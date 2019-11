”Astrid Lindgren kunde söka tröst i naturen – vart ska jag ta vägen?”

I våras blev jag utbränd. Strax dessförinnan hade jag skrivit följande i mitt anteckningsblock: ”Har insett att platser är lika viktiga för mig som människor. De platser jag förlorat, blivit fråntagen med VÅLD. Och nu hela jorden. Blåmesarna. Humlorna. Gräset. ALLT”.

● ● ●

Häromdagen diskuterade jag begreppen anywheres och somewheres med en vän. Upphovsmannen till begreppen, den brittiska journalisten och författaren David Goodhart, menar att befolkningen i stort kan delas upp i två kategorier. Anywheres hyser liberala, kosmopolitiska åsikter och betonar det globala framför det lokala. Somewheres däremot sätter det lokala främst. De identifierar sig med sin hembygd och den grupptillhörighet den medför, så som att vara en del av en familj eller en nation.

Av det följer att somewheres identitet hotas av förändringar. En landsbygd utan arbetstillfällen exempelvis, som tvingar somewheres in mot städerna, gör att de upplever en känsla av förlust av Jag. Min vän menade att han inte var något utav det, utan en nowhere. Bara någon som varit deprimerad i mer än ett decennium som kan säga så.

Platsen jag själv kommer ifrån ligger i Småland söder om Växjö. I min grundskola fanns det 50 elever, från dagis ända upp till sjätte klass. Vi hade till synes oändliga vidder att röra oss på som gjorde stadsbarnen avundsjuka de få gånger de kom ut till oss.

I markerna kände vi varenda grop under varenda ek, visste när vilka växter blommade och var man kunde hitta dem, och var flugsnapparna brukade häcka. På vårvintern gjorde jag upp eld för att slippa gå in när det blev kallt. Jag gav kossorna som betade intill vårt hus egna namn som komplement till de nummerlappar de hade i öronen. På något sätt kändes det som att jag knöt an till naturen på ett sådant sätt som barn brukar knyta an till vuxna. Jag delar somewheres starka relation till plats.

En förgörande oro över klimatet var bränslet som fick min hjärna att brännas ut. Jag var nästan klar med min kandidatexamen i statsvetenskap när jag plötsligt blev förlamande trött. Jag fick tillfälligt hoppa av skolan, och ur mig vällde en bottenlös förtvivlan upp över att långsamt blir hemlös, och över att vad jag än klämde ur mig för prestationer så kunde jag inte förhindra det. Jag frågar mig vad som händer med alla oss, som genom årtusendena sökt tröst i sin hembygd, när naturen plötsligt dras bort under våra fötter.

I en globaliserad värld är det lätt att glömma hur centralt det lokala perspektivet en gång var. Karen Armstrong skrev i 90-talets storsäljare ”Historien om Gud” att den gängse uppfattningen före de monoteistiska religionerna var att gudar hade lokala begränsningar. Dåtidens troende trodde sig enbart kunna förlita sig på sina gudar när de var i sin hembygd. Reste man till andra regioner nödgades de tillbe den platsens gudar eftersom man då stod utanför sin egen religions räckvidd. För dagens somewheres är anknytning till plats inte baserad på trosövertygelser, men känslan av helighet är besläktad.

För Astrid Lindgren, som precis som jag hade ett starkt förhållande till Småland, kom uppväxtplatsen alltid att omges med ett magiskt skimmer. I biografin ”Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult: Barndomsminnen och essäer” berättar hon om sin intensiva relation till barndomens marker: ”Men om någon frågar mig vad jag minns från barndomstiden, så är min första tanke ändå inte människorna. Utan naturen som omslöt mina dagar då och fyllde dem så intensivt att man som vuxen knappast kan fatta det. Smultronrösena, blåsippsmarkerna, gullvivsängarna, blåbärsställena, skogen med linneans skära klockor i mossan, hagarna runt Näs, där vi kände var stig och var sten, ån med näckrosorna, dikena, bäckarna och träden.”

Kanske var även Astrid Lindgren en somewhere, men med ett globalt patos. När så andra världskriget bryter ut blir naturen än en gång rummet där Astrid Lindgren kan vila. Den 21:a maj 1940 skriver hon i sin krigsdagbok: ”Idag nådde tyskarna fram till engelska kanalen. Och idag kom sommaren, underbart, smärtsam ljuv att skåda och förnimma.” För Astrid Lindgren är våren ljuv på ett smärtsamt sätt. Inte därför att hon påminns om dess stundande försvinnande, utan för att den kontrasterar mot det i övrigt mörka i världen.

Var kan jag söka tröst när klimatkrisen känns som värst? När årstiderna kommer till Småland är de numera ur synk. Att åka hem blir en påminnelse om att all stabilitet och trygghet långsamt försvinner bort. Astrid Lindgren kunde trösta sig med att blåmesen skulle häcka i hennes hembygd även om Hitler lyckades etablera ett världsomspännande tredje rike. Vad ska jag trösta mig med, att stenarna förblir intakta?

Vårens antågande för numera med sig en viss förvirring. Första känslan, en slags intuitiv beundran inför lövsprickningen. Andra känslan, sorg. Den avlöser snabbt glädjen. Snart kommer vintergäcken sticka upp ur jorden i januari.

I Lund, där jag numera bor, sjunger koltrasten hela vintern. Med följden att en januarinatt som borde vara becksvart och bitande kall cirkulerar kring nollgradigt med en himmel upplyst av gatulampor och fågelsång som om det vore sommar. Snart kommer jag känna samma främlingskap i mitt Småland.

Somewheres rädsla för förändringar är en stark kraft. Oturligt nog har anywheres redan gjort anspråk på klimatfrågan med sitt ofta globala fokus. Den har blivit den ”kosmopolitska frågan par exellence” som Mathiew Lockwood, forskare vid Sussex Universitet, träffsäkert skriver i artikeln ”Right-wing populism and the climate change agenda: exploring the linkages”. Klimatörändringarna beskrivs – med rätta – primärt som ett hot mot fattiga länder runt ekvatorn. För somewheres är det dock den nationella förlusten av naturscener som skrämmer på riktigt. Förtorkade ungbjörkar får ett djupare genklang än nyheter om utrotade noshörningar.

Så det har blivit smärtsamt att känna att man hör hemma. För oss som har en stark förbundenhet med platser är livet en väntan på att se hur dessa försvinner. Samtidigt kan smärtan av att höra till bli en väg till ömsesidig förståelse. Goodhart skriver: ”Om plats är centralt för de mer rotade somewheres världsbild, är det också tilltagande viktigt för en sektion av anywheres genom deras postmateriella betoning av klimatet. Somewheres starka rötter och anywheres gröna känslighet är en viktig bro över den stora klyftan.”

Om anywheres lär sig förstå och respektera somewheres starka relation till plats kanske också somewheres blir villiga att acceptera de förändringar som klimatkrisen kräver.

Jag vet i varje fall hur klimatkrisen kommer att sluta för mig. När senhösten blivit så varm att den känns som vår; när den stekande oktobersolen gör att koltrastarna tror att det är dags för häckning, och lägger ägg innan frosten; när frosten väl kommer och äggen förfryser; då vill jag bara ligga som ett förkrymt äpple under mossan och ruttna bort.