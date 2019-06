Andrew Brown: Det totala sammanbrottet för brittisk konservatism

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Den konservativa politikern Jacob Rees-Mogg är en av ledarna för Torypartiets anti-europeiska fraktion i parlamentet, en rik man som har flyttat de fonder han förvaltar till Dublin som en förberedelse inför den hårda Brexit han förespråkar. Han klär sig efter modet som gällde för hundra år sedan och i sin första kampanj för en plats i parlamentet tog han med sig sin gamla barnflicka. Delvis på grund av sådana demonstrativa absurditeter har han blivit en betydelsefull spelare i partiets politik, och en vars stöd alla som vill bli nästa partiledare och premiärminister kommer att söka.

Han har just publicerat en bok med historiska essäer, ”The Victorians”, som fått några av de sämsta recensionerna någonsin i modern Londonpress. Enligt historikern Sir Richard Evans är boken ”hopplöst undermålig som historieskrivning… dåligt skriven… uppblåst… och full av klichéer”.

Utan armén, flottan, pengarna eller ens de ideal som gjorde det viktorianska England till vad det var blir Rees-Moggs politik, liksom hans bok, inget annat än ett motbjudande bedrägeri.

En annan historiker, Dominic Sandbrook, skrev att ”det samlade intrycket är själsdödande… Innan jag börjat läsa föreföll mig tanken på Rees-Mogg på Downing Street löjlig. Men om det är vad som krävs för att avhålla honom från att skriva ännu en bok tycker jag att vi på allvar borde fundera på om inte det vore ett pris värt att betala”.

Författaren A N Wilson ansåg att bokens upphovsman ”är något värre än bara en dumskalle… det är något moraliskt frånstötande med en bok som kan släta över massakrer och plundringar [och] som inte klargör de förfärliga realiteterna bakom Rees-Moggs lömska fras: ’Mer än hälften av de brittiska inkomsterna från Indien under den här tiden härrörde från tullar som togs ut på opiumhandeln’”.

Till och med Rees-Moggs politiska vapenbroder, den högerinriktade journalisten och historikern Simon Heffer, anmärkte: ”Rees-Mogg tackar dem som inspirerat honom att skriva den här boken. Men de har inte gjort honom någon tjänst. Ingen intelligent människa behöver läsa den; ingen ointelligent människa borde göra det, eftersom det skulle förvärra deras olycka.”

Matt Lucas och David Walliams som de pryda viktorianska damerna i komediserien ”Little Britain”. Foto: TT

Boken är precis så dåligt skriven som alla säger, med en blytung, orytmisk grötmyndighet som förvandlar de mest spännande historier till rena gyttjan. Inte för att historierna valts ut för spänningens skull. Där finns inga författare, inga forskare, inga konstnärer. Det förekommer dock en viss arkitekt vars katolska övertygelse man får veta mycket om; dock nämns inget om hans syfilis.

Böcker som är så här dåliga har inte blivit det av en ren händelse. Den bok Rees-Mogg skrivit lär en ingenting om sina föregivna ämnen, däremot avslöjar den helt oavsiktligt det pågående, totala sammanbrottet för brittisk konservatism. Hans förebild bör ha varit en bok som gavs ut för 114 år sedan, och som fortfarande finns tillgänglig: Henrietta Marshalls historiebok om England för barn, ”Our Island Story”.

Den är självfallet mycket bättre skriven än Rees-Moggs; kapitlen är lika korta och fängslande som i ”Game of Thrones” men betydligt mer upplyftande. Hjältar dör, men alltid heroiskt (och på ett sätt som än i dag kan ge mig en klump i halsen). Fransmännen besegras så ofta och i så många länder genom historien att de framstår som katten i Tom och Jerry.

Naturligtvis är ”Our Island Story” genomsyrad av rasism, tydligast i berättelserna om imperiet i Indien. Men den är besynnerligt omedveten och nästan oskyldig: Marshall förstår verkligen inte, medan Rees-Mogg är halvt medveten om att det kan finnas ett moraliskt problem med det brittiska imperiet. Hon tar för givet att starka länder kommer att erövra de svagare och att de enbart kommer att dömas efter det mod och den djärvhet de visar medan de gör det.

Den första generation pojkar som uppfostrades med ”Our Island Story” massakrerades i första världskriget. De som var åtta år 1905 hade blivit 18 1915 och färdiga att göra värnplikt, även om nästan allihop skulle ha låtit sig värvas frivilligt. Den heroism de fostrats till att beundra, och att återskapa, åstadkom ingenting mot maskingevär och granateld.

Lytton Strachey. Foto: Everett Collection/TT

När kriget tog slut 1918 gavs en annan bok ut som påverkat Rees-Mogg. ”Eminent victorians” var en samling med fyra biografiska studier av viktorianska hjältar, skriven av den bildade, homosexuella pacifisten Lytton Strachey. Han var nog djärv, men inte på samma sätt som Marshalls hjältar: när han fick frågan vid värnpliktsmönstringen om vad han skulle göra om han såg en tysk soldat försöka våldta hans syster svarade han, till synes uppriktigt: ”Jag skulle försöka placera min kropp emellan dem”.

Han var också en underbar författare, inte bara prosastilist utan också en raffinerad kännare av människors högmod och dårskap. Eftersom han själv tillhörde den engelska imperieklassen så förstod han de mäktigas ärelystnad och bördor. Ingen som läst hans bok kan någonsin värdera viktorianerna efter deras egna måttstockar igen. Rees-Mogg avskyr honom och säger så ofta.

Men Strachey hade en stor förtjänst jämfört med Rees-Mogg: han var uppriktig i sina försök att riva bort tjocka lager av förljugenhet som likt ruttnande tapeter täckte realiteterna bakom dem. Rees-Mogg försöker snarare plocka upp resterna från golvet och klistra fast dem över verkligheten igen. Det är därför boken är så dålig. Det handlar inte bara om hur slappt och slarvigt den är skriven, men det är en oskiljaktig del av uselheten eftersom precision i språket skulle kräva precision i tanken och det är just vad de som svärmar för ett ”globalt Storbritannien” inte kan kosta på sig.

Hans egen åkallan av viktoriansk moral är, precis som hans tredelade randiga kostym, en rik mans koketteri. Viktorianerna var intensivt medvetna om moderniteten. Det var en annan modernitet än vår, men de såg världen som den var, och den förändrades. De accepterade fakta. De var seriösa. Om de drömde om ett ”globalt Storbritannien” så var det för att de hade armén, och flottan, som kunde göra sådana drömmar trovärdiga, och för att de var beredda att begå de brott som krävdes för att realisera dem.

Utan armén, flottan, pengarna eller ens de ideal som gjorde det viktorianska England till vad det var blir Rees-Moggs politik, liksom hans bok, inget annat än ett motbjudande bedrägeri.

Översättning från engelska: Lars Linder

Andrew Brown är journalist, författare och redaktör. Han medverkar regelbundet i The Guardian.

Brown har varit bosatt i Sverige och kom 2008 ut med boken ”Fishing in utopia – Sweden and the future that disappeared”.