Anders Lennberg gillar att hänga vid Per Hagmans poolkant

Det var med stor skepsis som Anders Lennberg lånade ett färskt exemplar av ”Pool” när romanen kom ut våren 1993. Två år tidigare hade han läst Per Hagmans debutroman ”Cigarett” utan att bli imponerad. Men eftersom regissören råkade befinna sig i Nice där ”Pool” utspelade gav han den kosmopolitiska Skaraslättsdandyn en andra chans.

– ”Pool” gick rakt in i hjärtat. Jag blev så uppslukad att jag åkte runt och besökte alla platserna som nämns i boken, från Villefranche-sur-Mer till Monte Carlo. Även om jag gillar hagmanska teman som klass, kön, ungdom, åldersångest och död, så var det framför allt den fantastiska miljöskildringen som gjorde att jag ville filma romanen, berättar Anders Lennberg på telefon.

Att prata med cineasten Lennberg är som att öppna en enorm dammlucka till hela filmhistorien. Han berättar om hur han ”koffeintoppat” sig inför intervjun och sprutar ur sig filmreferenser och namn med enorm entusiasm. Som 14-åring förfalskade han leg för att kunna nästla sig in på Cinemateket för att smaka på den stora världen genom filmer som ”Taxi driver” och ”Det ljuva livet”. På 80-talet drev han det obskyra sällskapet ”Jean-Pierre Melvilles vänner” tillsammans med grannen Mikael Marcimain (”Lasermannen, ”Gentlemen”) som en hommage till den kanske mest estetiskt stilsäkra fulländade regissören någonsin. Under inspelningen av ”Pool” letade han till och med upp de exakta koordinaterna för den utsiktsplats som Grace Kelly och Cary Grant blickade ut över Monte Carlo under inspelningen av Hitchcocks ”Ta fast tjuven”.

Niclas Gillis och Natasha Guyon i ”Pool”. Foto: Max Regner

Precis som romanen kretsar ”Pool” kring Johan, en blond småstadsslacker på vift i Sydfrankrike där han blir ett slags inneboende swedish gigolo hos en bedagad filmstjärna med både grava alkoholproblem och åldersnoja. På köpet blir han också sambo på försök med hennes man Jules, en aggressiv och avdankad playboy med bisexuella böjelser och en fetischistisk faiblesse för övervakningskameror. Under de lata dagarna vid poolkanten plågas Johan också av traumatiska minnen från en ungdomsförälskelse i tonårens Skövde.

– Som ofta i Hagmans andra böcker handlar det om en figur från ordinära omständigheter som hamnar hos privilegierade människor. Jag fastnade också för Hagmans sätt att skildra känslan av att befinna sig i främmande människors hem, gå runt och tjuvlyssna och höra ljudet av poolen, bevattningssystemet och betrakta hur ljuset faller. Det är trasiga människor i en lite skitigt glamorös miljö.

I början av filmen får Michel Delpechs ironiska och förrädiskt psyko-lyckliga ”Pour un flirt” sätta tonen – efter ett insidertips från författaren själv.

– Jag hade egentligen tänkt mig en gammal belgisk schlagervinnare, men Per ville ha något mer ”tokpsykotiskt” vilket ju var mer passande. Det tog sju månader att få loss rättigheterna eftersom artistens änka låg på dödsbädden. Men vi vägrade att ge oss eftersom det kändes som om filmen nästan stod och föll med den låten, berättar han.

– Per fick mig också att stryka en gråtscen som jag hade skrivit: ”Nej, nej nej det är alldeles för friskt att gråta, stäng av honom!”.

Även om ”Pool” är späckad av detaljerade miljö- och personbeskrivningar så står det ingenstans om hur den berättande huvudpersonen ser ut. När Lennberg frågade svarade Hagman: ”Ja, det är väl jag, typ. Men jag vill att du ska hitta någon som är snyggare, smalare och blondare än jag”. Valet föll på Niclas Gillis som Lennberg upptäckte i Jesper Ganslandts ”Apan”. I ”Pool” får Gillis spela det litterära alter egot till den charmigt excentriska Per Hagman som stack ut i Stockholm under decenniet där ytan blev djup.

– På den tiden skulle alla vara deppiga, grungiga och knarkiga. Men Per var snygg och knarkig i stället. Precis som sin romanfigur var han också en av de första kosmopoliterna som på allvar tog del av globaliseringen, säger Lennberg.

Regissören Anders Lennberg och skådespelarna Niclas Gillis och Natasha Guyon under inspelningen av ”Pool” på franska Rivieran.

En av de största dramaturgiska utmaningarna var att skapa intresse för en loj och liknöjd fin de siecle-personlighet.

– Ja, Johan är ju som ett slags passiv Tintin-figur som inte säger så mycket men som allting snurrar kring. En mardröm för svenska producenter som också hatar när man säger att man vill filma tillstånd, haha...

Alain Delon i ”Het sol”. Foto: Alamy

”Pool” går i en blå-röd-tonad färgskala med starka färger som framför allt är inspirerad Jean-Luc Godards ”Föraktet” och René c där Alain Delon spelar Tom Ripley ur Patricia Highsmiths klassiska socipatstudie ”En man med många talanger”.

Svensk film är fast i en psykologisk socialrealism med alltför många problemdramer som påminner om ”Bullens brevfilmer”.

Även om ”Pool” är en ikonisk 90-talsbok så jobbade Lennberg och fotografen Max Regner övertid för att tvätta bort alla tidsmarkörer.

– Jag ville att filmen skulle ha en tidlös och svävande känsla. Lite som Tim Burtons första Batman-film som ska föreställa 2024 men samtidigt ser ut som 1930. Man får göra sånt på film. Dessvärre är svensk film fast i en psykologisk socialrealism med alltför många problemdramer som påminner om ”Bullens brevfilmer”, säger Lennberg.

Själv har han inte spikat nästa projekt, men leker med tanken på en ”Pool 2” efter Birgitta Stenbergs ”Spanska trappan” om unga dekadenta i 50-talets Rom. En annan gammal dröm är att göra en bloddrypande och testosteronstinn film om Erik XIV ”som ska se ut som om den var regisserad av Mel Gibson”. Han är också väldigt förtjust i Claes Holmströms novell ”Videohelg” ur samlingen ”Tredje stenen från solen”.

– Det är ”Pools” onda tvilling, den svenska slacker-litteraturens magnum opus som handlar om lata och passiva människor som inte ens kommer iväg till Rivieran utan i stället sitter hemma och ser på hyrfilm, köper folköl och röker på utan att någonting egentligen händer, säger han och skrattar.

Fast först väntar fredagens biopremiär för ”Pool” mitt i coronans tid.

– Jag är mest nervös inför Per. Det jag bryr mig mest om med ”Pool” är vad han ska tycka.

Anders Lennberg Född: 1964 i Söderhamn, Hälsingland. Gör: Regissör och manusförfattare. Utbildad vid Stockholms filmskola och American Film Institute. Karriär: Har regisserat sexualupplysningsfilmen ”Kärlekens språk” med Regina Lund, thrillern ”Blå måndag” med Eva Röse och Göran Gillinger, samt flera avsnitt av tv-serien ”Rederiet”. Visa mer

