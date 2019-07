Amerikanska skulptören Neil Estern är död

Bland Esterns mest kända verk finns en skulptur av Franklin D. Roosevelt sittande i en stol efter att polion tagit hans ben. Den står vid presidentens minnesplats i West Potomac Park i Washington. Han har också avbildat Eleanor Roosevelt (vid National Cathedral i Washington) samt gjort byster av John F. Kennedy och Jimmy Carter (vid Grand Army Plaza i Brooklyn).

Utöver skulpturerna är Estern också känd för Patti Playpal –ett samtida svar på den då nylanserade Barbiedockan, gjord i en verklig treårings storlek och utan Barbies omänskliga former.

Estern utbildades bland annat vid dåvarande High School of Industrial Art i New York och Tyler School of Art and Architecture i Philadelphia.

Han var ledare för sammanslutningen National Sculpture Society i två omgångar. Där hamnade han – som hängiven realist – ofta i polemik med de kollegor som hävdade att lättförståelig konst inte kan vara betydelsebärande.

Neil Estern blev 93 år.