Augustin Erba: Evangelium enligt Augustin

Sverige är ett gudlöst land. Det är inte en värdering, det är ett konstaterande. Och en av gudlöshetens konsekvenser är att vi kan gå miste om stor litteratur.

Jag växte upp i en bokstavstroende, kristen familj. Min släkt har i många generationer inte bara varit kristen, utan också drivande inom kristendomen. Jag har farbröder som är munkar och i de släktträd som mina äldre anförvanter har roat sig med att rita finns många kyrkans tjänare.

När jag var yngre hånades jag för att det antogs att jag som övertygad kristen inte trodde på vetenskapliga ting - som Big Bang. Att jag var en av de bästa i skolan på fysik räknades inte. Det förutsattes att vetenskap och religion var i konflikt, trots att några av världens mest framgångsrika forskare är religiösa. Jag trodde på Big bang under min uppväxt och tycker fortfarande att det är det bästa mänskligheten har att säga i frågan, så här långt i alla fall. Men jag tyckte att det var rimligt att påpeka att Big bang-teorin inte svarar på frågan ”varför”? Den svarar heller inte på frågan: ”vad hände före Big bang?”. (Och de senaste forskningsrönen, de om mörk materia, kan för övrigt vara dåliga nyheter för Big bang-teorin. Jag noterar det ironiska i att det kan bli så att Big Bang-teorin är mer reviderad än katolska kyrkan inom några år.)

När det gäller evangelierna behöver man inte vara kristen för att uppskatta dem, för jag tycker att de hör till några av världshistoriens hantverksmässigt bästa berättelser: samma historia, berättad på fyra olika sätt, avsedd för specifika målgrupper - hedniska romare, judar, bildade greker och den breda allmänheten. Förenklat kan man säga att Markus beskriver en missförstådd messias och att Matteus ger oss en judisk läromästare. I Lukasevangeliet är det i stället en historia om en filosof som dör för sin tro och Johannes beskriver en himmelsk man som kommit till mänskligheten för att berätta om Gud.

Ett av problemen med de fyra evangelierna, i alla fall för den som tror att varje ord i Bibeln är sant, är att de fyra versionerna ibland motsäger varandra. Det behöver förstås inte bekymra den som läser texterna som litteratur. Att läsa evangelierna som klassiker väcker dock en undran. Om de nu ska skildra en historisk händelse – hur kan de vara så dramaturgiskt drivna?

Min favoritbok som analyserar evangelierna på detta sätt heter ”Scripting Jesus: The Gospels in rewrite” och kom ut 2011. Den är skriven av Michael White som är professor vid universitetet i Austin och specialiserad på religion under romersk tid.

För den som tror att orden i evangelierna är nedtecknade av Gud eller åtminstone styrda av Den Helige Ande, är det kanske inte så konstigt att texten flyter så bra. Men för oss som tycker att litteratur är gudomlig oavsett om det finns någon Gud eller inte väcks en tanke: Tänk om de som skrev evangelierna underordnade sig de dramaturgiska lagarna? Tänk om det inte är avsikten att skildra Jesus så korrekt som möjligt som styrt berättelsen, utan viljan att berätta en medryckande historia?

I det som tros vara en tidig version av Markusevangeliet visar sig inte Jesus efter sin uppståndelse. En ängel vid hans tomma grav säger att besökarna ska få se honom längre fram. I de andra tre evangelierna däremot kommer Jesus tillbaka och så småningom (enligt många bibelforskare) las några verser om Jesu återkomst till även Markusevangeliet.

Läser man evangelierna som litteratur är skälet givet: publiken föredrar lyckliga slut.

Om vi tittar på berättelserna om Jesus ur ett rent dramaturgiskt perspektiv skulle jag säga att Johannes version är min favorit. Särskilt lyckas han skapa nya bottnar i berättelsen om Jesus. Ta döden på korset. I Johannes version (och inte i de andra evangelierna) sägs det att de som tog ner Jesus från korset inte slog sönder hans ben som de gjorde med de andra korsfästa. Och detta för att uppfylla skriftens ord: ”Inget ben ska krossas på honom”. (Joh 19:36) Och för alla som kan sin bibel så skapar dessa rader som Johannes la till en båge tillbaka till andra Mosebokens beskrivning av hur lamm skulle slaktas till påsk. För den bibelbeläste ger de symboliska orden svindel: allt hör ihop – Gud har sett och följt oss genom hela mänsklighetens existens.

Och för den som i påsktider undrar om jag fortfarande tror på en Gud har jag inget bra svar. Minnet av de grymma långfredagarna då ingen glädje fick finnas i mitt barnahjärta lever tyvärr starkt och överskuggar kärleksbudskapen. Så jag funderar fortfarande och det verkar ta hela livet. Fram tills jag har ett bra svar försöker jag, så gott jag klarar, att behandla andra som jag själv vill bli behandlad.

