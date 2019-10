Åsa Beckman: Sverige har mist en modig kvinna

En augustikväll i slutet av 80-talet satt jag och Sara Danius på restau­rang Prinsens uteservering.

”Jag har tagit ett beslut: jag ska aldrig bli dilettant”, sa hon och höll en sorts brandtal väninnor emellan om att vi skulle sikta högt och alltid se till att bygga under oss själva med kunskap och bildning.

Nu kunde ingen direkt anklaga Sara Danius för att dittills ha varit någon slarvig dilettant.

Vi lärde känna varandra på litteraturvetenskapen på Stockholms universitet. Man lade snabbt märke till Sara i seminariesalen; hon hade en kort spretig frisyr som drog åt orange och en luddig angorakofta med axelvaddar och skrev en skarpsynt uppsats om Tomas Tranströmer.

I dag är det oerhört vemodigt att tänka på den där ­sommarkvällen på Prinsen då hon var precis i början på det skrivande och tänkande liv som skulle ta henne så långt.

Sara Danius var äldst i Anna Wahlgrens niohövdade barnaskara. När den kontroversiella författaren lanserade sin bästsäljare ”Barnaboken” 1983 satt ofta en rad barn i olika storlekar med på podiet. Själv beskrev Sara Danius hur hennes barndom präglades av ständiga uppbrott och nya syskon. Hon fick tidigt lära sig att ta ett vuxet ansvar med barnhämtningar och hembestyr.

Hennes höga värdering av bildning var framför allt kopplad till hennes pappa Lars Danius. Han hade varit Anna Wahlgrens lärare och det blev skandal när han, 35 år äldre, gifte sig med sin elev. För Sara var han en älskad och trygg punkt. Flera gånger har hon, i tal och radioprogram, återkommit till den nästan museala uppväxten i ett hem med denna äldre, bildade pappa som avskydde modern musik (”kontrollerad galenskap”), spelade flygel och högaktade de gamla musikaliska mästarna.

Hon följde hans väg och utbildade sig, noggrant och målmedvetet. Efter ett par år vid engelska Nottingham University fortsatte hon till amerikanska Duke University, där Fredric Jameson, en av hennes livs intellektuella inspiratörer, var professor. Hennes avhandling ”The senses of modernism”, som beskrev hur tekniska landvinningar påverkade författare som Gustave Flaubert, Marcel Proust och James Joyce, lades fram både i USA och i Sverige. Sedan skrev hon en rad essäsamlingar, som ”Den blå tvålen” (2013) och ”Husmoderns död” (2014), där hon samlade artiklar, bland annat från sitt mångåriga medarbetarskap här i DN.

Redan tidigt märktes det som skulle bli skribenten Sara Danius signum: den pregnanta stilen. Hon hade en fantastisk förmåga att på ett underhållande sätt leda läsaren genom sina analyser, alltid med skärpa och elegans. Därtill med en för lärda texter ovanlig humor. Hon definierade ofta bildning som en förmåga att på ett intelligent sätt koppla ihop ”högt och lågt”, och var själv ett utmärkt exempel när hon fördjupade sig i Honoré de Balzacs kravatter eller Marcel Prousts chokladtårtor.

Och den som hört Sara, med sitt liksom djupt inåtkluckande skratt, återge slutscenen ur en av hennes favoritfilmer, ”Ett päron till farsa”, glömmer det aldrig.

När hon 2013 valdes in i Svenska Akademien på Selma Lagerlöfs stol nr 7 förstod man att församlingen snart skulle få sin första kvinnliga ständiga sekreterare, vilket de också fick 2015. Under hennes tid valdes det in fler kvinnliga ledamöter än någonsin tidigare och hon utförde sitt uppdrag med viljestark stil. Om sitt eget inval sa hon i en intervju: ”Man kan inte välja bort, man kan inte bli bortvald.”

Det skulle visa sig att hon hade fel. Den 6 april 2018 ­röstade Akademien bort henne efter att hon grundligt velat undersöka anklagelserna om sexuella övergrepp och läckor.

Men av svenska folket blev Sara Danius aldrig bortvald. Hon blev nämligen något så ovanligt som en folkkär och beundrad akademiker. Hennes berättelse om sin cancersjukdom i ”Vinter i P1” grep lyssnarna, och med sina spektakulära klänningar fick hon modeexperter att strössla med getingar och plus. Den som följde henne i sociala medier såg hur hennes följare hyllade henne som drottninglik förebild, som en modern kvinnlig ikon.

