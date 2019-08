ASAP Rocky i rätten: Jag vill bara ha mitt namn rentvått

– Ni måste förstå att mitt liv är unikt och särskiljer sig, sa ASAP Rocky när han hördes i Stockholms tingsrätt under torsdagen.

Hans röst var lugn, han satt mellan sin advokat och en tolk, med en beväpnad vakt precis bakom ryggen.

Under de senaste åren, sa Rakim Mayers, som artisten egentligen heter, har han på grund av sitt kändisskap blivit angripen av främlingar, och bland annat blivit knivskuren i ansiktet, och att det är därför en säkerhetsvakt skyddar honom.

Den misshandelsåtalade rapartisten lade under den andra rättegångsdagen fram sin version av händelseförloppet under den sommarkväll som slutade med att han kastade en 19-årig man till marken, och slog honom när han låg. Mayers beskrev hur han och hans medarbetare under den aktuella kvällen upplevt sig allt mer hotade. Den känslan växte under de första kontakterna mellan 19-årigen och Mayers säkerhetsvakt, och att de uppfattade målsägarens agerande som märkligt och irrationellt.

– Jag var chockad och rädd. Det är en extrem skillnad i kroppsproportionerna och målsäganden och hans vän verkade helt utan rädsla, sa artisten.

– Situationen var inte under kontroll.

Rocky och övriga två åtalade, som också hördes, hävdar att de försökte lugna ned situationen och gå undan, men att 19-åringen enträget hängt efter. Under rättegången har frågan om hur eventuella glasflaskor använts ägnats stort fokus. 19-åringen hade skärsår på armar och ben som av glaskross. Rakim Mayers bekräftade att han och hans team tagit upp tomflaskor som stått på marken, men sa att han snart ställt ned den och inte använt den som tillhygge.

Mayers ville inte kommentera de sms som ingår i åklagarens bevisning, och där Rockys medarbetare nämner mobilfilmer, glasflaskor och våld, eller om det finns hänvisningar till honom. I ett meddelande skriver hans assistent: ”Harlem kom ut och tog en tom flaska på gatan och krossade den”. Artisten, som växte upp på norra Manhattan, förnekar att han kallats så.

Han sa att filmerna på hans Instagramkonto publicerats som motvikt till det mobilklipp av händelserna den 30 juni som publicerats av nöjessajten TMZ. Kvinnan som tog den filmen ska höras som vittne på fredagen.

Avslutningsvis lyfte ASAP Rocky fram att han i Sverige sett mycket vackert, men att han under månaden i häkte också blivit varse andra sidor.

– Jag kräver ingen kompensation, jag vill bara ha rättvisa.

Alla inblandade har lyft fram hur snabbt förloppet gick, och hur svårt det är att minnas exakt. De kända filmsekvenserna omfattar några sekunder, men hur lång tid som den misstänkta misshandeln som helhet varade och exakt hur slagen föll, finns inte dokumenterat i det material som omfattas av förundersökningen.

Torsdagen ägnades även försvarets korsförhör av 19-åringen. De tilltalades advokater frågade i detalj om förspelet till den misstänkta misshandeln, om hur han och hans vän rört sig i området och varför, i syfte att visa att 19-åringen agerat hotfullt och möjligen var påverkad av droger.

Stundtals uppstod diskussion mellan försvararna, åklagare och rättens ordförande om vilka frågor som var relevanta för fallet, främst kring detaljer kring målsägandens förflutna, tidigare våldsanvändning och missbruksproblem. ”En delikat avvägning”, sa ordföranden, Per Lennerbrant.

Intresset för målet var fortsatt stort från medier och allmänheten. Anhöriga, bland dem Mayers mor, och amerikanska ambassaden fanns på plats. Där fanns även hitresta medarbetare till ASAP Rocky, bland annat av filmare som följer förloppet för en dokumentär.

Närvarande vid rättegången är även USA:s sändebud för gisslansituationer Robert O’Brien. President Donald Trumps inblandning i fallet har uppmuntrats av artister som Kanye West och Kim Kardashian, men också fått kritik i USA för att vara opportunistisk och oproportionerlig. Kritiker menar också att presidenten tycks ägna betydligt mindre kraft åt fängslade amerikaner i länder där rättsstaten fungerar betydligt sämre än i Sverige.

Rättegången fortsätter på fredagen, med vittnesförhör och slutpläderingar.

