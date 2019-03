Anne Swärd och Ellen Mattson blir nya ledamöter i Svenska Akademien

Ellen Mattson efterträder Jayne Svenungsson på stol 9, och Anne Swärd efterträder Sara Stridsberg på stol 13. Beslutet om att välja in de nya ledamöterna togs vid torsdagens sammankomst i Svenska Akademien, och har godkänts av kungen, institutionens höge beskyddare.

– Vi tycker att vi behöver bredda vår kompetens vad gäller prosan. Vi har tidigare valt in två väldigt fina lyriker. Men vi behöver också titta lite närmare på prosakonstnärer och nu har vi valt in två väldigt fina prosaister, säger Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson till TT.

Ellen Mattson, 56 år, är författare och bosatt i Ljungskile. Hon debuterade 1992 med romanen ”Nattvandring” och har givit ut ett tiotal romaner, senast ”Sommarleken” och ”Tornet och fåglarna”. Hon har även skrivit dramatik för scen och radioteater.

Författaren Anne Swärd, 50 år, bor i Fyledalen utanför Ystad, och debuterade 2003 med ”Polarsommar”, en bok som också blev Augustpris-nominerad. Hennes senaste roman ”Vera” utkom för två år sedan.

I och med att invalen är gjorda kvarstår bara en stol som vakant i Svenska Akademien. Institutionen skakades under fjolåret av interna stridigheter, som medförde att sju ledamöter lämnade sina platser. Tidigare i år har poeten Tua Forsström valts in som ny ledamot.

Redan under torsdagen bekräftade ledamoten Per Wästberg för DN att man enats om inval av två kvinnliga ledamöter. Han svarade då också på frågan när han tror att en tredje ny ledamot kan väljas in.

– Det är osäkert, men vi hoppas ju att det ska ske under våren, innan sommaruppehållet. I så fall blir ju Akademien äntligen de aderton för första gången sedan 1989. Vi går framåt i god stämning, sa Per Wästberg.

Anne Swärd, Ellen Mattson och Tua Forsström tar formellt inträde i Svenska Akademien vid högtidssammankomsten den 20 december.