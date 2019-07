ASAP Rocky kan få mångmiljonsbelopp i skadestånd – även om han döms

ASAP Rocky har suttit häktad i Stockholm sedan den 4 juli, misstänkt för misshandel.

Artisten häktades mitt under en pågående Europaturné, där tolv konserter nu har ställts in. Kvar återstår sju konserter under augusti och september som det ännu är oklart om han kommer att kunna genomföra.

Den inställda turnén beräknas uppgå till 16 miljoner kronor i förlorad inkomst, enligt den häktningsöverklagan som ASAP Rockys tidigare advokat lämnade in till Svea hovrätt i samband med omhäktningen i fredags.

Häktningen innebär att ASAP Rocky har rätt att begära ut skadestånd samt ersättning för förlorad arbetsinkomst om han skulle friges, enligt lag.

Men även om artisten skulle dömas kan han ha rätt till ersättning – om domen nedgraderas till ett lindrigare brott.

– Om man har häktats misstänkt för ett brott, men sedan döms för ett mildare brott så kan man ha rätt till ersättning om det är uppenbart att häktning aldrig skulle ha skett för det mildare brottet, säger Kristoffer Kågström, handläggare och jurist hos Justitiekanslern.

Att ASAP Rocky kan bli dömd för ett mildare brott än den misstänkta misshandeln som han nu sitter häktad för är teoretiskt möjligt. Det säger Magnus Berggren, vice chefsåklagare i klagarkammaren i Uppsala. Ett sådant brott skulle i så fall kunna bli ringa misshandel som man normalt inte sitter häktad för.

– Generellt finns alla möjligheter att gradera upp eller ner ett ärende. Det beror på vad förundersökningen visar när den är klar. Det är först då åklagaren kan bestämma sig för vad en person ska åtalas för. I slutändan är det domstolen som bestämmer vilket brott man ska dömas för eller om den misstänkte ska frikännas.

Det är Justitiekanslern som beslutar huruvida en person har rätt till skadestånd och ersättning för förlorad inkomst under häktningstiden, och det är den svenska staten som betalar ut ersättningarna.

– Det finns inget tak för hur mycket en person har rätt till, det är upp till personen i fråga att bevisa hur mycket man förlorat i inkomst. Och det behöver inte bara gälla lön, det kan också handla om andra inkomstkällor, säger Kristoffer Kågström.

Att få ersättning för utebliven inkomst brukar vanligtvis inte uppgå till särskilt höga summor, enligt Kristoffer Kågström. Inte heller när det rör sig om fall som inte handlar om tyngre brott som mord.

– Det är väldigt ovanligt. I våra årsredovisningar de senaste åren finns kanske ett eller två ärenden per år där man fått närmare en miljon kronor per ärende.

– Det är inte så vanligt att man har sån inkomst i den här storleksordningen i Sverige där man skulle förlora de beloppen. Det är unikt, fortsätter han.

I häktningsöverklagandet, står det även att stjärnans ”varumärke påverkas vilket kan innebära slutet på hans karriär”. Något som skulle kunna tas i beaktande vid ett eventuellt frigivande, eller om artisten döms för ett lindrigare brott.

Samma regler gäller även för skadeersättning vid häktning på felaktiga grunder. Med skada avses bland annat känslor av oro, obehag och maktlöshet, enligt Justitiekansliets riktlinjer.

– Det är svårt att bevisa hur dåligt man mått av en häktning, men en person aldrig lägga fram bevis för det, utan då har vi en praxis som vi följer, säger Kristoffer Kågström.

Ersättningen för lidande innebär dock inga miljonbelopp. Enligt Justitiekanslerns praxis har man rätt till upp till 30.000 kronor första månaden som man sitter häktad. Summan minskar successivt med tiden som en person sitter felaktigt häktad för.

Under förra veckan lämnade åklagare Daniel Suneson in en begäran om åtalsförlängning som godkändes, och som löper ut den 25 juli. Då har ASAP Rocky suttit häktad i tjugo dagar.

Senast på torsdag måste alltså åklagaren antingen väcka åtal eller begära ännu en omhäktning av Rakim Mayers, som ASAP Rocky egentligen heter, och de två andra personer i hans team som också sitter inlåsta på Kronobergshäktet.

Slobodan Jovicic, artistens advokat, har tidigare sagt till DN att han tror att ASAP Rocky kommer att bli frikänd.

Men om ASAP Rocky kommer att ansöka om skadestånd vid en eventuell frigivning, vill Slobodan Jovicic inte uttala sig om.

– Det är i min överenskommelse med hans team att vi inte lämnar ytterligare kommentarer förrän på torsdag när åtalsfristen går ut, säger han.

