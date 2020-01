Anne Frank som grafisk roman blir skrämmande kraftfull

Serieroman ”Anne Franks dagbok”

Textbearbetning Ari Folman, illustrationer David Polonsky

Översättning Per Holmer

”Anne Franks dagbok” tillhör de oumbärliga klassikerna, en autentisk dagbok av en judisk tonårsflicka som tillsammans med sin familj lever gömd under två år i Amsterdam. Den har kommit ut i ett otal utgåvor sedan 1947, ofta förkortade för att nå fram till så många som möjligt.

De flesta barn möter den förhoppningsvis redan under skoltiden.

Så varför ge ut den som grafisk roman i dag, med texten drastiskt nedkortad? Det är med stor misstänksamhet jag börjar läsa. Får man ens göra så här med en så viktig bok?

Det tar bara några sidor så är jag fast, mycket tack vare David Polonskys skickliga, eleganta och humoristiska illustrationer. Humoristiska? Ja, faktiskt. Utan att flabba bort allvaret använder han humorn till att lyfta fram Anne Franks kvicksilversnabba intellekt, som gör dagboken så läsvärd.

Även om jag har läst dagboken flera gånger tidigare är det en upplevelse med en så exakt gestaltning av kasten mellan vardag och katastrof, mellan det outhärdliga och det vanliga. Familjen Franks vardagsliv beskrivs i Hergéinspirerat färgglada, konturskarpa och detaljrika illustrationer, medan nazisternas framfart på gatorna blir suddigare, gråare och med ett fåtal otäckt tydliga röda och svarta detaljer. David Polonsky gör Annes ansikte levande och nyansrikt med ett otal uttryck. Hon var ovanligt begåvad, men också en alldeles vanlig tonåring som grälade med sin familj, förälskade sig och älskade bio.

Livet pågår som vanligt, samtidigt som kriget.

Illustration: Norstedts

Familjen Frank går under jorden, arrangerar hemmet så att det ska se ut som om de plötsligt flytt. I stället gömmer de sig i en hemlig lägenhet som nås via en dörr bakom en bokhylla, i gårdshuset på Prinsengracht. Där klämmer de ihop sig med ytterligare en familj och en ensam man, åtta personer på kvävande liten yta. Just i fråga om gårdshuset tillför illustrationerna en ny tydlighet, och jag blir länge sittande med helsidesbilden av gårdshusets rum och möblering, och funderar över hur smått de faktiskt bodde. Tonårsflickan Anne fick dela rum med en vuxen man, när det nu inte fanns något annat alternativ.

I två år bodde de gömda i gårdshuset, till den 4 augusti 1944 när soldaterna kom. Anne Frank dog av tyfus i koncentrationslägret Bergen-Belsen i början av 1945.

Och så börjar ett vardagsliv, där restriktionerna är hårda och pressen ofattbar. De åtta går konstant varandra på nerverna, rädslan för upptäckt är ständigt närvarande. De är totalt beroende av vänner utanför huset för att få mat, och leveranserna blir allt magrare med tiden.

Mitt i allt detta sitter Anne och skriver till sin ”kära Kitty”, vännen som är hennes dagbok. Att hon lyckas berätta så mycket i en sådan situation är obegripligt, men hon antecknar också att hon får lugnande för att kunna sova.

David Polonskys illustrationer visar hur instängt de levde i gårdshuset, med en enda glimt av himlen: genom den lilla vindsluckan. I två år bodde de gömda i gårdshuset, till den 4 augusti 1944 när soldaterna kom. Anne Frank dog av tyfus i koncentrationslägret Bergen-Belsen i början av 1945, skriver Ari Folman i ett efterord, när den levande, nyfikna och begåvade dagboken brutalt tar slut.

