Åsa Beckman: Läkaren Ingrid le Roux berättar ödmjukt om sina heroiska insatser

På senare år har gnället på ”Sommar i P1” ökat: pratarna sägs bara pratar om sig själva och konceptet har spelat ut sin roll. Det har gnölats om att man inte får LÄRA sig någonting.

Själv förstår jag inte alls kritiken. Få saker slår en stark personlig historia – sedan är det ju en kvalitetsfråga hur skickligt man förmår framföra den. Den här sommaren skulle jag inte för en sekund velat vara utan exempelvis Carina Bergfeldt, Alexander Mahmoud, Stina Wollter eller Marie Lind Nilsson.

Lärde man sig inte något av dem måtte man vara en sten.

Läkaren Ingrid le Roux fick förra året priset ”Årets livsgärning” på Svenska hjältar-galan. Hon är uppvuxen i Hedemora och på 70-talet flyttade hon med sin sydafrikanske man till Johannesburg. I 40 år har hon kämpat för att hjälpa kvinnor och barn i Sydafrikas fattigaste och farligaste områden. Hon har byggt upp organisationen Philani, som utbildat över 200 ”mentorsmammor” som arbetar med uppsökande vård.

I programmets intressantaste parti berättar hon hur hon under 80-talet, då landet präglades av upplopp och kravaller och den pressade apartheid-regimen infört undantagslagar, fortsatte att ta sig in i den hårdbevakade kåkstaden Crossroads. Hon parkerade sin bil på motorvägen och kröp in genom ett hål i taggtrådsstängslet för att vårda sjuka och skadade.

Ingrid le Roux berättar ovanligt milt och lågmält. Hon har inte mer medievana personers förmåga att dramatisera sitt stoff. När hon återger hur hon som första läkare undersökte Nelson Mandela när han släpps efter 27 år i fängelse låter det mest som en vanlig dag på jobbet.

Men just här blir det faktiskt en poäng. Hon lär vara den av årets sommarpratare som gjort mest för mänskligheten, men gör inget väsen av det. Lärorikt också det.

