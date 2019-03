Andrev Walden: Superhjältefilmerna är ett kollo för själen

”Superhjältefilmer säger ingenting om vår tid annat än att det inte längre går att gå på bio”, mullrade DN-kollegan Katrine Marçal i en krönika där hon avfärdade hela genren som ”berättelser skrivna för tolvåringar om män i slängkappa” och dess publik som ”drogade får”. Jag blev väl lite stött eftersom jag samma natt hade avslutat projektet att se om alla 20 Marvelfilmer i rätt ordning, alltså längs den tidslinje som spänner från ”Captain America: The first avenger” (2011) till ”Avengers: Infinity war” (2018). Fyrtioen timmar film spridda över små öar av egentid i det hav av plikter och överdragskläder som är en vinter i en 43-årig tvåbarnsfars liv.

Visst kan man unna sig oömma uttryck när man sparkar uppåt och det gör ju Marçal – måltavlan tillhör de mest konsumerade berättelserna i mänsklighetens historia och bara de där 20 Marvelfilmerna har spelat in över 17 miljarder dollar. Men jag tycker att hon missar någonting avgörande mellan sina egna rader när hon rasar om att filmerna inte säger något om vår tid.

Är det inte lite som att sitta på en högsommarvarm buss och rasa mot syre?

Från filmen ”Iron man”. Foto: Moviestore collection Ltd / Alamy Stock Photo

För vi lever väl i samma tid? Den där uppskruvade där allt politiseras och förväntas säga något om vår tid. Och säger det ingenting om vår tid finns det alltid någon på kultursidorna (eller åtminstone på Twitter) som ändå uppfinner ett sätt att bända in det i en politisk ram. Så att det säger något om vår tid.

Verkligheten trålas liksom dagligen i jakten på nya projektionsytor för den sociokulturella debatten. Det är som ett crowdfundat monster.

Jag tänker att det kliniskt opolitiska kanske är hemligheten bakom publikrusningen. Eller åtminstone min egen rusning. Superhjältefilmerna erbjuder ju en driftsäker avkoppling från det angelägna bruset.

Sätt örat mot samtiden och lyssna efter ordföljden ”säger något om vår tid”. Googla! Eller räkna sekunderna innan frågan om pjäsens ständiga aktualitet lyfts nästa gång en skådespelare sitter i en tv-soffa och pratar om en nyuppsättning.

I Sverige är inte ens fulkulturen vaccinerad mot angelägenhetskravet. Jag har fortfarande inte skakat av mig julens kanske märkligaste scen: när Helena af Sandeberg och David Hellenius satt i TV4:s morgonsoffa för att prata om sin romantiska komedi ”Lyckligare kan ingen vara”, en svensk ”Love actually”-remix för mellandagsbiopubliken, och växeldrog sig igenom ett resonemang som skulle förankra filmen i samtiden.

– Det är ju ganska skakigt allting just nu måste man ju säga, även i vårt lilla land, och då tänkte vi så här att det behövs det där, att visa att vad som än händer så har vi alltid kärleken kvar, famlade Hellenius innan Sandeberg tog över försvarstalet:

– Vi behöver lite tro och hopp och mod i dessa dagar när världen skakar. Det är mycket faror.

Från filmen ”Thor: The dark world”. Foto: Allstar Picture Library / Alamy Stock Photo

Ingen hade frågat om filmen behövs just nu. Om den är angelägen. Hellenius kanske bara började tänka på Anna Serner och fick panik? De bor ändå i ett land där filmbranschens mäktigaste tagit sig friheten att förklara vad bra humor är: ”En komedi som inte slår an det som är brännande frågor i samtiden blir inte rolig.”

Jag är inte så säker på att det stämmer för det roligaste jag såg på film 2018 var passagen i ”Avengers: Infinity war” där Thor träffar Guardians of the galaxy för första gången och hamnar i ett lågintensivt gräl med Star-Lord om vem av dem som egentligen har den mörkaste familjehistorien. Och den scenen är, liksom hela filmserien, alldeles oförankrad i samtiden. Det finns inte en brännande fråga. Bara saga.

I ”Thor: Ragnarök” (2018) är inte ens vår hemplanet jorden med, filmen utspelar sig helt och hållet i Asgård samt på en sopsorteringsplanet styrd av Jeff Goldblum i guldkimono och det finns ingenting som säger något om vår tid. Det är en av de bästa filmer jag sett.

There, I said it. ”Thor: Ragnarök” är en av de bästa filmer jag sett i hela mitt liv.

Tror jag. Det finns i alla fall en sprakande berättarglädje i filmen som gör mig alldeles mjuk. Jag älskar att det finns ett påkostat utrymme för riktiga sagor i en tid där allt fler tyckonomer på allt fler plattformar vänder ut och in på sig själva för att förankra sagorna i verkligheten och beröva dem deras… sagolikhet?

