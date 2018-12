JANUARI

Adam Pålsson spelar huvudrollen i filmen om Ted Gärdestad. Foto: Thomas Johansson/TT

Min bror och jag har gjort vårt yttersta för att förhindra att den här filmen blir gjord.

Sara Zacharias, dotter till Ted Gärdestad, skrev i DN om ”Ted – för kärlekens skull”, och beskrev hur hon och brodern försökt stoppa filmen. Att regissören Hannes Holm sagt att Gärdestads familj ”varit med på” filmplanerna stämde inte alls, menade hon: ”Pappa var en person som med åren blev allt mer privat och det sista han hade velat är att få sitt liv uthängt på en bioduk.” Filmens producent Lena Rehnberg sade senare att det var en ”felsägning” av Hannes Holm, som syftade på samarbetet med Gärdestads bror Kenneth Gärdestad. Filmen, med Adam Pålsson i huvudrollen, hade premiär den 3 januari och fick överlag 3:or och 4:or i betyg av kritikerna.

Annat som sades i januari

”Han hjälper mig inte bara att sälja böcker, utan också att bevisa poängen med boken.”

Michael Wolff om Donald Trumps reaktion på boken ”Fire and fury”, där Wolff bland annat skriver att många i Vita huset anser att Trump är inkompetent och illa skickad att leda landet.

”Det finns vissa här i kväll som känner nervositet och obehag, som är på sin vakt. Andra halvan har gjort det i hela sitt liv.”

Petra Mede på Guldbaggegalan, som inleddes med att ett femtiotal kvinnliga skådespelare gick hand i hand klädda i svart för att uppmärksamma metoouppropet #tystnadtagning.

”De tummar på journalistiken och vill styra rapporteringen.”

Annica Grimlund, tidningschef på Lärarförbundet, slutade i protest mot att förbundet beslutat om ett samarbete mellan redaktionerna och kommunikationsavdelningen.

”Jag gick på en dejt med Aziz Ansari – det blev den värsta natten i mitt liv.”

Sajten Babe publicerade en intervju med en kvinna som beskrev komikern Aziz Ansaris gränslösa sexuella beteende, något som ledde till en intensiv diskussion om gråzonerna i metoodebatten.

”Jag gjorde det för att starta en positiv våg på Youtube, inte orsaka en monsun av negativitet.”

Amerikanska Youtubaren Logan Paul bad om ursäkt för att han postat en video där han filmat sig själv framför en död kropp i den japanska Aokigaharaskogen, en känd självmordsplats, samtidigt som han och hans vänner skrattade och skämtade.

FEBRUARI

Bild 1 av 2 Ruben Östlund. Foto: Joakim Roos Bild 2 av 2 Ruben Östlund regisserade Oscarsnominerade "The Square". Foto: Benkt Eurenius Bildspel

Mitt namn är förknippat med ett banalt konstverk.

Den argentinska konstnären Lola Arias provspelade för en roll i Guldpalmenvinnande och Oscarsnominerade ”The square”. Hon fick den inte. I en lång text i DN anklagade hon därpå regissören Ruben Östlund för att ha stulit hennes namn och använt det i filmen utan hennes medgivande. Hon liknade bland annat Östlunds arbetsmetoder vid ett övergrepp. ”Steg för steg har Östlunds exploatering av mitt riktiga namn börjat skada mitt rykte som konstnär”, menade Arias. Östlund svarade i DN: ”Hon är besviken över att vara bortklippt”. I mitten av augusti stämde konstnären Östlunds produktionsbolag.

Annat som sades i februari

”Vi ska uppmärksamma Spotify på låten men vet sedan inte riktigt hur vi går vidare. Han bara fortsätter, det är en knepig situation.”

Peter Ågren vid Södermalmspolisen kommenterar låten ”Då ska hon skjutas” som artisten Frej Larsson riktade mot en chef vid Stockholmspolisen. Larsson misstänktes för hot mot tjänsteman efter ett Instagraminlägg. I slutet av oktober friades Larsson från misstänkarna – varken låten eller inlägget kunde ses som hot.

”Det kändes mer som att SVT snott en idé från när klass 5A hade roliga timmen i oktober.”

