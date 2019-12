ASAP Rocky nekas spelning på häktet

– Vi har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att nej, med de förutsättningar som krävs runt arrangemanget så kommer vi inte att hinna godkänna denna spelning redan till i nästa vecka, säger Vilhelm Grevik, sektionschef på Kriminalvården.

Vad är skälet till att ansökan avslås?

– Ytterst är det en säkerhetsfråga. Vi är i grunden positiva till den här typen av kulturarrangemang. Men vi gör alltid individuella bedömningar och då är det en rad olika parametrar som spelar in. Här pratar vi om en världsartist där det hade blivit aktuellt att samverka med andra myndigheter. Det är helt enkelt för många frågor, gällande säkerhet och logistik som kräver svar, och det bedömer vi inte kunna hinna med, säger Grevik.

Det var under måndagen som Kriminalvården fick in en formell ansökan från ASAP Rockys juridiska ombud gällande ett önskemål om en spelning i ett svenskt häkte eller anstalt under artistens kommande Sverigebesök. Enligt ansökan ville han att fängelsekonserten skulle äga rum antingen den 11 eller 12 december. Han efterfrågade även att få dokumentera spelningen med hjälp av ett mindre kamerateam.

– Att han ville dokumentera framträdandet var ytterligare en klart försvårande omständighet, som vi nästan alltid säger nej till. Så även i detta fall, säger Grevik.

Väger det in att ASAP Rocky blev dömd i somras?

– Ja, en av parametrarna är förstås vad du har för brottshistorik sedan tidigare. Men det är inte den enda avgörande faktorn, säger Grevik.

ASAP Rocky, vars riktiga namn är Rakim Mayers, tillbringade en månad i Kronobergshäktet innan han dömdes till villkorlig dom för misshandel efter ett bråk i Stockholm i slutet av juni.

Anledningen till hans kommande Sverigebesök är en sedan länge inplanerad spelning på Globen den 11 december.

