Anne Sofie von Otter

En av världens mest berömda mezzosopraner.

Född 1955. Växte upp som yngst bland fyra syskon i en diplomatfamilj i Stockholm, Bonn och London. Systern Birgitta är

gift med tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt.

Gifte sig med Benny Fredriksson 1989. Paret har två söner.

Utbildning: Musikhögskolan i Stockholm och Guidhall School of Music and Drama, London. Operadebut: som Alcina i Haydens ”Orlando paladino” 1983.

Roller i urval: Cherubin i ”Figaros bröllop”, Octavian i ”Rosenkavaljeren”, Kompositören i ”Ariadne på Naxos”, Sextus i ”Titus”, Dorabella i ”Così fan tutte” och Charlotte i ”Werther”.

Har även gjort en rad inspelningar av opera, kyrkomusik, romanser samt konsertmusik.

2001 gjorde hon albumet ”For the stars” med Elvis Costello och 2006 ”I let the music speak” med musik från Abba-epoken med Benny Andersson och Björn Ulveus.