Det var många ledamöter som inte stod ut med det. De tyckte att hon lät sin person och sina kreationer ta för mycket plats, eftersom ständige sekreteraren traditionellt sett ska hålla låg profil och företräda Akademien och inte sig själv. Men jag tror också att de irriterade sig på hennes obestridliga stjärnstatus. Sara Danius var ett perfekt exempel på visibility, den självklara synlighet som den amerikanska författaren Susan Faludi beskriver som så provocerande för många män. Danius hade en kombination av intelligens, social kompetens plus visuell lyskraft som kvinnor oftare har och som vår tids mediala offentlighet älskar.

Andra, precis lika fåfänga, manliga ledamöter visste att detta kunde de aldrig tävla med.

Inte undra på att de knöt näven i frackbyxan.

Det är svårt för mig att skriva det här. Vi stod varandra nära under några formande år, en inte enbart enkel relation. Sista gången vi sågs var kvällen innan hon röstades bort. Agneta Pleijel skulle motta Nordiska priset och när Sara Danius gjorde entré i Börssalen ville applåderna aldrig tystna. Man såg hur hon, som så ofta var mån om att vara stram i sådana här sammanhang, blev djupt rörd när hon insåg att applåderna gällde hennes kurage. Det var fint.

När jag lämnade mottagningen efteråt stod hon ensam i Börssalen. Jag sa något om att hon nu skulle behöva vara väldigt stark.

”Jag vet”, sa hon.

Jag kände igen den Sara jag känt som ung, en kvinna att både högakta och känna ömhet för.

En för många oförglömlig bild är när Sara Danius sitter på scenen i sin jättelika orangerosa klänning i Konserthuset vid 2018 års Nobelprisceremoni. Inga andra ledamöter fick sitta där eftersom krisen inom Svenska Akademien gjort att litteraturpriset inte delades ut, men hon tog plats på scenen i egenskap av ledamot av Nobel­stiftelsen.

Det ser ut som om Sara Danius oberörd sitter och läser i programmet i sin spektakulära kreation, men alla som känt henne vet att hon visste exakt vilket intryck hon gjorde. Hon var den moraliska segraren, majestätisk. Vart de ­ledamöter som röstat bort henne än tittade under den Nobelkvällen måste de ha haft hennes färgexplosion i blickfånget.

Så Sara Danius visste att styra bilden av sig själv. Det var typiskt att hon månaderna efter att hon lämnat Börshuset, med vit knytblus, blombukett och Sara Stridsberg vid sin sida, tackade nej till alla intervjuer – för att sedan ge sin version av händelseförloppet i sitt eget Sommarprogram. Hon såg till att det direktsändes så att inga av de hårresande detaljerna skulle kunna läcka ut i förväg.

Sara Danius förstod att om man inte själv tar makten över sin berättelse gör någon annan det.

Jag tror att hon hade lärt sig det av sin mamma. En ung Sara hade sett hur män inom kultur- och förlagsvärlden behandlade en kvinna som var skarp och intelligent men som varit gift sju gånger, fött nio barn och förekom i skvallerpressen. De tyckte det var fritt fram att tafsa och komma med inviter. Sara Danius glömde det aldrig. I sin forskning prioriterade hon alltid kanoniserade manliga författarskap, men de sista åren sa hon ofta att inblicken i det brödraskap som skyddat Jean-Claude Arnault gjort henne till en ännu mer övertygad feminist.

Några år efter kvällen på Prinsen gick vi med våra barn i vagnar runt Årstaviken och pratade om Marlen Haushofers roman ”Väggen” och hur den hos oss båda väckt en bottenlös skräck att, liksom denna författare, ryckas bort från sina barn i förtid. På en bänk vid vattnet lyfte Sara upp sin son i hans vinteroverall och sa till honom att hon alltid skulle finnas vid hans sida.

Nu är hon borta. Leo har förlorat sin mamma. Alla vi läsare har förlorat en magnifik stilist och litterär folkbildare. Men hon kommer att länge leva kvar i människors minne som den mycket modiga kvinnan i knytblus som krävde att Akademien skulle granska sig själv. Som kvinna drabbades hon extra starkt av de 18 kvinnornas berättelser och förstod att vi lever i en tid där vittnesmål om övergrepp inte längre kan viftas bort. Hon släppte äntligen in ljuset.

