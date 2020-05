Anders Refn lyfter på danskt skamtäcke från kriget

– Den obehagliga sanningen är att alla danskar inte var frihetskämpar, tvärtom var vi Hitlers favoritprotektorat i tre år – innan opinionen svängde. Tidigare har det varit skamfyllt att prata om detta. Att det tog 20 år för mig att få göra filmen talar ju sitt eget tydliga språk. Men den enorma publikresponsen är ett kvitto på att det fanns ett behov av att prata om det här tabut, säger Anders Refn på telefon från hemmet i Köpenhamn.

Hans nya film ”De förbannade åren” återkallar tyskarnas ockupation av Danmark som inleddes en timme före gryningen den 9 april 1940 då Nazityskland startade en hemlig operation som gick under kodnamnet Weserübung. Plötsligt var det lilla platta nordiska landet ockuperat av Hitlers Tredje rike.

När det danska nationaltraumat ska skildras inom fiktionen har det oftast handlat om hjälteberättelser med modiga danskar som gjorde hårt motstånd – från tv-serier som ”Matador” till filmer som ”Flamman & Citronen”.

Regissören Anders Refn. Foto: Christian Geisnæs

Med filmen ville jag skildra det komplicerade i situationen, alla dilemman, både kollaboratörer och motståndsmän. Vi är ett platt land där det inte går att springa och gömma sig så lätt.

Anders Refn har kämpat i tjugo år för att få ge en mer sammansatt och nyanserad bild av hur hans hemland fungerade under ockupationen. Hittills har filmen setts av 400.000 danskar på bio.

”De förbannade åren” kretsar kring den välbärgade överklassfamiljen Skov som blir ett slags mikrokosmos av hela det danska samhället. Spänningarna inom familjen når bristningsgränsen när den ena av sönerna blir motståndsman, medan den andra låter sig värvas av tyskvänliga Frikorps Danmark och åker till Östfronten, medan dottern blir förälskad i en tysk u-båtsofficer. Mitt i alltsammans står den pragmatiske patriarken och fabrikören Karl Skov (Jesper Christensen) som försöker att navigera så gott det går i den nya situationen. För att rädda fabriken går han motvilligt med på att producera varor åt tyskarna.

Jesper Christensen som fabrikören Karl Skov i ”De förbannade åren”. Foto: Henrik Petit

– I stället för att skildra en motståndskämpe så tar jag en framgångsrik industrigubbe som tror att han gör det som är bäst för alla, bevara demokratin och samtidigt köpa och sälja lite här och där. Med filmen ville jag skildra det komplicerade i situationen, alla dilemman, både kollaboratörer och motståndsmän. Vi är ett platt land där det inte går att springa och gömma sig så lätt. Så, vad skulle vi ha gjort? På den tiden trodde ju alla att Hitler skulle vinna kriget och fascismen var på frammarsch i stora delar av Europa. Men vi måste förstå hur farligt det är att dansa med nazisterna, säger Anders Refn, som även har skrivit manus tillsammans med Flemming Quist Møller.

Sonen Aksel Skov (Mads Reuther) blir motståndsman. Foto: Henrik Petit

Under sin karriär har Refn regisserat ett dussin filmer som ”Svart höst” ”Seth” och avsnitt av tv-serien ”Taxa”. Framför allt är han känd som klippare av drygt 100 filmer, däribland Lars von Triers ”Breaking the waves”, ”Antichrist” och ”Nymphomaniac”. Han har också fungerat som demonregissörens högra hand under många inspelningar.

– Vi är gamla vänner, så jag brukar vara stand by och rycka in när Lars får sina ångestanfall och måste dra sig undan. Jag har lärt mig mycket av hans mod, kompromisslöhet och experimentlusta. Inför ”Breaking the waves” skapade vi till exempel ett manifest kallat ”Emotionell klippning”. På den tiden blev det skandal när vi klippte så fult, men nu klipper många på det sättet, säger Refn.

Nicolas Winding Refn. Foto: Chris Ashford/Camera Press/TT

Anders Refn är också pappa till danska Hollywoodregissören Nicolas Winding Refn som bland annat ligger bakom filmer som ”Pusher”, ”Drive”, ”Bronson” och ”The Neon demon”. Sonens bolag, Space Rocket, är också huvudproducent för ”De förbannade åren”.

