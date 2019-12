Artisten Marie Fredriksson är död

”Det är med stor sorg vi måste meddela att en av våra största och mest älskade artister är borta. Marie Fredriksson avled på morgonen den 9 december i sviterna av sin tidigare sjukdom”‚ skriver Fredrikssons management i ett pressmeddelande, och fortsätter:

”Det är ett stort musikaliskt arv Marie lämnar efter sig. Med sin omisskännliga, fantastiska röst och sitt storslagna artisteri på scen vann hon publikens kärlek världen över. Vi minns också en skånska med en stor aptit på livet, en sprudlande positiv känslomänniska med ett enormt stort hjärta som månade om alla i hennes närhet.”

Vänner och artistkollegan i Roxette, Per Gessle, säger i ett uttalande efter beskedet att Marie Fredriksson gått bort:

”Du var en helt unik musikant, en sångerska på en nivå vi knappast kommer att få uppleva igen. Du målade mina svartvita sånger med de vackraste färger. Du var en helt underbar vän i över fyrtio år.”

Gun-Marie Bolyos, mer känd som Marie Fredriksson, föddes 1958 i skånska Össjö men växte mestadels upp i Östra Ljungby. Hon är känd för sin långa musikkarriär, både som soloartist och medlem i Roxette, ett av den svenska pophistoriens mest framgångsrika band.

Hon berättar i självbiografin ”Kärleken till livet” (2015) om när hon själv förstod att hennes röst var speciell: ”Jag vet bara att jag kunde sjunga så högt och starkt. Att jag kunde ta i. Tina och jag sjöng i barnkören varje söndag, och då kände jag verkligen hur rösten bar. Ganska tidigt märkte jag också att jag berörde människor när jag sjöng. Att något väcktes i dem”.

Under uppväxten hade familjen både ekonomiska och sociala bekymmer, men Marie Fredriksson har beskrivit hemmet som fyllt av kärlek och musik. Hon fick tidigt ett piano och sjöng ofta tillsammans med sina systrar. Redan i unga år uppmärksammade många hennes sångbegåvning och utstrålning på scenen.

Steget mot en fullfjädrad musikkarriär fortsatte på Fridhems folkhögskola där hon i mitten av 70-talet genom dispens fick en utbildningsplats, trots att hon egentligen var året för ung. Hon flyttade senare till Halmstad där hon var med och bildade banden Strul och Mamas barn.

Foto: Magnus Hallgren

Hennes stora genombrott kom i mitten av 80-talet då hon släppte två soloskivor, där bland annat hitlåten ”Ännu doftar kärlek” fanns med. 1986 bildade hon och vännen Per Gessle popduon Roxette. Bandet fick sitt internationella genombrott med andra skivan ”Look sharp” och låtar som ”The look”, ”Listen to your heart” och ”It must have been love”.

Under de följande decennierna följde en intensiv musikkarriär. Marie Fredriksson varvade soloskivor med världsturnéer och nya album med Roxette. Marie Fredriksson gav ut totalt åtta studioalbum och flera av Roxettes låtar toppade internationella listor. I februari 1995 blev Roxette det första rockbandet från väst på nio år som fick spela i Kina.

– Jag grät redan på scen, jag lipade hela tiden. Ibland så mycket att det var svårt att sjunga. Men jag är ju bara så stolt över att vi från lilla Sverige blev insläppta först av alla i Peking. Tänk att vi fick öppna på dörren och ge folk lite frisk luft, sade Marie Fredriksson i en intervju med Aftonbladet efter spelningen.

Marie Fredriksson drabbades år 2002 av en hjärntumör. Hon var efter insjuknandet i perioder borta från rampljuset, men hennes kreativitet sinade inte. Hon debuterade som konstnär med djupt personliga kolteckningar och musiken, med både nya album och konserter, fick efter att hon friskförklarats åter en allt större plats. Hon kom tillbaka till scenerna och framträdde på både kronprinsessan Victorias och prinsessan Madeleines bröllop, år 2010 respektive 2013.

Marie Fredrikssons studioalbum ”Nu” släpptes 2013. Hon intervjuades då i DN och sade att hon ville skriva mer musik.

– Jag är så tacksam för att jag får uppleva det igen, att få sjunga i Sydamerika och Australien har varit helt magiskt. Det har gått så fantastiskt bra trots alla år som gått, det trodde man ju inte. Jag njuter verkligen av dagen. Man ser på livet på ett helt annat sätt efter att ha gått igenom det jag har, sa Marie Fredriksson.

Under 2016 var planen att Roxette skulle ge sig ut på den tredje delen av en pågående världsturné, men kort före starten kom beskedet att läkarna avrått Marie Fredriksson från att spela på grund av hennes hälsa. I ett uttalande sade hon:

”Det har varit 30 fantastiska år! Jag känner bara lycka och glädje när jag ser tillbaka på alla spelningar runtom i världen under denna långa tid. Jag är särskilt stolt och tacksam över att ha kommit tillbaka efter min sjukdom 2009 och spelat oss ytterligare några varv runt jorden! Nu är turnerandet över för min del och jag tackar vår fantastiska publik som varit med på hela resan.”

Efter beskedet att hon slutat turnera blev de offentliga framträdandena färre, men hon fortsatte jobba med ny musik och på hennes 59-årsdag gavs singeln ”Alone again” ut. Hon förklarade i ett uttalande att låten var inspirerad av den jazzmusik hon lyssnade på när hon var ung.

– Detta är något som jag längtat efter en lång tid, och det känns rätt att göra det nu. Jazzen och bluesen har alltid betytt mycket för mig, och jag älskar denna låten, sa Marie Fredriksson i ett uttalande.

Året därpå fyllde hon 60 år och skickade då en offentlig hälsning till sin publik:

– Genom åren har jag firat rejält: födelsedagar, listplaceringar och platinaskivor och det har varit fantastiskt! Jag har också haft fester, releasepartyn och kalas i mängder, sa Marie Fredriksson.

– När jag nu har glädjen att fylla 60 år passar jag på att göra det i lugnt läge med enbart min närmsta, kära familj och ser mycket fram emot det. Och jag är extra glad att få fira i solsken!

Marie Fredriksson blev 61 år och sörjs närmast av maken Mikael Bolyos och deras två barn.

Texten uppdateras.

Read this article in English: Roxette's Marie Fredriksson dead at 61