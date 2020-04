Åsne Seierstad: Livet i karantän är inte på lika villkor

En gång under det förra århundradet blev jag utbjuden av en kinesisk affärsman. Långtradarchauffören Zhao hade blivit rik på pvc-rör, och njöt girigt av allt som livet kunde erbjuda en framåtsträvande ung man i Guangzhou, miljonstaden i södra Kina där mottot var ”några måste bli rika först”. Genom fönstret i den dyra bilen pekade han stolt ut byggnader han försett med rör.

Vid restaurangen möttes vi av hesa skall, kacklanden, ylanden och blod. Bakom galler, i hinkar, fjättrade med rep och tågvirke, trängdes vilda och tama djur med varandra. Katter och kaniner i samma bur, hyllmetrar med knubbiga valpar. Där fanns grodor, sorkar, änder, gäss, strutsar och en påfågel. Ugglor satt uppflugna på en pinne. I ett tråg på golvet kröp skalbaggar, i ett annat myror, i nästa larver. Gott som snacks, grillade eller stekta, fick jag veta.

”Välj du!”, log Zhao.

Valpstek. Ugglebröst. Kattlår. En flygande ekorre?

Först när jag kom till bassängerna klarade jag av att peka. Fisk, hummer, krabba. I hopp om att rädda en sköldpadda valde jag en orm. Slaktaren som ledsagade oss grep djuret om strupen med tummen och pekfingret, pressade ner huvudet mot huggkubben och höjde yxan till hugg. Huvudlös ringlade den feta ormen sig i våldsamma krampryckningar medan blodet forsade ner i en balja.

En bred trappa ledde från djurmarknaden upp till en matsal där folk mumsade på delikatesserna. Vi blev visade ytterligare en trappa upp, till nästa våning där Zhao hade reserverat ett chambre séparée. Kyparen skänkte upp något rött från en karaff, brännvin blandat med blodet från ormen vars död jag några minuter tidigare beordrat. Glasen fylldes på nytt, nu med en gyllene vätska med grönskimrande stråk; risvin spetsat med droppar av galla från samma djur. Ormens bittra hämnd.

Inburade djur på en marknad i Kina. Arkivbild. Foto: Antonio Pisacreta/Ropi

Det är fladdermusen från Wuhan som får mig att minnas ormen i Guangzhou. Fladdermusen vi skulle ha lämnat ifred. De levde i godan ro i sina träd och grottor och med sina coronavirus. Först när de blev fångade, flådda och uppätna spred sig viruset till människan. Det är inte första gången naturen hämnas: hiv, sars, mers och ebola är alla virus som har spritt sig från djur till människor.

Vi läser om utegångsförbud på kontinenten och öppna ölkranar och gym i Stockholm

Vi tvingar oss in i de vilda djurens revir. Apor sprider malaria till människor när regnskogen brinner ner. För att kunna föda allt fler på klotet likriktar vi produktionen och pumpar ut antibiotika som skapar resistenta bakterier. Vi. Oss. Alltid i första hand.

Via våra skärmar ser vi hur viruset sprider sig över världen. Kylbilar med lik i New York, sjuka på korridorgolv i Madrid, ett avspärrat Rom där karabinjärer stoppar dem som misstänks sakna ett ärende. Vi läser om utegångsförbud på kontinenten och öppna ölkranar och gym i Stockholm. Myndigheterna agerar på skilda sätt och sätter in sina åtgärder vid olika tidpunkter. Men detta virus som drar fram över jordskorpan och tar sig in i vårt medvetande vid en och samma tidpunkt, vad gör det med oss?

Kylbilar i New York har gjorts redo att ta emot kroppar under coronapandemin. Foto: Lev Radin/Pacific Press/Shutterstock

”Viruset är en väckarklocka”, säger en läkarvän där hon står i vit bikini i fyra plusgrader. Vi har just doppat oss i havet och låter oss torkas av solen och vinden. ”Vi har stört naturen. Vi har trängt oss in och utnyttjar den på ställen där vi inte ska vara.”

