Artisten LOVA: ”Jag vill bli historisk”

Hon vågade knappt räcka upp handen i skolan. Var blyg, kämpade med sin dyslexi och kände sig ofta dum. Musiken blev Lova Alvilde Sönnerbos tillflyktsort.

På sitt rum i Bromma började hon tidigt skriva egna låtar. Publiken bestod av familjen. Pappan, som varit en aspirerande operasångare, uppmuntrade barnen att spela piano och sjunga.





– Att vara musiker är inte alltid så fett ekonomiskt, så han kunde inte leva på det. Men jag tror att han alltid har velat att någon annan i familjen ska ta efter, så han lade nog sina egna drömmar på barnen.

Låtskrivandet har funnits med sedan barnsben. I skolan lyckades Lova Alvilde Sönnerbo inget vidare, men på musiklektionerna fick hon känna sig bra på något. Foto: Beatrice Lundborg

Den unga talangen säger det med värme. Pappans dröm kom att bli hennes egen. Och den gick i uppfyllelse.

Hon slår ut med armarna och verkar genuint glad när hon tar emot i studion på Östermalm.

– Välkomna! Vad roligt att ni är här! säger hon och håller upp dörren.

Hon visar vägen ner i en källare, dit dagsljuset inte når. Men den färgsprakande artisten fyller rummet med energi. Hon pratar snabbt och mycket, mixar svenska och engelska uttryck i ett (som att ”sätta ett bra exempel”) och slår ofta ihop händerna i förtjusning.





När vi ses har den nya ep:n inte ens kommit ut, men 21-åringen är redan inne i nästa projekt – albumet som ska ges ut nästa år. Hon slår sig vant ner i skrivbordsstolen framför mixerbordet. Ivrig att spela upp sina låtar.





– Jag blir alltid lite kär i det som släpps, när jag kan lyssna på musiken med nya öron och får höra hur den tas emot. Vad den betyder för andra, i vilka hem låtarna hamnar. Det är häftigt, konstaterar hon.

Jag vill kunna göra den här världen till en bättre plats. Och det enda sättet jag kan göra det på är genom musiken.

Att hon sitter i en studio är delvis tack vare det som hände när den lovande sångerskan var 12 år. I sedvanlig ordning uppträdde hon för familjen med en egenskriven låt. Den hette ”Mitt mod” och handlade om att våga. Den gången satte familjen ner foten – det var dags att leva som hon lärde.

I källarstudion på Östermalm producerar hon låtar tillsammans med andra talanger. Hon samarbetar helst med personer som inte är klassiskt skolade. Då blir låtarna mer lekfulla, oväntade och innehåller en ”edge”. Foto: Beatrice Lundborg

Sagt och gjort. Hon uppbådade allt sitt mod och sökte till Lilla Melodifestivalen. Hon blev kallad till audition – där modet genast rann ur henne.

– Alla andra var där med sina managers och röstcoacher, men jag kom dit utan och hade spytt tre gånger i bilen på vägen dit, säger hon och ser för en sekund plågad ut av minnet.

Men hon reste sig, gick vidare och vann till slut hela tävlingen. Responsen från publiken lämnade ett stort avtryck i den nya sångfågeln. Unga tjejer hörde av sig för att tacka och sade att låten fått dem att känna sig starka.

– Då tänkte jag: ”Shit, musik kan verkligen göra skillnad!”

Sedan dess lever Lova Alvilde Sönnerbo efter devisen att musik verkligen kan förändra världen.

– Det kanske är lite själviskt, men ända sedan jag var liten har jag velat bli historisk. Jag vill kunna göra den här världen till en bättre plats. Och det enda sättet jag kan åstadkomma det på är genom musiken.

Jag är väldigt, väldigt trött på att leva i skuggan av män.

