på Bisesero.

Bisesero var dött.

Minnesplatsen, Bisesero genocide memorial. Foto: Alamy

Minnesplatsen ligger högst upp på en kulle. Vi går efter intendenten och hör hur hans nycklar skramlar när han varsamt öppnar dörrarna till de små husen som klättrar upp för kullen. Där inne ryms inte så mycket mer än glasmontrarna. I en monter skallar. I den andra montern ben. Skallar och ben.

Varje liten byggnad är likadant utformad. Inga förklarande texter. Inga illustrationer eller fotografier. (Vad finns det egentligen mer att säga?) En ingång, några trappsteg upp, glasmontrar med skallar och ben, utrymme för en liten grupp människor att stå, några trappsteg ner och utgång. För varje hus har besökaren avancerat ytterligare några meter i den mödosamma vandringen uppför kullen.

De gröna kullarna, utsikten, de färgrika blommorna, ljudet av fåglarna, träden, löven, vinden som susar. Mellan varje hus, luft, djupandning. Naturen som tröst mot civilisationen.

Vid kullens topp ligger stora vita marmorstenar i fyrkanter, och framför dem svarta tavlor med namn på. Namn, namn, namn. Ett kristet förnamn, ett krav från kolonialmakten, och ett rwandiskt efternamn. Guiden är tyst. Han är van att guida människor uppför kullen, genom helveten, ut bland molnen. Han vet när han ska tala. Och han vet när talet finns där inom människan.

***

I den burundiske författaren Gaël Fayes debutroman ”Litet land” ska skolpojkarna lära sig skillnaden mellan hutu och tutsi: de har inte likadana näsor. Hutu = liten med stor näsa. Tutsi = lång, tanig och smal näsa. Enkelt. Sen ser klassen filmen Cyrano de Bergerac, och blir förbryllade, är Gerard Depardieu tutsi?

Att mäta skallar, ben och analysera näsformer. Att dela in människor i folkgrupper, klaner, det var kolonialismens kännetecken. Alltid i en strikt hierarkisk ordning upp mot himlen, Gud och vitheten. Mätandet gav en vetenskaplig grund åt rasism och ursäktade tortyr, våldtäkter, mord. Allt i civilisationens namn.

När belgarna tog över Rwanda som koloni från tyskarna, såg de att tutsiernas näsor var ädlare än hutuernas. Näsorna såg mer europeiska ut. I början av 30-talet delade man ut id-kort till medborgare där etnisk tillhörighet slogs fast. Genom att definiera tutsierna som rasmässigt överlägsna styrdes landet via minoriteten. 1959 gjorde hutuerna uppror och genomförde den första massakern på tutsier. När Belgien lämnade Rwanda åt sitt postkoloniala öde 1962 hade hutuerna makten. Många tutsier hade flytt till Rwandas grannländer Uganda och Kongo där de skapade RPF.

Rwanda är Afrikas mest tättbefolkade land. Överallt ser du människor som bestiger kullar. De tar sig uppför kullarna för att odla och skörda, för att gå till skolan och arbetet, för att träffa en vän. Kullarna bär på minnen av ett folkmord. Kullarna symboliserar också återuppbyggnaden av ett land.

På min guidebok är det inte en människa utan en gorilla som pryder omslaget. Men på Kigalis bördiga kullar växer det upp hotell, restauranger, trendiga kaféer och barer bland kaffe- och fruktodlingarna. Modescenen är livaktig och i Rwandaclothing, affären som säljer designkläder med traditionella tyger, kan allt vara slut efter en konferenshelg. På Question Coffee läppjar du på delikat kaffe. Och på den gigantiska sportbaren Pili Pili är det trångt och alla bär Arsenal-tröjor.

Det finns inget beprövat recept på demokrati efter en massutrotning där förövare och offer lever kvar på samma kullar. Landet blickar framåt. Det betraktas som ett u-land men har ett a-lands attityd.

Den internationella kritiken mot att Rwanda har brist på demokrati bemöts här med postkolonial skepsis. Västvärlden har kanske inte det bästa svaret på hur Rwanda ska byggas upp efter folkmordet, speciellt inte eftersom man svek och lämnade landet 1994. Det är ingen slump att franskan alltmer har fått ge vika för engelskan. Efter att RPF installerade en multietnisk regering efter folkmordet försökte Frankrike sabotera genom att inlägga ett veto mot humanitär hjälp från EU.

Den kritik man ska lyssna på är den inifrån landet. Från politiska aktivister vars frihet att bedriva opposition kringskärs. Yttrandefriheten är begränsad. Att bedriva politik baserad på etnicitet är förbjudet. Det finns inget beprövat recept på demokrati efter en massutrotning där förövare och offer lever kvar på samma kullar.

Landet blickar framåt. Det betraktas som ett u-land men har ett a-lands attityd. Kigalis främsta landmärke är ett nybyggt Convention center som blinkar som ett rymdskepp varhelst i staden du befinner dig. Man vill bli Afrikas främsta konferensstad. Turisterna ska lockas att stanna och känna stadens puls innan de åker in bland de dimhöljda bergens gorillor.

***

Utsikten från Bisesero är hänförande vacker. Det är svårt att förstå vad som utspelade sig här. Människorna som samlades, veckorna som de överlevde, regnet, kylan, hungern. Allra högst upp på kullen fanns det mest dyrbara, kvinnorna och barnen. Männen försvarade sig med stenar. När trupperna kom tog det tre dagar innan alla var döda.

***

Om Bisesero är berättelsen om kullen som gjorde motstånd så finns det en till som är vida känd i Rwanda men okänd i omvärlden. Den handlar om muslimerna som inte deltog i folkmordet mot tutsierna eftersom deras religion förbjuder dem att döda. I den lilla men centralt belägna moskén tar muftin emot. ”I vår tro är vi förbjudna att motarbeta mänskligheten.” Många muslimer räddade livet på tutsier och hutuer som vägrade mörda. ”Islam accepterar inte etniska indelningar. Hos oss är vi lika inför gud.”

Före folkmordet var muslimerna en utsatt och diskriminerad grupp, kvinnorna vågade inte bära hijab, männen inte qulunsuwa, de diskriminerades på arbetsmarknaden.

I dag är muslimerna en liten men respekterad del av Rwanda. Och berättelsen om deras motstånd lever vidare.

***

På kullen finns en skogsdunge. Där samlas anhöriga för att minnas och sörja de döda och försvunna. I Bisesero bodde 70.000 tutsier. Bara 2.000 överlevde. Alldeles snart, i april, kommer människor att gå upp till skogsdungen igen, för att sedan ta sig ner.

Upp och ner för kullar, precis som en vanlig dag i rwandiernas liv.

Vy över Kigali, huvudstad i Rwanda. Foto: Michael Rooney/Alamy

Rwanda Folkmängd: 12,21 miljoner (2017). Huvudstad: Kigali. Folkmordet 1994: Pågick från den 6 april till mitten av juli. Nästan en miljon människor av folk­gruppen ­tutsier mördades, och även de ­hutuer som motsatte sig ­folk­mordet. Visa mer

Läs mer om Rwanda