I klubben för vinterbadare träffas vi allt oftare, mer än någonsin förr behöver vi hettans rusning genom kroppen efteråt, den inre värmen som håller kylan borta resten av dagen. Vi följer hälsomyndigheternas regler, är fem och håller meteravstånd.

”Vi kommer ju alla förr eller senare att drabbas av coronan”, säger Johanna, som är kirurg, specialiserad på bröstcancer och arbetar på ett privatsjukhus. Hennes klinik tar emot allt fler patienter från den offentliga sjukvården som vill frigöra sängplatser. ”Det är bara en fråga om när. Regeringens strategi är tydlig: Norge vill dämpa hastigheten på smittspridningen, fördela de sjuka över tid.”

Hege, vår maratonlöpare, hon som också simmar längst, är chef för ett sjukhus i Oslo som har tömt hundra sängar för att kunna ta emot den förväntade anstormningen av patienter. Än så länge dröjer den.

Med ångest och adrenalin pumpande i kroppen sökte vi oss ut i markerna. För norrmän är naturen trygghet

”Hur ser ni på munskydd”, frågar hon samtidigt som Gunhild, läkaren i den vita Chanel-bikinin, bryter in i samtalet: ”Det räcker inte att bara hålla avstånd, tvätta händerna, förstärka sjukvården, det räcker inte ens att satsa allt för att få fram ett vaccin – vi måste ändra våra matvanor, vi måste ändra vår livsmedelsproduktion, så att både vi och jorden kan överleva.” We have no Planet B, står det på t-shirten hon drar på sig. ”Vi hugger ner regnskogen för att få mer kött, palmolja och biobränsle. Virus i vilda djur kommer att hitta nya värdar: Det är vårt eget fel.”

Vi dricker kaffe från egna termosar. Någon glömmer sig och bjuder på sin kanelbulle. Alla skakar på huvudet.

Människor njuter av vårsolen i Oslo. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix/TT

Never waste a good crisis, är ett valspråk i diplomatins värld. En kris kan skapa momentum. I vilka branscher ska vi nu pumpa in miljarder. Olja? SAS? Norwegian? Kryssningsindustrin? Eller ska vi göra allvar av ett grönt skifte? Vi diskuterar innan elbilarna rullar hemåt.

Själv cyklar jag den trekvarts milen från bryggan vid Oslofjorden. Jag passerar Folkemuseet, skylten vid vikingaskeppen, kungsgården. Stängt. Tyst. Inne i stan är några butiker öppna. Det ställs ut stolar på trottoaren utanför ett kafé. Men allt är ändå annorlunda.

Det första som spred sig i mitt grannskap när vi insåg att också vi var i riskzonen var oron. Vi kände oss sårbara och sörjde att livet aldrig mer skulle bli som förr. Snabbt tog sig oron uttryck i en enorm längtan efter naturen. Med ångest och adrenalin pumpande i kroppen sökte vi oss ut i markerna. För norrmän är naturen trygghet. Den är pålitlig och lugn. Så som vi gärna tror att vi själva är. Formade av gråsten. Uthuggna ur fjäll. Naturen är trädstammar vi kan omfamna, grenverk vi kan söka skydd under.

Ett av de starkaste minnen av sorgearbete som jag har är en far som hade förlorat sin son i terrordådet på Utøya och berättade för mig att han hela tiden längtade till fjällen. Det var hoppet om att stenmassiven skulle kunna lyfta av honom något av sorgen, hjälpa honom att bära den.

Under halva mitt liv har jag rest runt jorden för att ta reda på saker och ting. Den tiden är förbi

Vi visste ju egentligen att vi inte är en kulturnation utan en naturnation. Så snart operan, konserthuset och teatrarna hade stängt stormade vi ut. Vi spred ut oss, hittade nya stigar, såg solen gå ner från stenar vi aldrig tidigare suttit på, tvingade bort barnen från Fifa och Fortnite och Tiktok. Det var som om vi alla ville sticka ner fingrarna i jorden och få svar på vilka vi var i det som skedde och vad som skulle hända med oss.

