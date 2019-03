Åsa Beckman: Vad kan vi lära av Lorena Bobbitt?

”Det här är berättelsen om Bella, som en morgon vaknade och visste att hon fått nog.” Så lyder den numera ikoniska öppningsmeningen i Helen Zahavis roman ”En jävla helg” som kom ut 1991. En man som bor tvärs över Bellas gata har under en tid förföljt henne och nu tar hon en hammare, bryter sig in i hans lägenhet och slår in hans huvud.

Samma år kom Ridley Scotts film ”Thelma & Louise” där de två väninnorna lämnar en amerikansk håla och ger sig ut på vägarna i en Ford Thunderbird. När en man försöker våldta Thelma vid en vägkrog kommer Louise till undsättning och skjuter ihjäl honom.

När jag såg premiärvisningen en mörk novemberkväll reste sig publiken, som nästan enbart bestod av kvinnor, och jublade.

Varför reagerade Bella, Louise, Thelma och vi i biosalongen som vi gjorde?

Varför hade vi fått nog?

Lorena och John Bobbitt under mediecirkusen 1993.

En förklaring finns i Susan Faludis bok ”Backlash. Kriget mot kvinnorna” som även den kom ut 1991. Om man vill förstå vad som pågår mellan män och kvinnor i olika tider ska man alltid läsa denna receptiva iakttagare. I sin bok visade hon hur 70-talets framgångsrika kvinnorörelse trycktes tillbaka under 80-talet. När amerikanska medier skrev om kvinnors ätstörningar, psykiska ohälsa och självmord fanns det en huvudförklaring: frigörelsen hade gått för långt.

Faludi fångade något som driver utveckling framåt: viljan att bestämma över sitt liv. Men också hur utökad frihet för en grupp, just här kvinnorna, alltid åtföljs av motstånd från dem som måste släppa ifrån sig makt och privilegier. Så många kvinnor på 80-talet var rejält frustrerade. Och som ofta uppfattade kulturen det som offentligheten ännu inte förstått.

Populärkulturen kanaliserade kvinnors frustration.

Men två år senare, natten den 23 juni 1993, inträffar en händelse som överträffar dikten. John Bobbitt kommer kraftigt berusad hem till sin lägenhet i Manassas, Virginia, och har sex med sin fru Lorena. När hon efteråt går upp för att dricka vatten i köket, ser hon en kniv, tar med den in i sovrummet och skär av sin mans penis. När hon flyr från hemmet i sin bil kastar hon ut den genom fönstret. Några poliser återfinner penisen i ett dike, lägger den på is i en Big Bite-förpackning från Seven Eleven och transporterar den till sjukhuset där en kirurg återbördar den till sin ägare.

Jordan Peele har gjort den aktuella filmen ”Lorena”. Foto: AMAZON/KOBAL/REX/SHUTTERSTOCK

Det var en bisarr historia som tabloider och kabel-tv-kanalerna älskade. Nyhetsuppläsare med axelvaddar och rouge rapporterade om den eldiga latinan som, vilket sades initialt, hämnades på sin man för att hon var sexuellt otillfredsställd. Under hela 90-talet excellerade talkshows, stå upp-komiker och humorshower i skämt om knivar och galna kvinnor. En hel nation tjöt av skratt.

Men vem var hon, den 24-åriga kvinnan? Vad fick henne att begå en så brutal handling?

I ”Lorena”, en ny dokumentär av Oscarsvinnaren Jordan Peele, berättas historien om en ung kvinna från Ecuador som kommer till sitt drömland USA och blir manikyrist. Hon blir förälskad i den stilige marinsoldaten John Bobbitt och de gifter sig 1989. Ganska snart visar han sig vara våldsam; hon berättar att han misshandlar henne fysiskt och psykiskt, våldtar henne regelbundet, vaginalt och analt, men hon vågar inte anmäla honom av rädsla för att inte få ett amerikanskt medborgarskap.

Den där juninatten blev det en gång för mycket. Hon hade fått nog.

I de hårdbevakade rättegångarna blev John frikänd från våldtäkt och Lorena slapp fängelse eftersom hon ansågs ha lidit av en tillfällig psykisk störning. Scenerna från förhören med henne är hjärtskärande. Hon gråter, försöker prata, kan inte andas. ”Det var som att ingen brydde sig om varför jag gjorde det jag gjorde”, säger hon i dag.

Lorena Bobbitt förblev ett festligt skämt.

Lorena Bobbit är 49 år i dag och heter numera Gallo i efternamn. Foto: Danny Moloshok

I flera intervjuer inför dokumentären har den i dag 49-åriga Lorena Gallo, som hon numera heter, talat mycket om metoorörelsen. Efter att kvinnor över hela världen vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp visste hon att hon också kunde berätta sin egen historia. Och som hon berättar, så samlad och välformulerad. Man ser en människa som lyckats härbärgera sina erfarenheter och gå vidare. I Manassas, där hon fortfarande bor, har hon byggt upp en hjälpverksamhet för kvinnor som varit med om övergrepp i hemmet.

Och hur det gick för John Bobbitt? Han spelade in porrfilmer (bland annat ”John Wayne Bobbitt: Uncut”), var länge flitig skandalgäst i tv- och radioshower och dömdes så småningom för andra våldtäkter. I dokumentären förnekar han fortfarande att han någonsin skulle ha burit hand mot någon kvinna.

Först när jag ser ”Lorena” inser jag hur avgörande metoo varit. Det kommer att ta tid innan vi fullt ut förstår vad vågen av vittnesmål som gick över världen betydde. Den kanaliserade kvinnors undertryckta och tystade erfarenheter, ungefär på samma sätt som 90-talets filmer och böcker. Och när strålkastarljuset släcks runt de mer spektakulära fallen, som Harvey Weinstein, Kevin Spacey och snart R Kelly, har förändringarna fortsatt i vardagen: lagar har skärps, statliga pengar satsats på utbildningar och arbetsplatser och skolor måste ta trakasserier på allvar. Det går inte längre att vända bort blicken.

Sluta aldrig att berätta.