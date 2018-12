Astrid Lindgren har sålt guld – eller rättare sagt har rapparen Stors låt ”Säga mig” strömmats över fyra miljoner gånger på Spotify. Det är genom rapparens sampling från ”Ronja Rövardotter” som författaren postumt har förärats ett guldcertifikat från branschföreningen Ifpi Sverige.

”Säga mig” är en coverversion på Linnea Henrikssons låt med samma namn från 2017. Stor framförde den första gången i TV4:s program ”Så mycket bättre” i november. Den 31-årige rapparen, som egentligen heter Ulises Infante Azocar, har beskrivit låten som en hyllning till sina systrar, som har ”Ronja Rövardotter” som favoritfilm.

Tidigare i år meddelade Ifpi Sverige att nivåerna för guld- och platinacertifikat har justerats, samt att siffrorna numera beräknas utifrån ”streams” i stället för ”units”, eftersom fysiska singlar och nedladdningar inte längre gör något större avtryck i statistiken.

I skrivande stund har ”Säga mig” drygt 4,5 miljoner strömningar på Spotify – gränsen för platina är åtta miljoner strömningar.

”Shout out to the big homie”, skriver Stor på Instagram när han delar bilden på Astrid Lindgrens inramade certifikat.