Den nya ep:n ”A gentleman's guide” beskriver hon som en lista över ”do's and don'ts” för män. Varje låt är riktad till en särskild grupp. Bland dem finns pappor (”Daddy issues”), sådana som alltid tror att de vet bäst (”I can do better”) och de som bara ser en kropp (”My name isn't”). Allt utgår ifrån självupplevda händelser.

– Även om det är riktat till män så är det mycket för mig själv och för andra kvinnor. Jag står upp för mig själv i de här låtarna. Det har jag inte alltid vågat göra.

Lova Alvilde Sönnerbo vill inte att det ska finnas någon distans mellan henne och fansen. Hon vill visa vem hon är. Foto: Beatrice Lundborg

Att feministiska budskap blivit vanligare i musik, tror Alvilde Sönnerbo är en naturlig konsekvens av att jämställdhet diskuteras mer i dag. Trots det har hon växt upp med ungefär samma problematik som kvinnor i äldre generationer.

– Jag är väldigt, väldigt trött på att leva i skuggan av män och jag känner en skyldighet att använda min röst. Det är upp till oss själva vilken värld vi vill växa upp i.

Efter visst funderande skruvar 21-åringen upp musiken i högtalarna och spelar det spår hon är allra, allra mest stolt över.

”My name isn’t 'baby' you can not say whatever you feel like/

I am not the things you call me/

My name isn’t 'honey' I will always do whatever I feel like/

Honestly, you don’t own me/

My name isn’t/

Yours/”

– Låten har liksom alla bitar av min personlighet och är lite kaxig, men ändå med glimten i ögat.





Kollegorna i den lilla studion börjar gunga med i musiken. Det är svårt att stå emot.

– Jag brukar jobba med kontraster, där en sårbar text kan möta en melodi som är väldigt catchy. Det ligger något i att ha starka budskap men samtidigt vilja att folk ska kunna dansa och ha en bra kväll. Att det ska vara lekfullt.

När jag blickar tillbaka på min Instagram kan jag se mina osäkra perioder.

Och visst märks lekfullheten, både i musiken och texterna. I låten ”Daddy issues” har hon vänt på det begrepp som så ofta används på kvinnor med frånvarande fäder.

You gotta be the one to set an example/

So he can be a greater man than I ever had/

If you are not the one to teach them better/

We will get another boy thats stuck in the past with daddy issues/

– Den är riktad till pappor, framför allt pappor med söner. Att de ska visa hur en riktigt bra, fin kille ska vara. Jag ser hur killar tar efter varandra, att män ser upp till män och vill jobba med andra män.

Lova Alvilde Sönnerbo ser nöjd ut när hon skruvar ner musiken. Genom låtskrivandet kan hon kliva in i en annan persona. Vara säkrare. Som artist vill hon vara en förebild, men inte perfekt eller felfri. Snarare mänsklig. Hon tycker att samhällsklimatet präglas av för mycket yta och efterlyser mer sårbarhet.

– Det är komplext. För samtidigt som jag är kritisk så häller jag bensin på elden i och med att jag följer samhällsstrukturen och är den man ”ska” vara. Det är en bergochdalbana, men jag försöker hitta min plats och den jag vill vara.

På sociala medier blir denna komplexitet tydligare än någon annan stans.

– När jag blickar tillbaka på min Instagram kan jag se mina osäkra perioder. När jag gått in och redigerat mina bilder så mycket att jag knappt ser ut som jag gör i verkligheten. En bild säger inte längre mer än tusen ord, konstaterar hon och syftar på att en bild på sociala medier inte alls behöver spegla sanningen.

Det är just den här typen av ämnen hon vill skriva om. Ämnen som kan väcka nya tankar hos de som lyssnar eller vara ett bollplank för de som redan går omkring med liknande reflektioner. Men framför allt vill hon vara ett stöd för de som har det svårt.





– Jag vill att folk ska kunna vända sig till mina låtar när de känner sig ledsna eller ensamma. Jag vill vara som en nära vän. Om jag kan påverka en enda människas liv så är det helt fantastiskt. Det är allt jag vill.