Varningsskylt utanför Oslo universitetssjukhus. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix/TT

Under halva mitt liv har jag rest runt jorden för att ta reda på saker och ting. Den tiden är förbi. Eftersom myndigheterna vill att vi ska hålla oss till vår närmiljö och undvika onödiga resor blir jag hänvisad till att studera en flik av verkligheten: några gator i Oslo, mina grannar och mig själv. Vi som, än så länge, inte är direkt drabbade.

När vi oftare är ensamma, och inte är på väg någonstans, kommer vi närmare dem vi egentligen är. Cathrine är trettonfaldig norsk mästare i karate. Hon tar 120 kilo i marklyft och halvannan gång sin egen vikt i knäböj. Jag tror ingen vill sätta emot om jag slår vad om att hon är Skandinaviens starkaste förlagschef. Hennes liv är en ständig balansakt mellan kropp och intellekt, redigering och intervaller.

Isoleringen viruset förde med sig var perfekt för läsning, men hennes kropp skrek när Sats stängde. Efter en vecka hade hon lagt konstgräs i hela trädgården och hennes man, den norska nationalbibliotekarien, hade byggt en sarg som barnen kunde spela fotboll mot. På ett nylagt trädäck står hennes senaste kelgris, en enorm träningsställning för styrkelyft med bänk, stänger, lösa vikter och viktskivor.

Hon är den personliga tränaren från helvetet när hon demonstrerar front squats, hip thrusts, pull-ups, pec flies och dips. Samtidigt oroar hon sig över att hennes egen personliga tränare inte har fått arbetslöshetsersättning ännu. Ingen av oss vet vilken grundlön tränarna på Sats har och hur deras intressen tas tillvara.

”Den här tiden lär oss hur pass utjämnande vårt samhälle är i vardagslag”, säger Cathrine. ”De som har en säker inkomst, rymlig bostad, bil och bredband kan uppleva att de har det väldigt bra nu. Man får dra ner på tempot, upptäcker nya sätt att umgås på. Men de som saknar detta har det tuffare än tidigare. Nu säger vi att de har samhällsviktiga arbeten; de som sitter i kassan, jobbar på lager, städare, transportarbetare och de som arbetar på golvet i sjukvården. Det är fint med applåder från balkongen, men det borde märkas under löneförhandlingarna också”, säger hon.

Det är som om sådana småsaker – ett leende, en vinkning, en blick – har fått en djupare mening

Hunden står lydigt och ser på. ”Han där är coronans vinnare”, ler hon medan hon spänner fast en viktskiva vid midjan. ”Han har aldrig fått springa så mycket som nu.”

Hur letar man fram scheman för fjärdeklassare, samtidigt som man läser nekrologer från New York? Hur loggar man in sitt barn på den digitala klassträffen samtidigt som flyktingläger spärras av? Hur installerar man Zoom och Teams och It's learning och klassens chatt samtidigt som man studerar kurvor, prognoser och skilda strategier mot pandemin? Dämpa, bromsa, trycka tillbaka, total nedstängning.

”Från en dag till en annan blev vi våra barns lärare.” Foto: SOPA Images/Sipa USA

Från en dag till en annan blev vi våra barns lärare. Jag hade tidigare ofta lått barnen hoppa över de digitala läxorna, vardagen var ändå full av skärmar. Det innebar att jag hade stora kunskapsluckor i ämnet digitala plattformar. Den första dagen gick åt till att få in skolans system i barnens paddor som jag panikköpt när det meddelades att skolorna stängde. Nya lösenord, glömda lösenord, vill du uppdatera nu?

Under rasten utväxlar jag en hälsning med grannen på andra sidan staketet. Det är som om sådana småsaker – ett leende, en vinkning, en blick – har fått en djupare mening. Vi sätter större värde på varandra nu när ingenting längre kan tas för givet.

