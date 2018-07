Andrew Brown: Imperiedrömmar styr kampen om Brexit

Efter att flera ministrar avgått och fullt inbördeskrig brutit ut inom det konservativa partiet i Storbritannien står det nu klart att det återstår två olika sorters Brexit. Dels har vi den variant som ingen vill ha, och som Theresa May är i färd med att organisera. Hon vill inte ens ha den själv, och tror inte på den – och EU gör det verkligen inte. Men det är det logiska resultatet av henne strävan att göra det omöjliga, en Brexit som i människors medvetande ändrar allting, men inte särskilt mycket i verkligheten.

Den andra varianten är en “clean break” eller “hård” Brexit som bara ungefär en tredjedel av Tories ledamöter, och en mycket mindre del av landet, vill ha – och som alla andra inser kommer bli en total katastrof. Problemet är att detta är vad en stor majoritet av de konservativa gräsrötterna längtar efter, och att deras bevekelsegrunder är närmast uteslutande mytologiska.

Det finns också alternativet med en Brexit som undviks i sista ögonblicket, vilket skulle ligga i linje med vad en liten men – tydlig och växande – majoritet av det brittiska folket önskar sig. Men detta skulle både kräva en ny folkomröstning, ett parlamentsval och tålamod hos våra europeiska partner, medan vårt eget politiska landskap havererar fullständigt.

Min gissning är att vi kommer att landa med en Brexit som alla låtsas aldrig har ägt rum, där arrangemangen kring “övergången” tar flera decennier, och allt som folkomröstningen visade sig åstadkomma var en oåterkallelig maktförflyttning till Bryssel. Om detta sker så kommer det både att vara ett resultat som vilken förnuftig åskådare som helst hade kunnat förutspå, och det resultat som den hårda Brexitsidan var som mest rädda för och som de trodde sig kämpa för att undvika.

Så hur lyckades den sidan dra med sig oss andra hit? Frågan är särskilt vad som frambringat den löjliga och självdestruktiva fantasin om ett “globalt Storbritannien”, som på något sätt skulle kunna kasta loss från Europa och placera sig själv varsomhelst i världen. För att besvara den frågan måste vi dyka ned i den mytologiska version av brittisk historieskrivning som dessa människor uppfostrats med.

Svaret står inte att finna i politiken, utan i den subkultur som utgör brittisk överklass och den typ av människor som blir konservativa parlamentsledamöter. Det här var inget som undervisades om i klassrummen, eller ens något som behövde läras ut: det var bara något som alla visste.

Ett av de bästa sätten att förstå vad det handlar om är att läsa om en serie historiska romaner som sålde som smör på 40- och 50-talet, om en sjöofficer under Napoleonkrigen.

C.S. Foresters "Hornblower"-serie följer Horatio Hornblowers resa från sjökadett till amiral och engelsk nationalhjälte. Karaktärsteckningen är inte direkt subtil, i jämförelse med till exempel Patrick O'Brians böcker som skildrar samma tidsperiod, men de är mycket underhållande läsning. Det är stormar, myterier, sammandrabbningar både på land och i allt tänkbart som flyter, från roddbåtar till stora linjeskepp. I slutet av varje bok känner läsaren att han (tveksamt om “hon”) skulle kunna bemästra ett sådant fartyg.

Honblower själv är den perfekte engelsmannen: hedervärd, modig och kapabel på ett sätt som ingen utlänning skulle kunna komma i närheten av. Inget skrämmer honom utom nederlaget – eller att någon uttrycker en känsla.

Medan serien fortskrider, och Hornblower rör sig uppåt i graderna, belönas han med giftermål med hertigen av Wellingtons (uppdiktade) syster, en perfekt fantasifigur: “Hennes stoiska engelska uppfostran hade lärt henne att misstro och förakta varje känsloyttring (…) Hon tillät sig bara ett enda ord. ‘Order?’ frågade hon. ‘Ja’, svarade Hornblower, och gav sedan utlopp för de kraftfulla och blandade känslor han bar inom sig. ‘Ja, kära du.’”

Dessa blodtörstiga träfigurer till sjömän spelar sina roller mot en väldigt specifik geopolitisk fond, och det är detta som fortfarande färgar konservativa politikers fantasier. Europa är i den “korsikanske tyrannens” våld. Storbritannien står ensam för friheten, även om den friheten garanteras genom att man kidnappar män från hamnstäder och pryglar dem till lydnad. Poängen är att den brittiska flottan, och Storbritanniens herravälde över havet, låter dem besegra den mäktigaste landarmé världen någonsin skådat.

Som ung man reflekterar Hornblower kring vad det betyder att bemästra haven: “Hennes fiender var instängda i hamnen, blockerade och övervakade av ivriga förband. (…) The Renown kunde ta sig fram på haven i full förvissning om att hon inte hade något att frukta. Hon kunde trotsa fientliga kuster; med fienden blockerad och hjälplös kunde hon samla sin tyngd för att slå till var hon ville.”

Det här var sant så länge imperiet varade, och stannade kvar långt därefter i det institutionella minnet hos de styrande klasserna. 1963, när jag som åttaåring skickades iväg till internatskola, var chefen för elevhemmet före detta kapten i flottan och rummen var döpta efter slagskepp och hangarfartyg som “Ark Royal”, “Illustrious” och “Hood”.

I verkligheten utgjordes den sista sucken i den här döende traditionen av Falklandskriget, då flottan återigen visade upp Storbritanniens militära styrka för världen. Men i de flesta brittiska skolor lär sig barnen ingenting om den här imperiehistorien: en rad ärofyllda slag på främmande mark, utkämpade av hjältarna i den kungliga flottan. Vi har inte de skepp som krävs för ett nytt Falklandskrig, även om vi skulle kunna få USA:s tillstånd för ett sådant.

Men tron på att Storbritannien skulle kunna befinna sig var som helst i världen, eftersom Britannia rules the waves lurar i fantasin hos alla över sextio som gått i privatskola – dessa människor utgör kärnan i det konservativa partiet och de kan inte se att någonting har ändrats. Det är som om det skulle finnas en mäktig lobbygrupp i svensk politik som argumenterade för att landets geopolitiska framtid vilade på att återupprätta unionen med Finland, och åter underlägga sig de baltiska staterna.

Det här går mycket djupare än Storbritanniens uppenbara nostalgi för andra världskriget, hur viktig den än är. Generationen som stred i kriget var också den som förde oss in i EU. De var realister. Men när Theresa May möter sitt parti tvingas hon slåss med vålnader. Det är inte bara EU:s Michel Barnier hon måste förhandla med, utan amiral Hornblowers uppretade spöke och hans mäktiga flotta.

Övers. från engelska: Kristina Lindquist