Expressens Anders Nunstedt var en av många kritiska röster mot manusets kvalitet på årets Melodifestival, i synnerhet sidekicken ”Fab Freddie” fick på pälsen.

“Pelle Kanin uppvisar ett verkligt sadistiskt, våldsamt beteende.”

Den nya filmen om Beatrix Potters älskade barnbokskanin Pelle Kanin orsakade proteststormar bland allergiker eftersom kaninen och hans kompisar mobbar en figur som är allergisk mot bär, och kastar bär på denne tills han får en allergisk chock.

”Ska vi få se kungafamiljen headbanga nu?”

Aftonbladets Markus Larsson var kritisk mot Polarpriset och kallade det ”ett skämt” och ”en komedi”. Årets pristagare var hårdrocksbandet Metallica och musikskolan Afghanistan National Institute of Music.

”Tack vare er får unga människor äntligen se superhjältar som liknar dem själva på vita duken. Jag älskar den här filmen.”

Michelle Obama twittrade om Marvels black power-superhjältefilm ”Black Panther”. Filmen slog alla möjliga besöksrekord drog in totalt 14 miljarder kronor i biointäkter.

MARS

Håkan Rudels, vd Bonnierförlagen. Foto: Bonnierförlagen

Ta en Nobelpristagare, den underpresterar i digitala tjänster.

Det var ett turbulent år på Albert Bonniers förlag – flera högprofilerade förläggare och medarbetare slutade på förlaget, och enligt uppgifter till DN skiftade förlaget sitt fokus för att satsa mer på digitalt strömmade ljudböcker. Bonnierförlagens vd Håkan Rudels uttalande om underpresterande Nobelpristagare väckte debatt – och ledde dessutom till en sidodebatt där två förläggare på digitala Bonnier Bookery anklagade DN för att vara ”patriarkala bakåtsträvare” som förminskade kvinnors läsande och lyssnande. Senare under året avslöjade Svensk Bokhandel att Bonnierförlagen har ett ”guldkantat” avtal med ljudbokstjänsten Storytel som upprör andra förlag i branschen.

Annat som sades i mars

”Jag minns när Hollywood inte trodde att en kvinna eller en minoritet kunde generera några pengar... Det var i mars förra året.”

Jimmy Kimmell programledde Oscarsgalan och inledde med att referera till succén för filmer som ”Wonder woman” och ”Black Panther”.

”Vi tar inte upp hans sätt att leda, värderingar eller om han var en bra ledare eller inte, utan porträtterar bara hur mäktig han var.”

Indiska förlaget Pegasus, efter att man inkluderade Adolf Hitler i en barnbok om elva ”fantastiska ledare som ägnat sitt liv åt att förbättra sitt land”. Boken drogs in.

”Spionanklagelserna mot mig är groteska.”

Den franska filosofen Julia Kristeva anklagades i tidningen Balkan Insight för att 1971 ha rekryterats som hemlig agent för den bulgariska säkerhetstjänsten – men förnekade själv uppgifterna.

”Häromdagen fyllde jag 73 år. Då slog det mig plötsligt att jag borde börja planera för min framtid. Jag kom då fram till att framtiden finns på TV4.”

Leif GW Persson lämnade ”Veckans brott” i SVT efter 16 säsonger – och gick rakt till konkurrenten och snarlika programmet ”Brottsjournalen”.

APRIL

Svenska Akademiledamoten Horace Engdahl. Foto: Mickan Palmqvist

Sara Danius är den av alla sekreterare sedan 1786 som har lyckats sämst med sin uppgift.

Horace Engdahls ord i Expressen markerade stämningen inom Svenska Akademien, som i april hade sin mest turbulentan månad någonsin. Den 6 april hoppade tre ledamöter – Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren – av Akademiens arbete. Östergren beviljades sedan officiellt utträde, och även Kerstin Ekman, Lotta Lotass och Sara Stridsberg lämnade definitivt samma månad. Sara Danius avgick som ständig sekreterare och berättade sedan i sitt sommarprat i augusti om de brinnande dagarna. Till stöd för Danius arrangerades en knytblusmanifestation utanför Börshuset och på sociala medier. I slutet av april bestod De Aderton av blott tio aktiva ledamöter.