”Välj ett djur. Ladda ner en bild. Berätta om det.” Nioåringen väljer hund. Enligt instruktionerna ska hon gå in på Wikipedia för att hitta information. Om hon ändå hade valt fladdermus. Då hade vi kunnat göra research tillsammans. Den förbaskade fladdermusen som ju är orsak till att vi sitter här vid köksbordet och stökar runt utan att riktigt veta vad vi ska göra. Men hund blir det alltså. Vi använder det mesta av timmen till att ladda ner en bild. Det finns så många att välja mellan.

Vi bor mitt i stan, på en höjd i ett område med en blandning av villor, småhus och låga flerfamiljshus. Här ser man cyklar från loppmarknaden vid sidan av Teslor och gatans enda Jaguar. Tittar man på resultatet från det senaste stortingsvalet placerar sig St Hanshaugen ganska nära genomsnittet. En aning grönare än resten av Oslo, lite mindre blått. Arbeiderpartiet fick en något mindre andel av de röda rösterna, socialisterna och Rødt en något större. Men våra skilda uppfattningar om viruset följer inte de vanliga politiska skiljelinjerna, speglar inte heller kunskapsnivåer, utan är snarare uttryck för djupare personlighetsdrag.

”Vad är solidaritet?” frågar den räddhågsne grannen och svarar själv: ”Jo, att vi som är privilegierade ska respektera reglerna”

En av mina grannar är rädd för allt. Studsmattor. Kolhydrater. Fallande aktiekurser. Bankkollapser. Att förlora kontrollen. Men ingen fruktar han mer än Anders Tegnell.

”Vad vill du helst ha, Åsne, ett land styrt av en regering som lyssnar på professionella råd, väger för och emot innan de tar ett beslut som de tar på sig ansvaret för? Eller ett expertvälde på tunn och sprucken vetenskaplig is?” Han svarar själv. ”Viruset har funnits i världen några få månader och vi vet inte mycket om det. Att låta någon med begränsad empiri och kunskap fatta avgörande beslut som påverkar så många områden och dimensioner tycker jag är en dålig idé.”

Folkvimmel vid Aker Brygge i Oslo Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix/TT

Restriktionerna har varit i kraft ett par veckor och för första gången strålar vi samman i en trädgård. Vi följer reglerna om att träffas ute, inte inomhus, för att minska risken för smitta. Vi har tagit med oss egna glas och värden har hämtat upp kallt vitt vin från källaren. Trots att vi kom varmt klädda visar sig sex plusgrader vara i kyligaste laget även för norrmän och vi lånar sovsäckar av värdparet, fjällmänniskor som har en särskild garderob för friluftsutrustning.

”Vad är solidaritet?” frågar den räddhågsne grannen och svarar själv: ”Jo, att vi som är privilegierade ska respektera reglerna. Vi kan inte kosta på oss att göra egna värderingar. Och är det så illa att sitta i soffan några veckor? Kan vi inte bara vara lite försiktiga? När har det någonsin skadat?”

Han hämtade hem barnen från skolan redan innan den stängdes och poängterar att kvarterets överläkare, som arbetar på Rikshospitalets intensivvårdsavdelning gjort detsamma. För i mitten av mars såg kurvorna i Norge ut som kurvorna i Italien. Smittspridningen var lika snabb.

Vi springer av oss neuroser och nattvak medan vi lyssnar till poddar om pandemin

Men våra kurvor planar ut. Vi har varit duktiga. Vi höll oss hemma under påsken. Grannen med friluftsgarderoben ordnade skidlopp för barnen i huset. ”Skidor funkar faktiskt mycket bra på gräs”, slog han fast. ”Det är bara att tvätta bort all valla och sedan köra med höga knän, som Klæbo.” Det var självklart idealtid som gällde för loppet, så att ingen skulle flåsa sig fram till seger.

