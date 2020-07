Annika Norlin: ”Finns det böcker i rummet har man alltid något att prata om”

Hur sorterar du din bokhylla?

– Först har vi en bokhylla i vardagsrummet. Den innehåller böcker jag älskar, böcker jag inte läst än och böcker som jag vill visa upp. Det är väl dels ett sätt att stajla. Men jag tror också att jag ser den som ett lockbete för konversation. Man har alltid något att prata om när det finns böcker i rummet.

– Jag tycker själv mycket om att gå hem till folk och snoka bland deras böcker. Jag blir lätt rörd när jag ser människors bokhyllor, det nyanserar min bild av dem, vilka de är, att de har läst alla de där böckerna, oavsett om det är deckare eller Proust. Allt de har tagit in och lärt sig eller tänkt på. Alla känslor de har fått följa med i, allt de vet om trauman och trädgårdsvård och att göra macarons. Men tillbaka till ämnet som Einár säger – det är ganska sällan någon tar lockbetet med vår vardagsrumsbokhylla, den får mest stå där och vara ouppmärksammad.

– Sedan har vi en andra bokhylla i ett annat rum, med böcker som jag skäms för eller böcker som inga barn får kladda i, typ min signerade Sonja Åkesson-bok, eller min signerade Ethan Hawke-bok som är jättedålig, men jag var så kär i honom i ”Döda poeters sällskap”. Och slutligen har jag en bokhylla med inspirationsböcker på kontoret. Det är böcker som handlar om att skriva, låttextsamlingar och sånt.

Hur fåfäng är du kring den fysiska bokhyllan? Tillåter du dig en e-bok då och då?

– Jag läser nästan bara e-böcker. Jag tror det hänger ihop med att jag läser väldigt fort, stannar sällan upp och suger på separata meningar och har aldrig känt den där lyckan över prasslande sidor och en estetisk upplevelse som andra beskriver. Jag har en kompis som nyligen beklagade sig över att han inte kunde sluta läsa serieromaner på samma sätt som man läser en Kalle Anka-tidning, och jag höll tyvärr med om det, även andra böcker är det så med för mig. Jag plöjer, stannar inte upp. Vi hade då bägge två läst ”Alltid hejdå” av Alma Thörn, en superfin serieroman som funkade bra att läsa även på Kalle Anka-vis men som förstås hade förtjänat en långsammare läsning av oss.

Foto: Erik Abel

Vet du hur många böcker du äger? Vill du avslöja en siffra?

– Ingen aning, det är väl ett par, tre hundra. Jag har framför allt skänkt bort väldigt mycket böcker. När man har flyttat så många gånger som jag har gjort tappar den fysiska boken kanske sin glans lite grand. Varje bok blir något som måste bäras, särskilt när jag var yngre, bodde i Stockholm och genomförde flyttarna via tunnelbana.

Vilken är den senaste riktigt, riktigt bra boken som du läst?

– Jag läste ”Den stora skrivboken” av Agota Kristof för kanske ett år sedan, och sedan har inget annat riktigt kunnat mäta sig. Somliga böcker gör ju att världen blir större, roligare eller sorgligare, men när jag läst Kristof fick jag en känsla av att min blick på världen hade vridits en halv centimeter och att den aldrig skulle bli densamma igen.

Läste du som barn, och i så fall, vad?

– Konstant och hela tiden. När jag lärde mig läsa, det var så magiskt, världen öppnade sig. Inget kommer att gå upp mot det, att ha all tid i världen och ett helt bibliotek att gå igenom. Några böcker jag minns att jag älskade var ”Tant Mittiprick” av Betty MacDonald, ”Barnen i den gula korridoren” av Gunilla Banks och ”Löjliga familjerna” av Gunnel Linde. Jag drog mig för att läsa allvarsamma böcker, för att jag är oroligt lagd, tror jag. Så kan jag fortfarande känna, inte alls att jag drar mig för tunga ämnen utan snarare för tunga ansatser, ett språk som kommer med vikter.

Vem skulle du vilja skrev ditt livs historia?

– Ibland tänker jag: tänk om jag skulle få en megahit eller skriva en bästsäljare och bli kändis på riktigt, då kanske någon någon gång skulle skriva en bok om mitt liv. Den tanken gör mig direkt illamående, att någon annan skulle spekulera i de val man gjort och varför, typ läsa igenom ens gamla brev och fatta slutsatser utifrån det. Så det skulle väl behöva bli jag själv.

Foto: Erik Abel

Vad är det hemligaste/mest skamfyllda/pinsammaste du har i din bokhylla?

– Jag har ett intresse för hormoner, signalsubstanser och hjärnan och gillar att läsa populärvetenskap om det. Tyvärr är det här ämnesområden med förjävlig estetik och titlar. Därför har jag ganska många amerikanska pocketböcker med rosa framsidor som heter typ ”Get to know your hormones!”, ”The female brain” och ”Uh-oh, that time of the month!”.

Hur långt måste man läsa innan man ger upp om en bok?

– Jag har kort tålamod. Högst 50 sidor, om ens det. Jag kan bli arg om det är för svårt att komma in i en bok, det känns som att författaren inte ansträngt sig. Det finns ingen logik i mitt tänkande här, om det gäller en tv-serie kan jag se tio dåliga avsnitt om någon sagt att det kommer bli bra senare.

Vad läser du i sommar? På allvar, alltså.

– Jag kommer absolut att läsa Olle Adolphson-biografin av Jan Malmborg, ”Herrarna satte oss hit” av Elin Anna Labba och ”Tung” av Kiese Laymon. Sedan ska jag samla ork och eventuellt palla läsa Jonathan Jeppssons ”Åtta steg mot avgrunden”.