Annat som sades i april

”Till försvar för jättepenisen har Liberalerna på Kungsholmen lanserat kampanjen #rörintemin.”

Konstnären Carolina Falkholts målning av en gigantisk blå penis på en husfasad på Kungsholmen i Stockholm utlöste en hetsig politisk debatt om yttrandefrihet. Sverigedemokraterna menade att penisen var stötande för gamla och små barn medan Liberalerna kampanjade för penisen.

”Jag röker, ni kommer att dö!”

Kristina Lugn varnade det samlade uppbådet av reportrar och fotografer utanför Börshuset att inte komma för nära henne inför Akademiens sammankomst.

”Jag var dyngrak och beslutade mig för att bli arbetslös.”

I en intervju med Ika Johannesson meddelar Martin Kellerman att han efter 20 år slutar rita serietidningshunden Rocky.

”Vi är mycket tillfreds med domen. Det är ett förberett och planerat sexualbrott.”

Den danske uppfinnaren Peter Madsen dömdes i Köpenhamns tingsrätt till livstids fängelse för mordet på svenska journalisten Kim Wall. Domen överklagades, men vid en ny rättegång i september slog hovrätten fast samma dom.

”Vi har blivit gamla men låten är ny. Och det känns bra.”

Abba meddelade att man för första gången på 35 år spelat in ny musik. Det blev två låtar, den ena heter ”I still have faith in you”. Låtarna kommer dock framföras av Abbas digitala avatarer, eftersom bandmedlemmarna själva anser sig för gamla för att uppträda.

”Varför har inte du gjort det då?”

Svenska Dagbladets Ivar Arpi svarade på radioprogramledaren Thomas Nordegrens fråga ”Är det inte bra att vi medelålders vita män får lämna plats åt människor med annan bakgrund?” i P1:s ”Nordegren och Epstein”

MAJ

Amerikanska komikern Roseanne Barr. Foto: Julie Jacobson/AP

Alla farmaceutiska behandlingar har bieffekter, men rasism är inte en känd sådan.

Läkemedelsföretaget Sanofi uttalade sig efter att den amerikanska komikern Roseanne Barr skyllt sina rasistiska twitterinlägg på att hon tagit sömnmedlet Ambien. Barr, vars klassiska tv-komedi ”Roseanne” återuppväcktes för en ny säsong under våren, uttryckte sig rasistiskt om Valerie Jarrett, tidigare rådgivare till Barack Obama, och påstod att George Soros var nazist. Det ledde till att tv-bolaget ABC lade ned tv-serien – och i stället under hösten ersatte den med uppföljaren ”The Connors”, som handlar om samma familj, men där tv-karaktären Roseanne skrivits ut ur handlingen genom att hon dött av en överdos. Roseanne Barr var inte nöjd: ”Jag är inte död, era jävlar”, kommenterade hon det hela på Twitter.

Annat som sades i maj

”Vi måste ha respekt för pristagarna, tidigare pristagare och framtida. Vi måste vara trovärdiga som institution.”

Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson intervjuades av TT efter att beskedet kommit: det blir inget Nobelpris i litteratur 2018.

”Ett som är säkert är att ’This is America’ är en briljant, karriärsdefinierande händelse.”

The Guardian var en av alla de otaliga tidningar och sajter som publicerade långa analytiska texter om Childish Gambinos låt och video som blev årets mest omtalade.

”Vi vill att våra redaktionella beslut – vad vi väljer att lyfta fram – ska reflektera våra värderingar.”

Spotify slutade att lyfta fram R Kellys musik i sina spellistor, och tjänsterna Apple och Pandora fattade liknande beslut. Artisten har flera gånger anklagats för övergrepp och åtalats (och friats) för barnpornografibrott.

”Det finns ett nytt systerskap nu.”

Sofia Helin intervjuades tillsammans med Moa Gammel ett halvår efter #tystnadtagning där kvinnliga skådespelare vittnade om sexuella trakasserier och övergrepp.

