We Are Sthlm och Putte i parken är de två festivaler som uppvisar kraftigast nedgång av antalet anmälda sexuella ofredanden. I en rapport av polisen som presenterades på tisdagen framgår att de anmälda sexövergreppen på de bägge gratisfestivalerna sjönk med 90 procent på ett år.

2016 anmäldes 69 övergrepp på We Are Stockholm och 32 på Putte i Parken. Året efter hade antalen sjunkit till 8 respektive 3. På alla de sex undersökta festivalerna, där även Way out west, Emmabodafestivalen, Luleå hamnfestival och Stadsfesten Skellefteå ingick, minskade antalet anmälda sexuella ofredanden från 109 till 29. Minskningen skedde trots att polisen upprättat ”krim-jourer” där socialtjänst, vittnesstödjare och annan personal tog hand om förmodade offer och uppmuntrade dem att polisanmäla eventuella brott.

– I vanliga fall har undersökningar av det här slaget ett problem med mörkertal. Men det är inte särskilt sannolikt i det här fallet, säger kriminologen Fredrik Granhag som har gjort utvärderingen på uppdrag av polisområde Storgöteborg.

I rapporten ”Utvärdering av samverkan mot brottslighet vid publika evenemang - med fokus på sexuella ofredanden” pekar han på att mörkertalen snarast har minskat, vilket i så fall kan tyda på en ännu större nedgång för brottsligheten. Också antalet anmälda fall av misshandel minskade under samma tidsperiod från 51 fall år 2016 till 34 fall år 2017, vilket är en minskning med dryga 30 procent.

Massövergreppen på nyårsnatten i Köln 2015/2016 och den mediala diskussion som följde om sexuella övergrepp på festivaler i Sverige blev startskottet för satsningen ”Trygga och säkra evenemang” – ett landsomfattande samarbetsprojekt mellan polisen, festivalarrangörer, kommuner, vakt- och säkerhetsbolag, volontärer som Röda korset och Svenska kyrkan, länsstyrelsen och RFSU. Enligt utvärderingen har de åtgärder som vidtagits inom ramen för samverkansprojektet bidragit till den kraftiga minskningen av antalet brott.

– En av de främsta faktorerna är att alla som arbetar med frågan är på tårna. Det kan översättas med att man har lyckats skapa ett engagemang i frågan om sexuella ofredanden. Efter 2016 finns också en delad problembild av att det här är ett prioriterat område, säger Fredrik Granhag.

En annan åtgärd som bedöms ha haft stor betydelse är att festivalarrangörer har ”skruvat” på artister, akter och speltider. Det kan handla om att lägga större artister tidigare på kvällen, medan det fortfarande är ljust, eller att senarelägga artister med en äldre publik för att skapa större åldersspridning i festivalpubliken.

– Som någon uttryckte det: hoppas att Mikael Wiehe orkar stanna ganska sent, så att den äldre publiken stannar kvar, säger Fredrik Granhag.

We Are Sthlm bestämde sig för att stänga hela festivalen tidigare på kvällen. På Putte i Parken tog man också beslutet att välja bort hela musikgenren EDM (Electronic Dance Music).

– 2016 års anmälningar skedde oftast sent på kvällen och när det var EDM. Vi frågade oss vad vi kunde göra för att motverka det här och tog bort den genren. Istället satsade vi på musik för äldre som avslutning på kvällen, vilket visade sig vara väldigt lyckat, säger Niclas Lagerstam, arrangör för Putte i parken.

Sommaren 2018 fick Sabina Ddumba och Den svenska björnstammen vara avslutande akter.

– Det funkade mycket bättre. Men det är inte musikgenren som är problemet, utan publiken, säger Niclas Lagerstam.

Andra åtgärder som har genomförts inom ramen för samverksansprojektet är kameraövervakning, ökad polisiär synlighet, informationskampanjer om attityder kring sexualitet och höjd åldersgräns.

Amanda Netscher på Länsstyrelsen Stockholm hjälpt de nationella samverkansaktörerna med omvärldsbevakning och målbild.

– Jag tror dels det har funnits en väldigt god samverkan mellan alla inblandade aktörer, att man har förstått och sett värdet av den gemensamma lägesbilden, men också att man har förstått sina tydliga roller och sitt ansvar.

Tror du att sexövergreppen har minskat även på andra festivaler än de undersökta?

– Det är jättesvårt att säga, men jag hoppas att det är så. Jag tycker att de här festivalerna som är med ger en viss bild av hur det ser ut, säger Amanda Netscher.