Angela Gui: Mannen på bilden är min far – men jag känner inte igen honom

Ett oskarpt, lysrörsbelyst porträtt av en man i femtioårsåldern. Håret är delat i mittbena och på sig har han en grå jacka med bröstfickor. Glasögonen vilar på näsan och ansiktet är renrakat men hans buskiga ögonbryn skrynklas ihop i ett nästan barnsligt uttryck av desperation. Kanske är det ånger? Eller smärta? Genom pixlarna skymtar små suddiga tårar.

Mannen på bilden är min far, men jag känner inte igen honom. Bilden, som de flesta ser framför sig när de hör hans namn, är en stillbild från ett tv-inslag från 2016 där han under tortyr erkänner brott. Som organisationen Safeguard defenders behandlat i rapporten ”Scripted and staged: Behind the scenes of China’s forced TV confessions” hör min fars bekännelse till en växande skara noggrant regisserade skådespel som används för att göra rättegångar överflödiga.

Den misstänkte ”bekänner sin skuld” och ska i stället dömas av tittarna, trots att ingen rättegång hållits. Den senaste akten i fiktionen om min fars brottslighet var en presskonferens där han framträdde live. Bilderna från South China Morning Post där han sitter mellan två poliser, eller förvrider sitt ansikte i ett kusligt leende, används fortfarande flitigt av både svenska och utländska medier. Ofta slängs de in, ryckta ur sitt sammanhang, i artiklar där namnet Gui Minhai nämns. Ytterst sällan får vi det klargjort att det är propaganda det handlar om. I stället antas dessa bilder tala för sig själva.

Rätten att få betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats är en av rättsstatens främsta principer. Men i mediernas jakt på sensationalism verkar den ha kompromissats bort. Bilder från kinesiska tvångsbekännelser utspelar sig alltid mer eller mindre explicit i någon form av fångenskap: regissörerna låter visuella markörer såsom orange fångkläder, sterila bakgrunder eller poliser i bild måla upp miljön anstalt. I sin tur konnoterar anstalten brottslighet och påvisad skuld.

Fotografier fungerar huvudsakligen inom journalistiken som bevis: ”En bild säger mer än tusen ord”, sägs det. Men vi får aldrig för den sakens skull anta att bilder är politiskt neutrala. Propagandan har en lång historia av att producera bilder särskilt för att bevisa och bekräfta ideologiska övertygelser. När tidningar okritiskt sprider sådan utan kontext eller förklaring låter de knappast bilden tala för sig själv. Bristen på journalistiskt ställningstagande bereder plats för diktaturens historia som bilderna så noggrant arrangerats att berätta. Resultatet blir ett medvetet eller omedvetet ställningstagande mot demokratin, mot yttrandefriheten och mot rättsstaten.

För att återvända till bilden från januari 2016, varför har just denna stillbild fått så stor spridning? Kanske resonerar man att tårar och lidande väcker empati hos läsaren. Men vem hjälper empatin? Åtminstone inte den som gråter, när journalister är för lata för att problematisera bildens sammanhang men ändå vill håva in klick och emotionella reaktioner. I bilden av brottslighet som omger tårarna förändrar gråten knappast tittarnas dom; i stället reduceras den till klickbete.

Vi får inte glömma att publicering och spridning av bilder alltid sker i en politisk kontext. Journalister måste bli bättre på att applicera källkritik även visuellt. En bild må säga mer än tusen ord, men nog behöver den några ord som hjälp på traven för att uppfylla sitt journalistiska syfte. I dag är det 70 år sedan FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs. Det är ett ypperligt tillfälle för oss alla att fundera på om vissa sätt att uppmärksamma brott mot de mänskliga rättigheterna egentligen kanske gör oss till medbrottslingar.

Angela Gui forskar som doktorand i kinesisk vetenskapspropaganda vid Cambridge University, och är dotter till den svenske fängslade förläggaren Gui Minhai.