– Det finns något symboliskt över detta. Jag ville berätta den osminkade sanningen och hur komplicerat allt var för de unga generationerna som inte kände till det nära samarbetet mellan danskar och tyskar under kriget. För min son handlade världskriget mest om filmer med Clint Eastwood och idiotiska tyskar som inte ens kunde skjuta ordentligt, skrattar Anders Refn.

Själv föddes han i april 1944 när tyskarnas krigslycka hade vänt. I takt med detta svängde också den danska opinionen fram till dess att tyskarna kapitulerade året därpå.

Folk diskuterar filmen i timmar, inte minst de äldre. Kriget kastar långa skuggor än i dag.

– I maj 1945 var plötsligt alla danskar frihetskämpar. Samtidigt hade alla familjer någon medlem som slagits för tyskarna på Östfronten eller som hamnade i fängelse efter kriget för att ha kollaborerat med nazisterna. Flickor som varit ihop med tyska soldater misshandlades och tvingades ofta byta namn. Samtidigt rörde man inte de stora industrimagnaterna och politikerna som plötsligt tvådde sina händer efter att ha gillat samarbetspolitiken, säger Anders Refn.

Som son till en scenograf växte han upp i uttalat anti-fascistiska teaterkretsar, men i släktens svenska gren fanns det medlemmar som ”uttryckte sympatier för Hitler”, som Refn uttrycker det samtidigt som han ber om ursäkt för sin ”rostiga svenska”. Han betonar att filmen inte är någon personlig uppgörelse och är upprymd över att den har blivit ett hett samtalsämne i hemlandet.

– Folk diskuterar filmen i timmar, inte minst de äldre. Kriget kastar långa skuggor än i dag, säger han.

Michael Skov (Gustav Dyekjær Giese) och mamman Eva Skov (Bodil Jørgensen) i ”De förbannade åren”. Foto: Henrik Petit

Om det tog en evighet att få filmen gjord, så hade Anders Refn i alla fall tur med tajmningen för premiären. ”De förbannade åren” gick upp den 13 januari och hann sälja 400.000 biobiljetter innan Danmark stängdes ner. Coronapandemin har också satt käppar i hjulet för uppföljaren som skulle skildra familjen Skov från våren 1943 till sommaren 1945. Tanken var att ”Uppgörelsen” skulle ha börjat spelas in i slutet av mars. Av hänsyn till flera av de äldre skådespelarna skjuts inspelningen upp till januari 2021.

– ”Uppgörelsen” handlar om den blodiga och dramatiska motståndskampen och dess konsekvenser. Den danska polisens lojalitet med den gryende motståndsrörelsen ökade gradvis – tills Gestapo satte ner foten och höll på att krossa motståndsrörelsen totalt, säger Anders Refn.

Pandemin visar hur sårbara våra samhällen och demokratier är.

Han menar att coronautbrottet fungerat som en påminnelse om hur snabbt kriser kan förändra situationen i ett land. Åttio år efter nazisternas ockupation har det åter varit utegångsförbud och folktomma gator i Köpenhamn.

– Pandemin visar hur sårbara våra samhällen och demokratier är. Det tog sex timmar att ockupera Danmark för 80 år sedan och nästan lika snabbt att stänga ner landet på grund av smittan. I Danmark finns det en rädsla för att den demokratiska friheten är under attack när staten ökar kontrollen och upphäver personliga rättigheter, säger han och tillägger:

– Och, som vi vet, är ju fascismen inte borta bara för att Hitler är död.

Fakta. Anders Refn Född den 8 april 1944. Regissör, klippare, manusförfattare. Pappa till regissören Nicolas Winding Refn (”Pusher”, ”Drive”, ”Neon demon”), vars produktionsbolag har producerat ”De förbannade åren”. Har regisserat filmer som ”Svart höst” (1993), ”Seth” (1999) och avsnitt av tv-serien ”Taxa” (1997-1998). Har även fungerat som regiassistent till Lars von Trier. Han har också klippt mer än 100 filmer, däribland ”Breaking the waves”, ”Antichrist”, ”Nymphomaniac”, ”Populärmusik från Vittula”, ”Max Manus” och ”The party”. Visa mer