Åsne Seierstad. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Åsne Seierstad Journalist och författare. Född 1970 och bosatt i Oslo. Slog igenom med ”Bokhandlaren i Kabul” (2002). Har därefter bland annat gett ut reportageboken ”Ängeln i ­Groznyj” (2008), om Tjetjenien, och ”En av oss” (2013), om Anders Behring Breivik och terror­dådet på ­Utøya. Hennes­ ­senaste bok ”Två ­systrar” (Albert Bonniers förlag, 2016) ­handlade om två norska systrar som radikaliseras och ansluter sig till ­terrorsekten IS. Visa mer

I dessa tider finns det också ett ideal vi försöker närma oss. Att hålla sig lugn hemma. Visa hur idealiskt vi har det när vi myser med familjen. Men sanningen är att om du var rädd tidigare så är du räddare nu. Var du ensam tidigare, så är du ensammare nu. Hade du det fint med dina närmaste, i din trädgård med studsmatta, så har du det kanske ännu bättre nu när du slipper träffa så många andra.

Solen skiner utan värme. Vi bjuds på chips. Varsin påse. ”Ta med resten hem om ni inte vill äta allt nu”, säger värdinnan och ler. Wipes med antibac, anyone?

Coronakilon, klagar någon. Men i de här kvarteren är adrenalinnivån för hög för att någon ska kunna lägga på sig ens ett gram. Vi springer som hade vi djävulen i hasorna. Vi springer av oss neuroser och nattvak medan vi lyssnar till poddar om pandemin. Längre. Snabbare. Oftare. Hälsenan värker. Ont under foten. En smärta hugger i knät. Jag köper nya skor. Två par. Men vet aldrig.

Sådan är Norges författarkår. Medan äldre tiders skribenter träffades berusade över vin och cigarrer på Theatercafeen möts vi som hastigast på stigarna ute i naturen. Eller vid klätterväggarna, på tennisbanorna eller längs joggingstråket vid Frognerstranda. Vi plågas inte längre av skrumplever utan av löparknän. Jag slår mina egna rekord på träningsappen Strava i ett förtvivlat försök att bevisa för mig själv att jag inte har nedsatt lungfunktion. Men koncentrationen räcker knappt till mer än ett par sidor i en bok. Albert Camus får ge vika för nyhetssvajpandet på min Mac.

En morgon är jag så stel efter Apocalypse Gym att jag nästan inte kommer ur sängen. Telefonen piper i soluppgången. ”Ska du med på en löprunda?” Det återstår fortfarande några timmar innan våra familjer vaknar.

Viruset lyckas där diplomatin har misslyckas. Några parter håller avstånd till varandra

Marte, grannskapets modigaste, jobbar med konfliktlösning i Mellanöstern. I vintras reste hon till Teheran bara några dagar efter att den iranske generalen blivit dödad av amerikanerna i Bagdad. När delegationen krympte i fruktan för hämndaktionen hävdade hon att vi skickade fel signaler till iranierna om vi höll oss hemma. Norge får inte ge efter för rädslan, sa hon när ett passagerarplan sköts ner på flygplatsen hon snart skulle resa från.

Nu springer hon. Med en klump i magen.

I Syrien ritar volontärarbetare virus på ruinerna av en bombad byggnad för att uppmärksamma invånarna på pandemin. Foto: Moawia Atrash

Klumpen utgörs av fruktan för vad som kommer att ske när viruset sprider sig i bombkratrarna i Syrien, i lägren i Libanon, Turkiet, Gaza. I områden där det inte finns något vatten, inte någon tvål. I delar av världen där sjukvården inte är byggd som vår, där det inte finns utrustning, där infrastrukturen saknas. ”Där nöden finns sedan länge är coronan inte bara en ny kris utan en katastrof”, säger hon.

Hennes eget jobb har smulats sönder. Skype och Zoom är bara teoretiska möjligheter. ”Alla som suttit i videomöten de senaste veckorna vet att de inte kan användas i konflikter där ingen litar på någon annan. Folk är rädda för att det de säger spelas in, för att det kan finnas andra i rummet. Digitaliseringen lämpar sig inte för diplomati, förhandlingar och förtroendeskapande arbete.”