”Till alla som säger att det här underminerar förtroendet för journalister: Vad skulle ni ha gjort i mitt ställe?”

Den ryska journalisten och författaren Arkadij Babtjenko försvarade det fejkade mord på honom själv som han arrangerat tillsammans med den ukrainska säkerhetstjänsten. Till och med hans fru trodde att han var död.

JUNI

Landslagsspelaren Jimmy Durmaz tar ställning mot den rasism han fick utstå efter en match. Foto: JOEL MARKLUND

Fuck rasism!

Efter förlusten mot Tyskland i fotbolls-VM fick svenska landslaget, och i synnerhet inhopparen Jimmy Durmaz, kraftig kritik. Den senare överöstes med rastiska glåpord och hat på sitt Instagramkonto. Dagen därpå samlades landslaget inför mediekåren för att kommentera händelsen. ”Jag är svensk och stolt över tröjan och flaggan”, sa Durmaz och vände sig till landslagstruppen som gemensamt svarade ”Fuck rasism!” Efteråt uppstod en debatt om huruvida näthatet mot Durmaz varit en organiserad, botdriven aktion och därför inte var representativt för en bredare allmänhet.

Annat som sades i juni

”Nämnden gör andra bedömningar än Expressen om vilka som är att betrakta som offentliga personer.”

Expressens chefredaktör och ansvarige utgivare Thomas Mattsson kommenterade Pressens opinionsnämnds tio fällningar av elva artiklar som publicerades under den föregående höstens metoo-bevakning. Fyra av artiklarna hade publicerats i Expressen, men även bland andra Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Hänt i Veckan fälldes. Bland annat gällde fällningarna namngivandet av personer som utpekats för övergrepp och ofredanden.

”Fantastisk Beyoncé sänks av att hon tagit med maken till jobbet.”

Så löd rubriken på DN:s konsertrecension när superstjärnorna och äkta paret Beyoncé och Jay-Z uppträdde tillsammans i Stockholm. Spelningen beskrevs som en pr-kampanj för att få duons fans att köpa bilden av ett lyckligt återförenat par.

”Det här är väldigt mycket, och det ramlar in nya hela tiden.”

Granskningsnämndens registrator Carina Jakobsson om att programmet Uppdrag Granskning mottagit över 1.000 anmälningar efter sitt program om metoo och en våldtäktsanklagad Aftonbladetprofil. Siffran var den högsta i SVT:s historia.

”Stulen konst får aldrig finnas i Moderna museets samling.”

Moderna museets chef Daniel Birnbaum om att museet anklagades för att inte vilja lämna ifrån sig en målning som stulits av nazisterna från en judisk konstsamlare.

”Vi måste sälja mycket fler böcker än vad vi gör”.

Pontus Soldén, delägare i anrika antikvariatet Rönnells, som räddades av en insamlingskampanj på Facebook, svarar på frågan om varför man inte får ekonomin att gå runt.

JULI

Sverige härjades av skogsbränder i somras. Foto: Alexander Mahmoud

En ondskefull liten varelse i mig har önskat det här, som en botgöring för vår faktaresistens.

Författaren och journalisten Therese Uddenfeldt skrev om den torka och de bränder som härjade i Sverige – och påpekade att detta kanske är den påminnelse vi behöver för att förstå allvaret i klimatsituationen. Totalt minst 50 skogsbränder utbröt under en lång period av extremväder som ledde till torka. De största bränderna härjade i Jämtland och Västernorrland. Flera hundra personer evakuerades från sina hem. Vattenbombplan från Italien, Frankrike och Portugal hjälpte till vid släckningsarbetet.

Annat som sades i juli

”Förr i tiden var bekymret mest klåfingriga politiker och andra makthavare som petade i kulturutbudet. Nu är nätverken på sociala medier också en stor maktfaktor.”

Maria G Franke i Sydsvenskan om kritikstormen från bland andra Elaine Eksvärd och Cissi Wallin mot Anton ”Mr Cool” Magnusson och den tre år gamla låten ”Knulla barn”. Han polisanmäldes flera gånger, men förundersökningen lades senare ned.

”Min förhoppning är att det här ska vara ett steg tillbaka till att jobba nära konsten.”

