Anders Olsson: ”Kan inte bete oss så mot en ledamot”

Det är den ständige sekreteraren Anders Olsson och den tillträdande ledamoten Eric M Runesson som ställt upp på en intervju med nyhetsbyrån TT. Runesson har tidigare på uppdrag av Akademien agerat medlare i de konflikter som skakat institutionen det senaste året.

Anders Olsson återupprepar i intervjun den bild han tidigare framfört i DN, nämligen att resolutionen om Frostenson var ett måste för att undvika att Akademien föll samman. Det var den 4 oktober man tog beslut om resolutionen – samma kväll lyckades man ta beslut om inval av två nya ledamöter.

– Som jag bedömde det kunde Akademien ha lösts upp under den tiden, under de veckorna. Vi såg nästan inga möjligheter alls att komma vidare. När vi då kunde enas också med dem som ställt sig utanför Akademien temporärt och skriva samman resolutionen var det ett genombrott, säger Anders Olsson till TT.

DN har tidigare rapporterat att tre ledamöter valde att inte aktivt ställa sig bakom resolutionen. Olsson bekräftar nu att tre reserverat sig, men menar trots det att en ”massiv majoritet" av ledamöterna stöttat den.

Katarina Frostenson har dock beslutat sig för att inte självmant lämna institutionen, då hon inte anser sig ha gjort några överträdelser av Akademiens stadgar. Därför beslutade institutionen nyligen att gå vidare till resolutionens andra del: att inleda en ny utredning om misstänkta stadgebrott.

Den nya utredningen beräknas ta ett par månader att genomföra och Frostenson kommunicerar genom ett juridiskt ombud. Eric M Runesson berättar för TT att utredningen utgår från att hon förklarat sig oskyldig och att man måste ”räta ut frågetecken” som blivit kvar sedan den första utredningen.

– Akademien använder sig av en extern kraft för att ta fram någonting som liknar ett beslutsunderlag och som Katarina Frostenson med ombud kan kommentera. Därifrån får vi sedan gå vidare, säger Eric M Runesson till TT.

Han menar också att den nya utredningen skiljer den sig från Akademiens tidigare utredning, som enligt honom inte var avsedd för att ligga till grund för en eventuell uteslutning av Katarina Frostenson utan för att klarlägga om kulturprofilen Jean-Claude Arnault påverkat Akademiens arbete.

– Beredningen i Akademien gick för fort. Det är också förståeligt att människor som inte är vana vid att hantera den här typen av jobbiga situationer känner sig stressade, säger Eric M Runesson till TT.

– Jag tror att det också var det som gjorde väldigt många i Akademien så uppbragta och också sedan röstade mot en uteslutning. Vi kände att så här kan vi inte riktigt bete oss mot en ledamot som vi har haft ett fint samarbete med under 25 år, säger Anders Olsson.

Svenska Akademiens första advokatutredning inleddes i november förra året, efter DN:s granskning om kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Utredningen kostade sex miljoner kronor och tog drygt tre månader att genomföra.

Resultatet av utredningen splittrade Akademiens ledamöter och efter flera omröstningar om Frostensons ledamotskap valde flera ledamöter att lämna arbetet.

Utredningen lämnades i april över till Ekobrottsmyndigheten som i dag leder en förundersökning där minst person är misstänkt. Beslut om eventuellt åtal i fallet väntas före årsskiftet.

– Det pågår utredning och det jobbas hårt, men vi är inte färdiga, jag kan inte säga mer än så. Men vi har en förhoppning och tro att vi är färdiga i december och då har ett material som vi kan delge den misstänkte, säger chefsåklagare Jan Tibbling vid Ekobrottsmyndigheten till DN.