Den ljusa, långa flätan dansar längs ryggen medan bekymren väller ut ur henne. Men viruset lyckas samtidigt där diplomatin har misslyckas. Några parter håller avstånd till varandra. Det har utlysts coronavapenvila i Colombia, Filippinerna, Kamerun, det kurdiska Syrien... medan utvecklingen i Libyen har gått åt motsatt håll. När ingen följer med i vad som sker slåss de värre än någonsin.

”En sväng där borta?” frågar jag,

”Uppför den där stigen”, flåsar hon.

Vi dövar rädslan med en spurt.

”Digitaliseringen lämpar sig inte för diplomati, förhandlingar och förtroendeskapande arbete.” Foto: Thomas Brun/NTB Scanpix

När vi är på väg ut från stadsdelen Løkka ser jag en bekant som faktiskt har haft corona. Ryktet har gått om ett middagssällskap som i mars smittade ett helt grannskap, det vill säga vårt eget grannskaps grann-grannskap. Vi ser honom komma gående längs gatan med sin son och vi ropar hej på tjugo meters håll. Torbjörn är ute för första gången efter karantänen.

Det här är inte en insats på lika villkor. Där det redan råder nöd kan det bli en katastrof

Hans fru testade positivt, så då behövde de inte testa honom också, hade smittskyddsläkaren sagt. Om man har varit närmare en coronasjuk än två meter i mer än 15 minuter har man garanterat smittats, hade läkaren förklarat. Men annars, jo han hade läst romaner av Dag Solstad. Varit trött. Hostat lite. Inget luktsinne. Som Solstad som aldrig sätter punkt förrän ”den kommer av sig själv” hade Torbjörn lugnt domnat bort när sömnen kommit av sig själv. Tre romaner av Solstad hade han tagit sig igenom. Den sjuke hade haft längre koncentrationsspann än jag.

Vi stretchar spända muskler utanför det lokala bageriet, där vi möter Hårvard, den snygge överläkaren från Rikshospitalets intensivvårdsavdelning, han som i mitten av mars ville ha en total nedstängning av Norge. Han är på väg in genom sin egen port, i löpartajts.

”Det är nästan så att man måste nypa sig i armen”, säger han när han kommer bort till oss. Han har ett rött märke över näsan efter maskerna på intensiven. ”Efter krislägen och kraftig överbeläggning börjar patienttillströmningen avta. Vi har lyckats rida ut den första stormen. Och vi har klarat livet på de flesta.”

Han verkar nästan glad, innan den osynliga, stränga vita rocken kommer på igen. ”Det är inte över än. Det kan blossa upp igen. Naturen är så pressad att det kommer att uppstå nya virus. Det här måste bli en ögonöppnare.”

Öde utanför Kungliga slottet i Oslo. Foto: Ric Francis

Kön in till bageriet rör sig sakta framåt. Folk står med en meters avstånd en bit ifrån oss. Bara en kund i taget får gå in. Som i påskens skidtävling är det idealtid som gäller för oss – i grenarna handtvätt, desinficering, enmetersregeln, tvåmetersregeln. Men vi är inte representativa. Vi är alltför lyckligt lottade. Vi har så många stötdämpare. Det här är inte en insats på lika villkor. Där det redan råder nöd kan det bli en katastrof.

”Vi måste värna naturen bättre och vara beredda”, insisterar överläkaren. ”Så att den inte vänder sig mot oss och hämnas.”

Vårt ansvar och vårt samvete kan inte lösas upp i tvållödder. Vår sårbarhet kan inte sköljas bort med Antibac. Vi dövar den existentiella ångesten med det som står oss till buds. En spurt. Styrkelyft. En ny stig.

”Välj du”, sa Zhao till mig vid burarna,

Nu är det dags att ta ut kursen. Det håller inte att bara plåstra om skadan, lindra smärtan.

Vi måste välja en ny väg.

Översättning från norska: Per Svensson

