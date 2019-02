Grandmaster Flash

Hans verkliga namn är Joseph Saddler. Han är en amerikansk dj och musiker som rankas som en av hiphopens stora pionjärer. Han var medlem i gruppen Grandmaster Flash and the furious five. De blev 2007 invalda i Rock and roll hall of fame, som första hiphopgrupp. Han är även den första hiphopartist som tilldelas Polarpriset.