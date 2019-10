”Att må dåligt är inte sexigt – bara oattraktivt och klängigt”

Sarah Klang

Artist, sångerska och låtskrivare.

Född 1992 i Göteborg. Uppvuxen på olika platser, bland annat i Kungälv och Uddevalla.

Bor i Göteborg med pojkvän.

I gymnasiet sjöng hon i electronicabandet Vivid Recollection. När hon hade gått ut skolan lade hon ner musiken men plockade upp den igen 2016, då första singeln ”Sleep” släpptes.

2018 kom debutalbumet ”Love in the milky way”. Samma år uppträdde hon i SVT:s ”På spåret” och på musikfestivalen South by Southwest i Austin, USA.

2019 vann hon en Grammis för ”Årets alternativa pop” och nominerades till P3-priset Guldmicken för bästa liveartist.

Aktuell med albumet ”Creamy blue” och i november en turné.