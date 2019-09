Anna Ternheim: Jag måste hela tiden försöka bli friare och friare

Anna Ternheim

Anna Ternheim, född 1978 i Sollentuna, är artist. Hon debuterade 2004 med ”To be gone” och har sedan dess släppt album som ”Separation road” och ”Leaving on a Mayday”. Under sommaren har hon också programlett ”Framåt midnatt” i P4 för fjärde året i rad. Den 20 september släpps albumet ”A space for lost time”, och den 25 oktober gör hon turnépremiär på Konserthuset i Göteborg.