Daniel Birnbaum lämnade sin tjänst som överintendent för Moderna museet för att i stället bli chef för Acute art i London.

”Jag tror inte någon författare med självbevarelsedrift kommer att ta emot det där priset.”

Ulf Lundell var en av 46 författare som nominerades till Den Nya Akademiens litteraturpris, instiftat efter Svenska Akademiens kris – men skrev till Aftonbladet att han betackade sig. Det blev senare Maryse Condé som fick ta emot priset.

”Jag förstår och accepterar affärsbesluten som fattats i dag.”

Regissören James Gunn fick sparken från filmen ”Guardians of the galaxy vol 3” efter att ett antal skämt om bland annat våldtäkt och Förintelsen som han skrivit på Twitter för tio år sedan uppdagats.

AUGUSTI

Greta Thunberg skolstrejkar utanför riksdagen varje fredag. Foto: Mickan Palmqvist

Det är mitt moraliska ansvar. Politikerna måste sätta ekologi framför ekonomi.

15-åriga Greta Thunberg började skolstrejka utanför riksdagen för klimatets skull och hennes tvåveckorsaktion fick snabbt uppmärksamhet och spridning över hela världen. Skådespelaren och politikern Arnold Schwarzenegger twittrade: ”Du inspirerar mig. Fortsätt i skolan, och jag skulle gärna vilja bjuda in dig till Wien och klimatmötet så du kan inspirera ännu fler", medan FN:s generalsekreterare António Guterres nämnde henne i ett tal. Och i december talade hon inför FM:s klimatmötet i Polen och blev utsedd till en av världens mäktigaste tonåringar av tidningen Time Magazine .

Annat som sades i augusti

”Karaktären Punani_99 sparkar uppåt mot alla möjliga håll, både politiker, kändisar och andra offentliga personer.”

Julia Blomberg, kanalansvarig för P3, försvarade P3:s satirpodcast ”Punani_99” som publicerade manipulerade bilder föreställande moderatpolitikern Edward Riedl som tar droger tillsammans med sin 13-åriga brorsdotter.

”Hade jag varit chef här hade jag lagt ner P3 för länge sedan, för jag tycker det är vänsterliberal smörja rakt igenom.”

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson var måttligt road av att tvingas ställa upp i P3:s program ”Morgonpasset” för att intervjuas och lyssna på en satirisk beskrivning av sig själv som viktpendlande spelmissbrukare. Hans uttalande om att lägga ner P3 mötte hård kritik av flera politiska motståndare: ”Det är ett totalt angrepp mot public service”, sa Gunilla Carlsson (S), vice ordförande i kulturutskottet.

”Springa runt, bilar, kvinnor, martinis - vem vill göra det?”

Skådespelaren Idris Elba nekade till att han skulle vara aktuell för huvudrollen i nästa Bond-film. Istället blev det återigen Daniel Craig som agenten i filmen ”Bond 25” som får premiär 2020.

”Jag har aldrig minimerat eller rättfärdigat de oacceptabla, systematiska och allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna som inträffade i Chile.”

Så twittrade svensk-chilenske politikern Mauricio Rojas sedan han avgått efter bara några dagar som kulturminister i Chile. Rojas anklagades för att ha smutskastat det minnesmuseum som tillägnats människorna som torterades och dödades under Pinochets styre.

SEPTEMBER

Riksdagen röstar nej till moderatledaren Ulf Kristersson som statsminister. Foto: Pontus Lundahl/TT

Eftersom det är så jämnt i sluträkningen av rösterna så åkte enligt nyhetsrapporteringen på onsdagen mandat fram och tillbaka. ’Mandatpingis’ kallades det fyndigt för.

Begreppet ”mandatpingis” myntades i en av Ekots nyhetssändningar, men tidningen Östra Småland var först med att använda det i skrift. Ordet syftade på det osäkra resultatet i valet, där mandaten under rösträkningen studsade fram och tillbaka mellan partierna. Många förutspådde redan de första dagarna att en regering skulle dröja, och så blev det – hösten och vintern blev en följetong av talmansrundor och sonderingsuppdrag.