Från filmen ”Iron man 2”. Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

För mig har Marvels universum blivit ett kollo för själen.

Det är nästan bara där och kanske i Westeros som larmet från den hyperpolitiska samtiden tystnar en stund. Liksom den inre oron. När den muterade tvättbjörnen Rocket grälar med ett träd (som också är hans bästa vän) glömmer jag att vår bostadsrätt tappat någon miljon i värde sedan vi köpte den. Och när Iron Man drar på sig sin hulkbuster armor undrar jag inte ens om vi dragit rätt stickor i det fria skolvalet.

Jag bor ju precis som du i den där moderna feberdrömmen Karl Marx varslade om i en träffande prognos för 170 år sedan: en tid där allt fast förflyktigas och systemet kräver evig osäkerhet och rörelse. Där vår ständiga oro blivit smörolja för tillväxten som i sin tur – vilket tysken med det breda skägget av begripliga skäl missade – dödar planeten under våra fötter och skapar ännu ett lager av oro.

Det börjar bli så många lager nu. Det är som att leva i en lök av ångest. Klimatet, belåningsgraden, polariseringen, överdragskläderna. Den lilla varningslampan som lyser i diskmaskinen och undrar när jag ska orka bläddra i manualen. Och DIN TRÖTTHET KAN VARA DOLD SJUKDOM.

Vi behöver riktiga sagor. Också. Såna som man kan förlora sig i. Bara några timmar då och då för hur ska man annars orka?

Skådespelerskan Jodie Foster, 56, har jämfört superhjältefilmerna med ett slags kulturell ”fracking” som förstör tittarvanorna i USA och i förlängningen resten av världen.

– Du får bra utdelning fort, men du ödelägger jorden, varnade Jodie Foster i Radio Times.

Vi oroar oss över olika saker, Jodie och jag.

Från filmen ”Thor: Ragnarök”. Foto: Marvel/TT

Att dagens superhjältar är måttligt intresserade av vår tids politiska spänningar håller inte alla samtidsanalytiker borta från genren. Det är ju så lätt att handplocka behändiga tolkningar. Någon ser kulturmarxistisk normupplösning medan någon annan ser en längtan efter auktoritära ledare och kanske lite fascism. Det brukade vara svårare. Det fanns liksom inte samma tolkningsutrymme när superhjälten Black Panther lanserades samma år som Svarta pantrarna bildades (1966) och The Avengers spöade Ku klux klan. Eller när Captain America slog Adolf Hitler på käften på sitt allra första omslag 1941. Eller när han 30 år senare, strax efter Watergateskandalen, vände Vita huset ryggen och odlade en ny identitet som desillusionerad nomad.

Men vad betyder det när Captain America slåss mot en svärm av utomjordingar nedkallade till jorden av en fornnordisk asagud?

Ingenting. Eller vad du vill.

Fel är det i alla fall. Enligt filmkritiker med mental polotröja. Och rörigt! Tycker någon som veckan efter avkodar varje nyans i något trippelbottnat weird wave-drama om en man som förvandlas till en hummer (om han nu förvandlades till sist, jag kom aldrig dit) och skriver en recension som innehåller ordet ”skrattspegel”.

Men det är det där med barnsligheten som bekymrar kritikerna mest. Inte alla kritiker! Men vissa har dokumenterat svårt att recensera en superhjältefilm utan att klappa den på huvudet. I eller mellan raderna. Åtminstone om den inte kan bestrykas med en angelägen dimension i recensionerna och antas säga något om vår tid.

Jag kan inte minnas att någon kallade DC Comics ”Wonder Woman” (2017) barnslig. Trots gudar, sandaler och bombastiska repliker blev filmen en ”smart” morgontidningsfavorit som höjde ”en lans för den feministiska krigarkonsten”.

Fast det ska medges att frånvaron av omotiverat dröjande kamerablickar på Gal Gadots korta kjol även rent objektivt gav ”Wonder woman” en uppfriskade kvalitet som saknades i ”Superman v Batman” där karaktären lanserades.

Från filmen ”Wonder woman”. Foto: DC Entertainment

Den 6 mars kommer ”Captain Marvel” med den svårt begåvade Oscarsvinnaren Brie Larson i rollen som galaxens mäktigaste kvinna (som ska etableras för biopubliken innan hon fasas in i ”Avengers: Endgame” i april) och det skulle förvåna mig om någon avfärdar henne som barnslig.

Själv vibrerar jag av längtan efter båda sagorna. Och några till. 2019 kommer bli det superhjältetätaste året någonsin på bio.

Superhjältarna behöver knappast det här försvarstalet för att överleva. Det verkar gå bra ändå. Jag är bara så glad att det går bra, att jag får leva i en guldålder för sagor.

Som inte säger någonting om vår tid.

Förrän någon kulturskribent mosar in dem i ett resonemang om samtiden och kallar dem ett kollo för själen.

