Är ”ok boomer”-uttrycket symbolen för ett krig mellan generationerna?

Den femte november i år står den nyzeeländska 25-åriga miljöpartistiska parlamentsledamoten Chloë Swarbrick i talarstolen i parlamentet och pratar om koldioxidutsläppen. Hon talar om hur ansvaret för att minska koldioxidutsläppen kommer att behöva tas av hennes generation, snarare än de medelålders personer som sitter i parlamentet i dag.

Det dröjer bara 40 sekunder innan hon blir avbruten. En annan parlamentsledamot gör narr av hennes unga ålder.

Och det är då hon svarar med något som kommer att spridas över internet under de följande dagarna.

– Ok, boomer, säger Chloë Swarbrick snabbt, innan hon återgår till frågan (se klippet i tv-inslaget här ovanför).

Chloë Swarbrick, miljöpartistisk parlamentsledamot i Nya Zeeland. Foto: Alamy

Med sin kommentar sällar sig Chloë Swarbrick till en internetkultur som har växt bland yngre generationer under de senaste månaderna. ”Ok boomer” syftar på baby boomer-generationen. Det vill säga människor födda mellan 1946 och 1964. Uttrycket har blivit ett sätt att markera mot vad unga anser vara bakåtsträvande eller otidsenliga kommentarer på internet.

”Är det här slutet på den fridfulla samexistensen mellan generationerna?” undrade New York Times. Är det så att de nya politiska ödesfrågorna har slitit isär generationerna, eller är det en konflikt som funnits länge som nu bubblat upp till ytan?

Och vad säger Chloë Swarbrick om att bli viral för en internetkommentar i stället för den fråga hon försökte lyfta?

● ● ●

Megan Gerhardt ger sig in i debatten om ”Ok boomer” med en artikel på amerikanska NBC. Hon borde veta vad hon talar om. Som professor vid universitetet i Miami, Ohio har hon myntat termen ”gentelligence” – en idé om hur olika generationers erfarenheter måste tas till vara för att vi ska kunna utvecklas.

Megan Gerhardt är 42 år gammal. Och när hon twittrar ut länken till sin artikel får hon snabbt mothugg.

”Ok boomer” skriver mängder med twitteranvändare. Megan Gerhardt skrattar när DN når henne på telefon.

– Du kan bara tänka dig hur många sådana kommentarer jag fick. De unga, Generation Z tycker att jag säger att de har fel. De tycker att jag missuppfattat poängen med deras uttryck, och menar att de använder det som ett sätt att tala om för människor när de inte har koll eller när de inte förstår den yngre generationens problem, säger Megan Gerhardt.

Megan Gerhardt är professor vid University of Miami och skriver en bok om kommunikation över generationsgränser. Foto: Scott Kissell

För att förstå ”kriget” mellan baby boomers och generation Z måste man försöka förstå vad det är som står på spel i konflikten. För uppenbarligen står det mycket på spel. För någon vecka sedan twittrade en amerikansk konservativ radioprogramledare att ”ok boomer”-uttrycket är att likställa med ”n-ordet för åldersrasism”.

”Att vara hipp och snabb gör det inte okej att vara trångsynt, och ett hånfullt epitet är inte acceptabelt bara för att det är nytt,” skrev han.

Även han fick såklart mothugg, i form av, inte helt otippat, ”ok boomer”-kommentarer. Baby boomers är alltså, enligt amerikanska Pew Research Center som studerar generationer, de som föddes mellan 1946 och 1964. Det är en av de största generationerna, historiskt sett. De utmärker sig också genom att de är välutbildade, har varit kvar på arbetsmarknaden längre än tidigare generationer – och tidigt fick mycket makt.

Efter baby boomers kom generation X och därefter millennials. Millennials är de som är födda mellan 1980 och 1996. Den yngsta generationen som i dag når vuxen ålder kallas generation Z. Enligt Pew Research Center ser denna generation, i alla fall i USA, ut att bli den med mest mångfald och den som är mest välutbildad av de i dag levande generationerna.

Meghan Gerhardt tror att generation Z har fått nog av att äldre generationer tidigt har börjat se ner på dem, och därför är de lika tidiga med att ryta ifrån.

– De har sett vad vi har gjort med millennials och när de började se att vi gör samma sak mot deras generation fick de nog. De menar att de har riktiga problem och svårigheter, och att de inte kommer att lösas genom att äldre människor inte tar dem på allvar, säger hon.

Megan Gerhardt håller inte med om att ”Ok boomer” är slutet på den fredliga samexistensen mellan generationerna. För hon menar att den freden tagit slut för länge sen.

– Vi misslyckades med den förra generationen. Vi tyckte de var naiva och uppnosiga. Och jag har varnat för att vi inte får göra samma misstag med nästa generation, för vi förstör en så stor potential. Vi måste lära oss en läxa av vad vi tidigare har gjort, säger hon.

Så vad är det då för frågor som startat denna konflikt?

● ● ●

14 februari, 2018. Parkland, Florida.

