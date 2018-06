Angela Gui: Mänskliga rättigheter existerar inte i ett vakuum

I mitt liv är den 26 juni ingen vanlig dag. Jag har upplevt tjugofyra födelsedagar, tjugotre julaftnar, tolv skolavslutningar och snart sju riksdagsval. Dop, studentmottagningar, begravningar. Jag är inne på mitt tjugotredje 26 juni nu. De första två decennierna smög dagen sig obemärkt förbi. Under de senaste tre åren har den blivit mer påträngande och närgången.

Den 26 juni är nämligen FN:s internationella dag mot tortyr. Under de senaste tre åren av mitt liv har min relation till just den här dagen varit komplicerad. Min far Gui Minhai kidnappades av kinesiska agenter i oktober 2015 för sitt arbete som regimkritisk förläggare. Jag blev plötsligt en sorts människorättsaktivist – ja, ni kanske kan historien nu. Trots min suddiga kunskap om Kinas rättssystem var jag länge osäker på hur allt gick till, om någon behandling som kunde klassas som tortyr kunde vara inblandad. Det var rätt troligt – men ordet tortyr smakar konstigt i en svensk mun som rengjorts med banansmakande fluor under hela skolgången. Det är lättare att spotta ut det och tänka att man inte vet säkert.

När den första iscensatta bekännelsen sändes på kinesisk tv gjorde sig tortyren återigen påmind. Det finns många sorters tortyr. Man kan använda elchocker eller helt enkelt bara slå någon tills en tand lossnar och ansiktet är alldeles svullet, men måste ändå försöka le för kamerorna. Man kan också vägra någon sömn och skada hens familj. Under de två första åren visste jag inte vilket jag föredrog. Nu när jag är inne på det tredje året har information kring behandlingen av fångar som min far börjat sippra fram. Organisationen Safeguard Defenders har till exempel släppt en rapport om tvångsbekännelser. Tortyren är i dess många former nu ett faktum.

I dag uppmärksammar vi alla som faller offer för den skrämmande mångfald av tortyr som utövas i världen. Imorgon glömmer vi.

Av alla människorättsfrågor kanske tortyr är en av de som får ta mest plats under de andra 364 dagar som inte är den 26 juni. Trots att ordet tortyr ligger snett i en svensk fluormun är det ett ord som berör och som vi emotionellt vill associera med mänskliga rättigheter. Kanske är det kroppens allmängiltighet som väcker empati i relation to tortyroffer. Men känslor är flyktiga.

Mänskliga rättigheter genomsyrar alla aspekter av vårt samhälle, och för att förstå oss på dem måste vi också förstå hur de fungerar som en del av ett större system.

Alla andra 364 dagar om året jobbar jag på olika sätt för att inhysa begreppet mänskliga rättigheter i alla möjliga sorters debatter. Jag nyanserar, kopplar, förklarar. Men ofta är slaget förlorat så fort mänskliga rättigheter kommer på tal. En fin idé, säger många. ”Det är fint att du är idealistisk men du måste väl förstå att i politik måste man vara realistisk också”, sa en man som inte visste om att han var mycket yngre än jag efter ett av mina föredrag i höstas. På tågresan hem den kvällen funderade jag på om det inte är så att vi har en helt okonstruktiv bild av vad mänskliga rättigheter är för något. Kanske har vi med vår välmenande empati urholkat begreppet tills det bara går att förstå på en abstrakt nivå.

För hur blev det egentligen så att en invändning mot att enorma resurser läggs på att spärra in och tortera människor sammanfattas som idealistisk? Hänvisningar till mänskliga rättigheter verkar ha blivit en alldeles särskild kategori av argumentationsfel, oavsett kringliggande kontext.

De vanligaste invändningarna mot konceptet mänskliga rättigheter samlas kring tankar om moral och etik. Mänskliga rättigheter antas ha ett värde för att de bestämmer vad som är moraliskt och omoraliskt. Eller så antas de tvinga på etiska system på kulturer som fungerar annorlunda.

Men jag tror att två viktiga misstag begås i dessa resonemang, som gör mänskliga rättigheter mycket svårare att begripa sig på. För det första så antas mänskliga rättigheter omfatta ett enda sammanhängande koncept. Detta bidrar till förskjutningen från praktiskt till abstrakt. För det andra uppfattas mänskliga rättigheter som främst en formalisering av moraliska principer. Det ger oss inte direkt särskilt mycket kött på benen i en pragmatisk diskussion.

Lyckligtvis är de mänskliga rättigheternas verklighet mycket mer komplex. Verklighetens mänskliga rättigheter kan omöjligen bestå av ett enda abstrakt koncept, eftersom att de fungerar i samklang med resten av världen. Mänskliga rättigheter i praktiken liknar mindre ett värderingarnas moln som svävar ovan samhället, och mer ett träd med rötter som breder ut sig för att fläta in sig i sin miljö. Det innebär att människorättsfrågor nödvändigtvis också är frågor om politik och rätt. Min fars kidnappning från Thailand till Kina kan beskrivas som en människorättsfråga, men lika gärna som en fråga om suveränitet.

Att placera människorättsfrågor i sina specifika och vitt skilda sammanhang är att utöka verktygslådan för problemlösning. I tortyrfall gäller det särskilt lagen: utöver den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna finns också särskilda konventioner. Länder väljer själva om de vill skriva under eller ratificera dessa, men när det är gjort är konventionerna bindande. Kina ratificerade FN:s konvention mot tortyr år 1988. Ändå tillåts tortyr pågå. Och internationella lagar är så mycket bättre än ingenting. Under de senaste åren har vi gjort framsteg för att bygga vidare på denna juridiska grund, för att finna nya och mer direkta sätt att skydda våra mänskliga rättigheter. Breddningen av principen om universell jurisdiktion – som möjliggör åtal mot människorättsbrott oavsett var i världen de sker – och The Global Magnitsky act, vilken implementerar specifika sanktioner mot enskilda individer som bidragit till kränkningar av mänskliga rättigheter, är två viktiga exempel vi måste komma ihåg.

Det är hög tid att sluta prata om mänskliga rättigheter som om de existerar i ett vakuum. Mänskliga rättigheter genomsyrar alla aspekter av vårt samhälle, och för att förstå oss på dem måste vi också förstå hur de fungerar som en del av ett större system. Att mänskliga rättigheter skulle handla om lösryckta ideal är ett missförstånd som gör oss en stor otjänst. Vi måste komma ihåg det, så att vi inte glömmer i morgon.

Angela Gui

Dotter till Gui Minhai, aktivist och historiker