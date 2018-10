Amerikansk dokumentär om Broder Daniel på gång

Arbetet med ”I´ll be gone – the true story of Broder Daniel” påbörjades 2014 av den amerikanska regissören Amelia Trask och producenten Sasha Hecht – båda med bakgrund i musikbranschen. De upptäckte Broder Daniel genom svenska bekanta, ”chockades av att de aldrig hört talas om bandet tidigare”. De bestämde sig snart för att framför allt ta sig an mytologin kring Henrik Berggren via fem närstående personer i syfte att skapa en ny bild av honom och villkoren för hans konstnärliga skapande. Vad som händer under och efter berömmelsen. Filmmakarna söker nu ekonomiskt stöd via Kickstarter. Målet är att premiärvisa dokumentären under första kvartalet 2019.