En tidigare elev lämnas av vid sin gymnasieskola strax efter klockan två av en Uberchaufför. Med sig i ryggsäcken har han ett halvautomatiskt gevär. Han går in i en av skolbyggnaderna. Gärningsmannen skjuter in i fyra klassrum, där han mördar elva personer. Han fortsätter gå runt i byggnaden på jakt efter fler personer att döda.

Bara sex minuter efter att han gått in i skolan lämnar han den genom att smälta in med de elever som flyr platsen. Han har då mördat 17 personer, och skadat flera andra.

Emma Gonzales överlevde skolmassakern i Parkland, USA, och blev förgrundsfigur för kampen för förändrade vapenlagar. Foto: Andrew Harnik

Skolskjutningen i Parkland blir den dödligaste skolskjutningen i USA. Men den är långt i från den enda. Sedan Columbinemassakern 1999 har minst 230 skolskjutningar skett i USA. Men efter skjutningen i Parkland händer något.

Ungdomarna från skolan i Parkland organiserar sig. Överlevaren Emma Gonzalez blir en av förgrundsfigurerna bland de ungdomar som anordnar demonstrationer över hela USA för hårdare vapenlagar efter skjutningen.

I Washington samlas 800.000 personer för att demonstrera när 17-årige Cameron Kasky ställer sig på en bil med en megafon.

– Min generation har tillbringat hela liv med att se masskjutning efter masskjutning. Vi har lärt oss att våra röster är viktiga, ropar han.

– Vi lovar att fixa det trasiga system vi tvingats in i och att skapa en bättre värld för framtida generationer.

Det har gått 20 år sedan Columbine-massakern. Och en del av generation Z har i USA fötts in i ett samhälle där det är vardag att i skolan träna på hur man ska agera när en skjutning sker.

Detta framgår också av deras syn på vapenlagarna. Enligt en undersökning är 46 procent av generation Z oroliga över skjutningar när de är ute i offentligheten. Bland baby boomers är samma siffra 22 procent.

Efter skolskjutningen i Parkland, Florida, anordnades manifestationer i hela USA för hårdare vapenlagar. I Washington samlade hundratusentals demonstranter. Foto: Science Photo Library

Enligt forskning kring generationer formas varje generation av kollektiva minnen. För de som är födda på 80-talet är ett sådant minne terrorattackerna den 11 september. I undersökningar har man kunnat se att de som var i en viss ålder när terrorattacken skedde är mer benägna att tycka att terrorism är en viktig politisk fråga. För baby boomer-generationen skulle medborgarrättsrörelsen kunna vara ett sådant minne.

Eftersom den yngsta generationen är så ung fortfarande säger Meghan Gerhardt att det fortfarande till stor del är gissningar kring vad som kommer att forma dem. Men att det i USA kommer att handla om bland annat skolskjutningar verkar klart.

– Vi ser skolskjutningar, där de unga känner att de är offren, men de har inte någon röst.

Och en studie från Harvard Policy Institute från i april i år visar just att den yngre generationen inte tror att ”baby boomer”-generationen bryr sig om dem. Enligt deras ungdomsenkät med 3.000 unga amerikaner håller bara 18 procent av de tillfrågade med om att ”väljare som tillhör baby boomer-generationen bryr sig om personer som jag”. Ännu färre tror att makthavare ur den generationen bryr sig om unga.

Men om skolskjutningar är en fråga som har drabbat den yngre generationen i USA finns det ytterligare en fråga som kan bli det kollektiva minne som ungdomar i olika länder bär med sig in i framtiden.

Människor tröstar varandra efter skolskjutningen på Columbine High School i Littleton 1999. Foto: Fredrik Funck

● ● ●

Stockholm, 20 augusti 2018.

En 15-årig flicka sätter sig på Mynttorget i centrala Stockholm med en hemgjord skylt. ”Skolstrejk för klimatet” står det på skylten. Hon sitter ensam i sensommaren utanför den svenska riksdagen.

Ett år senare ska nu 16-åriga Greta Thunberg ha skapat en rörelse som spridit sig som en löpeld över världen. Miljoner ungdomar från USA till Italien till Afghanistan går på fredagar ut i strejk för att belysa vikten av att hantera klimatkrisen. Organisationen Fridays for future och Greta Thunberg var i oktober 2019 favorittippade för Nobels fredspris.

När Greta Thunberg i september håller tal i FN i New York säger hon till de äldre makthavarna i rummet:

– Hur vågar ni titta bort och säga att ni gör tillräckligt när politik och lösningar som behövs fortfarande inte ens finns på kartan.

– Ni har stulit mina drömmar och min barndom med era tomma ord.

Greta Thunberg talar i FN:s generalförsamling vid öppningen av klimatmötet 2019. Foto: Pontus Lundahl/TT

Klimatfrågan är en fråga där det finns stora skillnader mellan generationerna. Enligt en mätning av Ipsos i maj i år beskriver runt en tredjedel av de mellan 18 och 29 år sig som ”ekologister” medan bara 14 procent av de över 65 år ger sig själva samma epitet. När väljare skulle ranka sina viktigaste valfrågor inför EU-valet i våras hamnade miljön på plats 3 bland förstagångsväljare, jämfört med en sjätteplats bland hela befolkningen.

