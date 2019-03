Andrew Brown: Så här ser hoppet om Brexits framtid ut

Något extraordinärt har hänt den engelska medelklassen de senaste tjugo åren. Den har börjat föra ut politiken på gatorna.

Manifestationen mot Brexit i helgen var den ojämförligt största politiska demonstationen i Storbritannien under min livstid. Folk kom från hela landet, på fullsmockade bussar och tåg. Arrangörerna har hävdat att en miljon människor fyllde de breda avenyerna från Marble Arch till Piccadilly Circus; halva den siffran ter sig som ett absolut minimum och somliga entusiaster har hävdat att dubbelt så många deltog. Oavsett vilket är bilderna som togs från luften svåra att ta in. Ingen kommer ihåg talen och ytterst få av demonstranterna lyssnade ens på dem. Poängen var att ingå i en folksamling som känns som det England borde vara.

Den Brexitförespråkande pressen har närmast helt och hållet ignorerat den enorma folkmassan. En anledning till att inte Storbritannien haft samma sorts problem med ”fake news” som USA är att våra tidningar redan publicerar, eller underlåter att publicera, allt som tjänar deras politiska syften.

Så morgonen därpå förpassade den Toryvänliga Sunday Telegraph demonstrationen till en niondeplats i inrikesdelen, under scoop som ”Stor oro för att brittiska sniglar håller på att utrotas”, ”Dracula blir hjälten i sin egen berättelse, säger skaparna bakom ny BBC/Netflix-version” och ”Giraffer måste skyddas från troféjägarnas kryphål”. Samtliga dessa artiklar bedömdes vara viktigare än det val som Storbritannien står inför nästa månad. Den enda nyhet som ansågs vara tråkigare var ”Sjukhuschefer uppmanas sätta sig på flyget och hitta fler utrikesfödda sjuksköterskor”.

Sunday Telegraph är ett slående exempel på den sortens kontrollerade budskap som ledde oss in i den här krisen, men inte ett exceptionellt sådant. Vi håller på att förvandlas till ett land där man mer eller mindre bara vågar tro på det man ser med egna ögon. Det är en av anledningarna till att demonstrationer av den här storleken är viktiga. De förändrar demonstranterna mer än de förändrar omvärlden.

Före dessa medelklassmanifestationer ägnade sig britterna åt upplopp och, i likhet med fotboll på den tiden, var de ett nöje för arbetarklassen. Under de första åren av thatcherism förekom upplopp mot polisen i London och Liverpool, i ett av dem höggs en polisman till döds i ett kommunalt bostadsområde. 1989 uppstod så kravaller mot kommunalskatten i centrala London där butiker slogs sönder och bidrog till Thatchers fall. Därpå följde tolv år utan några betydande inslag av politik på gatorna.

Det känns fortfarande som om Storbritannien kommer att lämna EU på samma sätt som en berusad människa lotsas ut från en fest

Manifestationerna mot Irakkriget tog sin början med en mindre demonstration som saboterades totalt av drottningmodern som dog samma dag och effektivt tog kål på alla möjligheter till medietäckning. Ett halvår senare var det en mycket större demonstration som anfördes – eller åtminstone drog fram bakom plakat – av de trotskister och islamister som senare kom att bilda ”Stop the war coalition”, där en av de tidigare ledarna nu är Jeremy Corbyns stabschef. På den demonstrationen såg jag själv människor som hade på sig låtsasbombvästar och tänkte att jag inte stod på deras sida heller.

Alldeles före krigets utbrott var det en mycket större demonstration, möjligen med så många som en miljon människor, som inte lyckades stoppa invasionen ett enda dugg. Ändå har detta misslyckande visat sig utöva en långsiktig påverkan på en hel generation Labouraktivister om att Tony Blair var deras fiende. Utan den manifestationen hade vi kanske aldrig fått Jeremy Corbyn.

Därefter demonstrerade 300 000 personer i försvar för den traditionella rävjakt som Blair ville förbjuda delvis för att blidka Irakkrigets motståndare. I ett sentimentalt land var syftet med att rädda de brittiska rävarna att överskugga de irakiska barnens lidanden.

Den demonstrationen ignorerades i stort sett helt av vänstermedier, vilket var dumt. I efterhand ter den sig som en förebådan om stora delar av Brexitväljarna: rika, äldre, landsbygdsbor och vita. Alla som deltog upplevde sig vara en del av en gemensam identitet, med ett gemensamt missnöje, och det är vad en politisk rörelse behöver.

Vänsterns patriotism kom inte till uttryck på gatorna förrän Donald Trump hotade med att komma på statsbesök. Den demonstrationen – omkring 100 000 människor – innefattade fortfarande några traditionellt socialistiska plakat, men den dominerande stämningen var humoristisk och självironisk: ”Jag kom hit för att dricka te och slåss mot fascism”, stod det på ett av dem, ”och nu har jag druckit upp mitt te.” ”Mata corgisarna med honom, ers majestät”, stod det på ett annat under en bild av drottningen och hennes hundar.

På hösten, vid en tidpunkt då det inte längre tycktes finnas något hopp om att stoppa Brexit, samlades omkring 650 000 människor – till vår stora samfällda överraskning, tror jag – för att marschera samma sträcka som nu i helgen. Det kom att skapa rörelsens själva hjärta.

Den här helgen deltog ännu fler människor och för första gången utan att jag såg några uttalat politiska banderoller från trotskister eller andra. Jeremy Corbyn kom på att han hade ett viktigt ärende i Lancashire, ungefär så långt från London han kunde komma utan att simma, men hans vice partiledare, Tom Watson, talade. Det är ytterligare ett tecken på de båda partiernas upplösning.

Det känns fortfarande som om Storbritannien kommer att lämna EU på samma sätt som en berusad människa lotsas ut från en fest efter att först ha basunerat ut att han tänker slåss mot alla i rummet för att sedan kollapsa ute på gatan under klagorop om att ingen älskar honom. Men minnet av söndagens demonstration kommer fortfarande att dröja sig kvar när vi vaknar om ett par år.

Översättning från engelska: Johan Hilton

Andrew Brown är journalist, författare och redaktör. Han medverkar regelbundet i The Guardian.

Brown har varit bosatt i Sverige och kom 2008 ut med boken ”Fishing in utopia – Sweden and the future that disappeared”.