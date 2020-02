Anne Carsons bländande dikt kan förbrylla

Poesi / Essä Anne Carson ”Lediga män” Övers. Lars-Håkan Svensson Ellerströms, 167 sidor Visa mer

Den amerikanske författaren William Faulkner fick en gång frågan av en journalist: ”Vissa människor förstår inte vad ni skriver, trots att de läst det både två och tre gånger. Vilket förhållningssätt föreslår ni för dem?” Faulkners enda kommentar var: ”Läs det en fjärde gång.”

Svaret ringer i mitt huvud när jag närmar mig ”Lediga män” i svensk översättning. Förlaget Ellerströms hävdar att boken ”visar upp Anne Carson i hela sin litterära bredd” och jag kan bara hålla med. Här möter vi på samma gång en antikforskare besatt av etymologiska detaljer, en tvångsmässig skämtare, en hängiven men respektlös översättare och en längtansfull lyriker. Allihop samverkar för att skriva fram lika märkliga som fängslande texter i gränslandet mellan dikt, översättning, anteckning och essä.

Att läsa boken från pärm till pärm är nästan omöjligt. Det vore som att aldrig gå hem från en middag med en synnerligen bildad människa som är förtjust i sin egen röst. Eller snarare sina egna röster, eftersom Carson buktalar genom ett gäng andra, från Aristoteles och Antigone till Anna Achmatova och Antonin Artaud. Men i mindre doser är det en underhållande, ja till och med lärorik läsning.

Man vet aldrig när kanadensaren Carsons tolkningar av antika skalder såsom Sapfo och Catullus övergår i eget skrivande, hennes palimpsestiska teknik upplöser gränsen däremellan. En sådan författare kräver sin översättare. Lars-Håkan Svensson har gjort ett imponerande arbete och delvis tvingats översätta egna versioner av de kanoniserade verken, när de befintliga svenska tolkningarna inte innehållit de nyckelord som Carsons vidarediktning leker med. Titeln ”Lediga män” saknar något av gåtfullheten i originaltitelns ”Men in the Off Hours”, men jag kan å andra sidan inte komma på något bättre.

Bäst är Carson i de babbligare texterna, där hennes anakronistiska fabuleringsförmåga ger upphov till en säregen humor. Som i långdikten där Catullus är på nedsättande humör och letar synonymer för ordet anus som kan beskriva kejsare Aemilianus mun: ”Arsle. / Röv. / Häck. / Ända. / Gump. / Rövhål. / Tarmtillbehör.” Några stycken tidigare jämför den romerska poeten sin älskade med en namnlös flicka:

Din näsa är fel.

Dina fötter fel.

Dina ögon fel din mun fel.

Din hallick fel till och med hans namn fel.

Vem bryr sig om vad de säger, du är inte –

Varför kan jag inte få

leva på artonhundratalet.

Boken avslutas med ”Smuts och begär”, en essä om den kvinnliga befläckelsens fenomenologi under antiken. Där skriver Carson om grekernas syn på kvinnor som ”formlösa varelser som inte kan eller brukar eller vill upprätta sina egna gränser och är skrämmande skickliga på att förvanska andras”. Slutsatsen är att storheten i Sapfos berömda ”Fragment 31” utgörs av att den bekräftar denna föreställning. Det är en otrolig text, som för tankarna till essäerna i ”Eros den bitterljuva”, debutboken från 1986 som också utkommer på svenska i vår.

När jag läser ”Lediga män” en fjärde gång är det inte förståelse jag uppnår. Jag har alltjämt svårt att säga vilka bokens röda trådar är och frågan om vilket angreppssätt de fordrar kvarstår. Är det meningen att jag ska spåra de antika texter hon tar avstamp i och jämföra hennes versioner med deras förlagor? Ska jag bedöma sanningshalten i de många påståenden boken gör, eller bländas av de plötsliga känsloutgjutelserna och underhållas av den aparta humorn? Eller är tanken med Carsons genreupplösande texter att jag aldrig ska få vila i någon av dessa läsarter? Och adderar texterna något till varandra, eller fungerar de som enskilda stilövningar, som råkar samexistera i en och samma volym?

Jag skulle inte våga rekommendera den här boken till en ny Carson-läsare. Då är såväl ”Röd självbiografi”, den oemotståndliga berättelsen om det bevingade monstret Geryon som förälskar sig i sin bödel Herakles, och ”Nox”, sorgeboken om broderns död, ojämförliga i sitt sätt att både vara sprängfyllda av intertext och samtidigt rörande berättelser. Men för de som redan älskar henne är ”Lediga män” en generös djupdykning i Carsons snille.

Den dikt som stannar längst hos mig har formen av en intervju med den japanska författaren Tamiki Hara, som överlevde bombningen av Hiroshima och några år senare dog för egen hand:

”Jag: Döden. / HT: Döden gjorde att jag växte upp. / Jag: Kärleken. / HT: Kärleken gjorde att jag härdade ut. / Jag: Galenskapen. / HT: Galenskapen gjorde att jag led. / Jag: Lidelsen. / HT: Lidelsen förbryllade mig. / Jag: Jämvikten. / Jämvikten är min gudinna. / Jag: Drömmarna. / HT: Drömmarna är allt för mig nu. / Jag: Gudarna. / HT: Gudarna får mig att hålla tyst. / Jag: Byråkraterna. / HT: Byråkraterna gör mig melankolisk. / Jag: Tårarna. / HT: Tårarna är mina systrar. / Jag: Skrattet. / HT: Jag önskar jag hade ett härligt skratt. / Jag: Kriget. / HT: Åh kriget. / Jag: Mänskligheten. / HT: Mänskligheten är glas. / Jag: Varför inte ta en genväg hem. / HT: Det fanns ingen genväg hem.”