Annat som sades i september

”När någonting stort och världshistoriskt händer vill en ju gärna ha det dokumenterat.”

Emma Knyckare om den cismansfria Statementfestivalen och att det beslutades att den skulle bli bok.

”De är skit alla tre.”

SF Bio bytte ut sin ljudvinjett och anordnade omröstning på Facebook för att utse en ny signatur – över 100.000 personer röstade, men i kommentarfältet rasade biobesökarna över nyordningen.

”De är dockor, och har inte någon sexuell läggning.”

Företaget Sesame Workshop dementerade att mupparna Ernie och Bert är ett gay par, något som en av seriens manusförfattare sagt i en intervju. Det gav upphov till en liten debatt – det heterosexuella muppkärleksparet Kermit och Miss Piggy har nämligen definitivt en sexuell läggning.

”Det jag förväntade mig av Batmans penis i ’Batman: Damned’ var att den inte skulle vara timid. Men det är just vad den är.”

DC Comics drog tillbaka en seriesida där Batmans genitalier för första gången syntes. Serietidningsredaktören Susana Polo tyckte dock inte att ”Lil’ Wayne”, som penisen snabbt döptes till, var tillräckligt grandios.

OKTOBER

Nya ledamoten Jila Mossaed håller sitt inträdestal vid Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst i Stora börssalen i Börshuset i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT

Jag kan inte mycket om Akademien! Jag är en enkel poet.

Jila Mossaed var en av tre personer som valdes in som nya ledamöter till Svenska Akademien under oktober efter vårens många avhopp och utträden. De två övriga var litteraturvetaren Mats Malm och advokaten Eric M Runesson. Men Akademien vägrade förbli fulltalig, några veckor senare lämnade teologen Jayne Svenungsson sin stol och nya turer uppstod kring vem som skulle ersätta henne. Författaren Niklas Rådström erbjöds en plats men avstod. Även en kvinnlig litteraturvetare omnämndes som invald, men de uppgifterna tillbakavisades sedermera.

Annat som sades i oktober

“Augustjuryer har degraderat mig och mina böcker i alla år med skrämmande konsekvens och man kan undra varför. Någon gång måste det sägas.”

Författaren Theodor Kallifatides twittrade ut sin besvikelse över årets nomineringar i den skönlitterära klassen för Augustpriset.

“Herren är stor, trogen och mäktig. Tack vare hans nåd lyckades vi stoppa konserten med detta sataniska band.”

En protestlista med 15.000 underskrifter upprättades för att hindra svenska black metal-bandet Marduk från att uppträda i Bogota.

”Att vinna en argumentation på krogen – inte så svårt – innebär ofta att man går ensam hem – inte så roligt.”

Aftonbladets Johanna Frändén var en av många opinionsbildare som deltog i höstens ”huskvinnadebatt” som initierades efter Greta Thurfjells artikel i DN om hur kvinnoidealet att vara manstillvänd blivit populärt i de yngre generationerna.

“Jag vet inte var diskussionen landar med köparen men det är klart att det var en händelse som ger sitt avtryck på konsthistorien.”

Peder Isacson, chef för auktionshuset Sotheby's i Skandinavien, om tavlan ”Flicka med ballong” av Banksy som självförstördes medelst en inbyggd dokumentförstörare efter att ha köpts för 11 miljoner kronor av en intet ont anande köpare.

NOVEMBER

Linnea Axelsson fick Augustpriset för årets Svenska skölitterära bok. Foto: Claudio Bresciani/TT

Listan som juryn presenterade i oktober höll som samlad shortlist inte måttet.

DN:s Malin Ullgren – som dock var nöjd med vinnaren Linnea Axelsson – om de nominerade till Augustpriset, en lista hon menade saknade flera stora namn som Jonas Hassen Khemiri, Sara Stridsberg och Mirja Unge. Detta gav upphov till en debatt om litteraturkritiken – Kristofer Andersson på Aftonbladet anklagade Ullgren för att ”hajpa storbolagen”, och fick svar av Victor Malm på Sydsvenskan: ”Vad är det som gör, säg, Gunnar D Hansson eller Tua Forsström mindre subversiva och nya än Alicia Hansen? Bonniers? Herregud.”

