Ännu en stad röster nej till Woodstock 50 – kan ställas in

Staden Vernon i delstaten New York har enhälligt röstat nej till att viga plats åt tredagarsfestivalen med namnet Woodstock 50, skriver Variety. Orsaken ska vara att ansökan från festivalarrangörerna kom in för sent.

Stadens ”nej” innebär att festivalen helt saknar en plats att vara på med mindre än en månad kvar till det utannonserade datumet, 16-18 augusti.

”Woodstock 50 är besvikna över att Vernon hoppar över möjligheten att arrangera det historiska 50-årsjubileet genom att säga nej till vårt robusta och genomtänkta förslag”, säger festivalarrangörerna i ett uttalande, enligt Billboard.

Sedan Woodstock 50 utannonserades i januari i år har den planerade festivalen stött på en rad problem. I slutet av april meddelade en av huvudfinansiärerna, japanska Dentsu Aegis Network, att de drar sig ur festivalen, och i juni sades festivalen upp från sin tilltänkta plats på racerbanan Watkins Glen, som menade att det var svårt att kommunicera med arrangörerna.

Det var i januari som Woodstock-grundaren Michael Lang tillkännagav att det skulle hållas en festival i mitten av augusti, för att uppmärksamma 50-årsjubileet av den kultförklarade Woodstock-festivalen 1969. Målet var att skapa en eklektisk helg för olika generationer och artister som Miley Cyrus, Jay-Z, The Killers, Chance the Rapper, Santana och John Fogerty sades vara klara för festivalen.

Att staden Vernon nu röstat nej till att stå som värd för festivalen innebär dock inte att festivalkistan är helt igenspikad.

– Jag vet inte. Vi får omgruppera och tänka ut något, svarade Michael Lang på frågan om beskedet innebär slutet för Woodstock 50, skriver lokaltidningen Poughkeepsie Journal.