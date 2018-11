Tre veckor hann det gå från det att Karin Smirnoffs debutroman ”Jag for ner till bror” gavs ut till att den blev nominerad till Augustpriset. Karin Smirnoff säger att hennes initiala reaktion inte var stormande lycka, utan mild chock: ”Hur kan det vara möjligt?”

– Jag är nog inte en person som tar ut saker i förskott. Jag var bara glad över att boken hade kommit ut, men det är ju inte säkert att debutromaner ens blir recenserade eller får någon uppmärksamhet alls. Dessutom vet jag inte så mycket om Augustpriset, det var verkligen ingenting jag hade tänkt på, säger hon när vi ses på ett kafé i Stockholm. Hon bor i Piteå men har, efter den hastiga Augustnomineringen, blivit kvar i Stockholm några dagar för att göra intervjuer.

Karin Smirnoff Foto: Paul Hansen

Faktum är att snart sagt allt med ”Jag for ner till bror” har gått fort. Förra sommaren sökte Karin Smirnoff till Författarskolan vid Lunds universitet, med en text som inleddes med orden ”Jag for ner till bror” eftersom hon var på väg till sin bror när hon skrev den. När hon kom in på skolan uppmuntrades hon av sin handledare att fortsätta skriva på samma text. Romanen blev färdig under förra hösten.

– Den har varit väldigt lätt att skriva, och väldigt rolig att skriva, fast den handlar om så hemska saker. Från början var tonen mycket mer skruvad, så jag fick städa i språket i efterhand, jag ville inte att boken skulle vara svårläst.

Vad var det du fick städa bort?

– Jag lät min mamma och min kompis läsa, och de sa att man ofta fick fundera för mycket, att man tappade farten. Mycket av de konstigaste meningarna och de dialektala uttrycken försvann i redigeringen, säger Karin Smirnoff.

”Jag for ner till bror” utspelar sig i den fiktiva byn Smalånger, baserad på den västerbottniska by där Karin Smirnoffs mamma bor. Jag frågar hur hon tänkte kring just det dialektala i romanen.

– Jag tyckte att det var ganska jobbigt att läsa Sara Lidman på gymnasiet, just på grund av dialekten – och jag kan den ju ändå från barnsben! Torgny Lindgren, däremot, tycker jag aldrig är jobbig trots att han skriver så mycket på dialekt. För egen del ville jag gärna använda dialektala ord utan att behöva förklara dem, som markörer för var vi är geografiskt och hur människor där pratar med varandra. Ofta drar de ju ihop ord, men det fungerar inte i skriftspråk. Det måste vara konkreta uttryck, som att de säger ”armest” i stället för ”knappast”.

Hur har boken tagits emot i det ”riktiga” Smalånger?

– Jag frågade faktiskt mamma, och hon sa att de inte säger så mycket. Granngubben hade muttrat: ”Jaha, så byn har bytt namn”. Men jag hoppas att de inte tar åt sig – det finns inte en enda människa i den verkliga byn som förekommer i boken, det är bara själva skalet som kanske går att identifiera.

Romanens huvudperson, Jana Kippo, skrivs konsekvent som ”janakippo”. Likaså alla andra personnamn. Det enda skiljetecknet som förekommer är punkten. Kom det lika naturligt som resten av romanen?

– Jag har laborerat med det sättet att skriva förut, på nittiotalet, för att jag var så dålig på att skriva på skrivmaskin att jag började rensa bort skiljetecken. När jag gjorde det upptäckte jag att det hände något med språket, och det passade ganska bra för att få till melodin i boken. Jana Kippo ser också lite på människor i sin omgivning som substantiv, hon skapar distans mellan sig själv och andra genom att benämna dem som ”en brandgul Helly Hansen-tröja” eller ”en finbyxa”, säger Karin Smirnoff.

Jag frågar om Jana Kippo, kvinnan som i vuxen ålder kommer tillbaka till sin hemort Smalånger och därmed sitt förflutna – sin försupna tvillingbror Bror, den på samma gång främmande och välbekanta, våldsamma John, och alla minnen av den lika våldsamma barndomen. Var kom hon ifrån?

– Jag tänkte att det var intressant att skriva om ett tvillingpar som kunde spegla varandra, som har delat erfarenheter som de har olika åsikter om, och eftersom det var lättare för mig att gå in i en tjej så blev det Jana som fick berätta historien.

Det är, minst sagt, en mörk historia hon berättar. I ”Jag for ner till bror” finns det kort och gott ingen hejd på eländet – mord, misshandel, incest, sjukdom och otrohet präglar byn och dess invånare. Men Karin Smirnoff berättar att det hennes läsare ofta har tyckt varit svårast att läsa om är hur djur i romanen far illa.

– Jag är en stor djurvän, men skrivandet är ju en konstruktion! Jag behöver inte känna: Åh, den stackars hästen… På sätt och vis är det värre att läsa saker än att skriva dem. Men…

Karin Smirnoff tystnar och funderar en stund.

– Boken är ju skriven i jagform, så det är lätt att förledas att tro att det är min röst.

Beror inte det på hur van man är vid att läsa romaner?

– Jo, kanske, men det är väldigt svårt att utplåna sig själv när man skriver. När mina kompisar läser tycker de att de hör min röst i Jana. Jag har verkligen försökt att göra henne till en självständig person, men det är ju jag som skriver – jag har mina erfarenheter, mitt språk, mitt sätt att prata. Det är klart att det i någon mån färgar boken.

Karin Smirnoff säger att hon ofta läser, om sin egen roman, att saker i den ”lär vara självupplevda”.

– Jag har säkert sagt precis det jag sa till dig, att mina erfarenheter har präglat boken, och då har folk genast tänkt: ”Hon har varit med om incest!” Men jag hade en rätt normal uppväxt.

Det är kanske en risk man måste utsätta sig för som författare?

– Ja, man kanske får räkna med att få frågan. Och med att folk i slutändan tror vad de vill. Jag vet ju vem jag är, så på så vis spelar det inte så stor roll. Jag är 54 år, att få ge ut en bok är jätteroligt, men det är inte hela min värld.

Bokrecension: Om det förgångnas vedervärdigheter i Smirnoffs ”Jag for ner till bror”