Annat som sades i november

”Pensionsmyndigheten vill antagligen att vi ska se det orange kuvertet som en hjälp och något positivt. Men det känns närmast ondskefullt.”

Eva Bergström i återförenade punkbandet Mögel berättade i tidningen Arbetet att Pensionsmyndigheten hörde av sig efter att bandet släppt singeln ”Mitt orange kuvert” och var oroliga för varumärkesintrång.

”Många har inte hört talas om oss och kommer att känna igen monumentet som Sabrinamonumentet, vilket urvattnar och svärtar ned hela projektet.”

Ledaren för The Satanic Temple, som stämde Netflix för att en staty i tv-serien ”Chilling adventures of Sabrina” liknade satanistkyrkans staty över en getliknande gudom.

”Jag vet ännu inte om jag gift in mig i kungafamiljen eller fått jobb i hovstallet.”

Rebecka Kärde, litteraturkritiker på DN, var en av de fem utomstående som valdes in i Svenska Akademiens nya kommitté för Nobelpriset i litteratur.

”Börjar samla goda belägg för att Jordan B Peterson ÄR en SSU Malmö-kille? T ex: båda tycker att ateism är omoraliskt, båda älskar att äga sina motståndare med oklara Dostojevskij-referenser.”

Sydsvenskans kulturchef Ida Ölmedal twittrade om den kanadensiska livsstilsgurun Jordan B Peterson som gjorde två framträdanden i Sverige och dessutom bråkade med Annie Lööf i ”Skavlan”.

DECEMBER

Advokaten Elisabeth Massi Fritz är målsägandebiträde i rättegången mot kulturprofilen. Foto: Roger Turesson

Jag är övertygad om att det är många kvinnor som fajtas för mänskliga rättigheter som i dag känner upprättelse.

Advokat Elisabeth Massi Fritz, målsägandebiträde i rättegången mot kulturprofilen Jean-Claude Arnault, kommenterade hovrättens dom på två och ett halvt års fängelse för två våldtäkter. Arnault dömdes i september i tingsrätten till två års fängelse för våldtäkt, begången mot en kvinna i Stockholm för sju år sedan, men överklagade domen. Domen var kulmen på en utveckling som inleddes med Matilda Gustavssons DN-reportage från i fjol om de 18 kvinnor som anklagade Arnault för ofredanden och övergrepp.

Annat som sades i december

”En färgbomb som slår knockout på alla svartvita pingviner i salen.”

SVT:s Kulturnyheternas konstkritiker Dennis Dahlqvist var en av flera personer som uppmärksammade Sara Danius rosa och orange klänning på Nobelfesten.

”Svårt att inte tolka som ett försök att tysta. Att köpa lojalitet.”

Författaren Elise Karlsson, som var en av de 18 kvinnor som vittnade mot kulturprofilen Jean-Claude Arnault, erbjöds 60.000 kronor av Svenska Akademien i ”belöning”. Karlsson valde att inte ta emot pengarna.

”Jag kunde ha erkänt att jag inte visste tillräckligt och behöver lära mig mer.”

Twitters vd Jack Dorsey hamnade i blåsväder efter att ha åkt på meditationsläger till diktaturen Myanmar och twittrat uppskattande om ”människor är fyllda av lycka” och om hur ”maten är fantastisk”.

”Beslutet att inleda tillsyn mot Statement ska inte ses som ett ifrågasättande av det allvarliga problem som sexuella övergrepp, bland annat på festivaler, utgör.”

Den mansfria festivalen Statement i Göteborg fälldes av Diskrimineringsombudsmannen (DO). Samtidigt ansåg DO däremot inte att någon enskild person lidit skada av festivalledningens uttalanden om att män inte var välkomna.

”Det blev tydligt att manipulationen och förtrycket av sanningen är den röda tråden i så många av årets nyhetsstories.”

Edward Felsenthal, tidningen Times chefredaktör, om varför den mördade journalisten Jamal Khashoggi och flera andra dödade eller förföljda journalister i kampen för sanningen, utsågs till Årets person av tidningen 2018.