Megan Gerhardt säger att generation Z nog reagerar på att de frågor de tar upp, som vapenvåld och klimatproblem, är så allvarliga att de förtjänar att hanteras med allvar.

– Deras argument blir att det är de som kommer att påverkas av frågor om miljön och säkerheten. De vet hur de ska använda tekniken och vill stänga ner dem som inte lyssnar, säger hon.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har själv kommenterat striden mellan generationerna kring klimatfrågan:

– Min generation har misslyckats med att agera ordentligt mot den dramatiska klimatutmaningen. Det här känner unga människor starkt för. Det är inte konstigt att de är arga.

Så medan unga demonstrerar för förändring, och i vissa fall trots att de inte ens har rösträtt ännu lyckas driva igenom förändringar skapas svaret ”ok boomer” i sociala medier för att trycka till de som upplevs som gamla. Är det rätt väg?

Skolstrejker för klimatet har samlat unga över hela världen under det senaste året. Foto: Magnus Hallgren

● ● ●

– Att använda någons generationsidentitet som en förolämpning är knappast bättre än att nedlåtande kalla unga människor för millennials” när man tycker att de beter sig som att de är särskilt berättigade.

Megan Gerhardt tror inte att den nya vågen, även om hon förstår den, är en produktiv väg för att komma till lösningar på den nya generationens problem. Just nu skriver hon en bok om kommunikation över generationsgränser. Där finns två steg: det första är att inse vad det är som gör att vi har fördomar mot varandra.

– Forskningen visar att vi har universella värderingar som är desamma för de olika generationerna. Men ändå tar vi för givet att någon är på ett visst sätt bara för att de har en viss ålder.

Hon säger att baby boomers, precis som generation Z i dag, växte upp och ville ha meningsfulla jobb och ansvar. Men då kunde en ung person inte be om det, utan skulle i stället arbeta hårt tills de fick det.

– När en yngre generation nu ber om mer ansvar behöver man inte tänka att de är självberättigade, utan i stället att de uppfostrats till att uttrycka vad de vill. Då har man kommit över en av de negativa fördomarna.

För att båda generationers potential ska kunna byggas upp måste man skapa tillit, något som kommer genom att man förstår och respekterar varandras idéer. Mycket handlar då om att man inte bara är där för att lära ut någonting – utan att man vill lära sig av varandra. Först då kan man genomföra någonting tillsammans.

Problemet är att många känner att de blir oviktiga om de ger för mycket utrymme till en yngre generation.

– Men det stämmer inte. I stället kommer vi längre när det gäller att prestera om båda känner att de har ansvar.

”Åldersdiskrimineringen i Sverige ser annorlunda ut än i USA”, säger Josephine Nachemson-Ekwall. Foto: Privat

Megan Gerhardts medförfattare, svenska Josephine Nachemson-Ekwall, säger att det finns en viktig skillnad i konflikten mellan generationer i USA och Sverige: I Sverige hyllar man ungt ledarskap, innovation och entreprenörskap. Det finns inte samma fokus på att ålder ger erfarenhet.

– Åldersdiskrimineringen i Sverige ser annorlunda ut än i USA. Och här blir problemet att de äldres kompetens går förlorad när de inte får arbeta med det de kan.

Men även här handlar det om kommunikation. Så därför fungerar det varken att ropa ”millennial!” eller ”snöflinga!” när man tycker att någon ung beter sig illa, eller att avfärda en äldre generations kommentarer med ett ”ok boomer”.

– Ingen kommer någonsin att lyssna på dig om du förolämpar dem och uttrycker fördomar mot dem, säger Megan Gerhardt.

Så hur gick det då för den virala parlamentsledamoten från Nya Zeeland?

● ● ●

Chloë Swarbrick tystade en medelålders parlamentsledamot genom att hastigt utropa ”ok boomer” för att gå vidare med den fråga hon försökte lyfta. Hon är 25 år, alltså precis på gränsen till millennial, men har redan erfarenhet av vilka fördomar som äldre makthavare har mot henne som ung politiker.

När hon förklarar sig i en artikel i The Guardian så beskriver hon just den stereotypa bilden av makthavare – bilden av en äldre man i kostym. Hon, som inte passar in i den normen, har därför fått förklara vad hon har att komma med. Vilken ”livserfarenhet” hon har.

Hon säger att de koldioxidutsläpp som hon ställde sig upp i parlamentet för att tala om har skett på grund av just äldre män i kostym – även om det bland dem också har funnits de som drivit samhället framåt.

Hennes kommentar i parlamentet var hastig, och ogenomtänkt. Men hon skriver att den var en symbol.

”För den kollektiva utmattningen hos de generationer som kommer att ärva växande problem som ska hanteras i en minskande tidsram. Det var en respons till en störtflod av häcklingar i en parlamentssal som just nu får alltför många vanliga människor att inte vilja ge sig in i politiken.”

