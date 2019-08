ASAP Rocky om tiden i häktet: ”En skrämmande erfarenhet”

Den 30-åriga artisten talade rakt ut till publiken och beskrev glädjen över att vara tillbaka på scenen. Han berättade även om stödet han mottagit den senaste tiden.

– Människor som jag inte ens känner har sträckt ut en stöttande hand. Hiphop har aldrig sett så här stark ut som rörelse. Vi har en stor och stark gemenskap, sa ASAP Rocky.

Under spelningen gästades han av rapkollegan och vännen Tyler the Creator, som gick ut på sociala medier och försvarade ASAP Rocky efter att denne häktats. ”Inget mer Sverige för mig, någonsin”, twittrade Tyler the Creator.

Enligt artistens turnéschema ska han spela härnäst på finska Blockfest 16 augusti. Arrangören Live Nation Finland har tidigare sagt till DN att de ”utgår från att han kommer”, även om de inte med säkerhet kan bekräfta det.

”Vi är i daglig kontakt med hans management och vi har ännu inte fått något besked om att han inte skulle komma till Blockfest” sa arrangören i ett uttalande till DN förra veckan.

ASAP Rocky anhölls i början av juli, efter en incident utanför en hamburgerrestaurang i centrala Stockholm. Artisten häktades och åtalades, och efter en tre dagar lång rättegång beslutade tingsrätten 2 augusti att han släpps på fri fot i väntan på dom. Den meddelas 14 augusti. Åklagare Daniel Suneson yrkar på sex månaders fängelse för misshandel.

