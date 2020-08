Åsa Beckman: ”Samlade verk” har fått kritikerna att tappa huvudet

Den har dykt upp överallt den här sommaren – Lydia Sandgrens ”Samlade verk”. I mina flöden har det gula omslaget synts på kafébord, bryggor och i cykelkorgar. Alla tycks läsa och älska denna debutroman. När jag kommer tillbaka till redaktionen pratas det om den mellan skrivborden och febras om den på digitalmöten.

På samma sätt lät det på kultursidorna när den kom ut i mars. ”De nästan 700 sidornas lyskraft lägger det mesta av den svenska samtidslitteraturen i skugga” jublade Carl-Michael Edenborg (Aftonbladet). Victor Malm var ”full av beundran”, talade om ett ”dramaturgiskt konststycke” och menade att Sandgren vävde ”in en metalitterär reflektion över romanens realistiska estetik i intrigen” (Expressen). Therese Eriksson tyckte att det var en ”gnistrande debutroman” (SvD) och Martina Lowden hävdade att hon bland annat läst en ”bildningsroman och kärleksförklaring till litteraturen” (SR).

Jag hade verkligen velat stämma in i hyllningskören. Det är alltid upplyftande när det plötsligt dyker upp en bok som tar både kritiker och läsare med storm. Och ”Samlade verk” är helt klart en anslående debut, de nästan 700 sidorna är skrivna med driv och tempo och om jag kom från Göteborg hade jag tyckt att det var välkommet att denna så pass litterärt ogestaltad stad äntligen fått en egen roman.

Men det är inte en roman som förtjänar kritikens sprakande superlativer och genanta övertolkningar.

Allt känns som snabbt hopplockade tidstecken, men hon förmår aldrig skapa någon riktig atmosfär genom dem

”Samlade verk” handlar om Martin, Gustav och Cecilia som träffas i Göteborg i slutet av sjuttiotalet. Martins mamma är bibliotekarie och han drömmer om att skriva en roman. Gustav är en lite sjavig direktörsson som vill bli konstnär. Cecilia, som blir Martins flickvän, är romanens mystiska centrum. Hon är en undflyende sort, begåvad och beläst, men till skillnad från Martin och Gustav snackar hon inte så mycket om det.

Sandgren skildrar hur den lilla trojkan rör sig i Göteborg; för långa samtal, går på fester, drömmer, reser och glider sakta in i vuxenlivet. I romanens nuplan krisar den 50-årige Martin. Han är delägare i ett mindre bokförlag, av romandrömmarna blev det inget av och Cecilia, som han bildade familj med, lämnade hemmet en dag för 15 år sen och har sedan dess varit spårlöst försvunnen.

Det är en berättelse om flykt och om tid. Att skildra tiden lyckas Sandgren sisådär med. Det känns som att hon direktkopplat alla Wikipedias årtalslistor rakt in i romanen. Från Ted med gitarren på axeln, M*A*S*H, Bruce Springsteen, The Clash, Nationalteatern till militärparkaser och Siouxsie and the Banshees-smink. Allt känns som snabbt hopplockade tidstecken, men hon förmår aldrig skapa någon riktig atmosfär genom dem.

Men jag kan inte se att den ironin finns underbyggd som ett genomgående skikt i romanen

Det hade möjligen varit ok om det inte också gällde Martins och Gustavs långa samtal. Sandgren låter dem referera till i princip alla signalnamn som man kan tänka sig hos brådmogna tonåringar med intellektuella ambitioner, från Hemingway till Wittgenstein, plus en lång rad klyschor om konstnärligt skapande. Vilket bara fortsätter i den intervju som den 50-årige Martin ger till tidningen Svensk Bokhandel i romanens nuplan.

”Men det är ju ironi”, hojtar några kollegor. Jag önskar att de hade rätt. Men jag kan inte se att den ironin finns underbyggd som ett genomgående skikt i romanen. För att ironi ska fungera måste den kännas som en ton i texten, ett sätt att se, som ett medvetet grepp.

I de intervjuer som gjorts med Sandgren finns det heller ingenting som tyder på att hon skrivit en ironisk roman. I Femina säger hon att hon ibland ”driver” eller ”raljerar lite elakt med människor som använder sig av kunskap och bildning på det där positionerande sätt som Martin gör när han är ung”. Men betydligt oftare pratar hon om sin roman ”som en hyllning till konsten och litteraturen, till läsande och bildning”. Hon ”vill visa vilken betydelse det har i människors liv” (Expressen).

Så nu undrar jag vad de hejdlösa hyllningarna säger om både kritiken och samtidsprosan

Hur den betydelsen ser ut får i alla fall inte jag svar på i ”Samlade verk”. Och ingen kritiker som prisat bokens diskussion om bildning eller konstnärligt skapandet har heller kunnat förklara vad romanen i så fall säger om detta. Det är som att man låtit sig nöja med att det är en berättelse med en air av intellektualitet. Att det här skulle vara, som förlaget skriver i baksidestexten, en roman om ”konst i spänningsfältet mellan fiktion och sanning” är faktiskt snömos.

Först i andra halvan får ”Samlade verk” en bättre balans mellan djup och berättardriv. Det är när dottern Rakel börjar få upp spåret på sin mamma – och, framför allt, sättet på vilket hon får det. Det är snyggt.

Så nu undrar jag vad de hejdlösa hyllningarna säger om både kritiken och samtidsprosan. Är svenska kritiker så svältfödda på episkt berättande efter ett decennium med autofiktion att de så snabbt tappar huvudet? Så att de, som exempelvis Victor Malm, pumpar upp den här debuten till en ”metalitterär reflektion över romanens realistiska estetik”? Själv välkomnar jag brett upplagda romaner där man får följa välgestaltade personer genom levandegjorda decennier. Men tills de verken dyker upp spar jag på lovorden.

