”Händelser vid vatten” av Kerstin Ekman, Hummelhonung” av Torgny Lindgren, ”Aprilhäxan” av Majgull Axelsson och ”Livläkarens besök” av P O Enquist. Det finns många år då Augustvinnaren har motsvarat både kritikers och läsares föreställningar om en good read till mellandagarna.

Augustpriset innehåller tre kategorier, men det är skönlitteraturen som står för merparten av försäljningen. Efter beskedet i våras om att Nobelpriset ställs in växte handelns förväntningar på Augustpriset.

– Vi var flera som hade en förhoppning att det skulle bli mer strålkastarljus på Augustpriset i år eftersom vi inte har en Nobelpristagare. Men efter att nomineringarna gick ut för några veckor sedan kan vi inte riktigt se att det har skett, säger Anna Austin, kategorichef för böcker på Akademibokhandeln och Bokus.

Julhandeln står för omkring 20 procent av den årliga bokförsäljningen. En vinnarmärkning med oktobers Nobelpris eller novembers Augustpris är en viktig signal i bokhandeln. Många kunder köper bara en eller två böcker om året och då vill de ha någon form av försäkring på att det är rätt bok de köper, menar Mats Ahlström, ordförande för Svenska Bokhandlareföreningen:

– När det inte delas ut något Nobelpris blir Augustpriset ännu viktigare. Nobelpriset är en större kvalitetsstämpel än Augustpriset, men i och med att det försvinner i år får Augustpriset suga upp det här vakuumet som skapats. Folk har så ont om tid och så svårt att välja, så priser är viktiga, säger Mats Ahlström på telefon från bokhandeln Foyes i London.

Vanligtvis finns inom bokbranschen en förväntan på att de stora och väletablerade författarna ska dyka på nomineringslistan. Men i år kom förväntningarna på skam.

– Jag tror att läsarna kanske hade förväntat sig andra namn, och större namn: Jonas Gardell, Jonas Hassen Khemiri, Agnes Lidbäck och Sara Stridsberg. Men deras titlar är sådana storsäljare att de kommer att köpas och läsas oavsett nominering, säger Sakari Luovio, försäljningschef på Adlibris.

Trots att Gardells ”Till minne av en villkorslös kärlek”, Khemiris ”Pappaklausulen”, Lidbäcks ”Förlåten” och Stridsbergs ”Kärlekens Antarktis” inte ens är nominerade kan de rent av ha chans att sälja mer än årets Augustprisvinnare, tror Sakari Luovio. Det skulle kunna betraktas som ett misslyckande för ett litteraturpris som ursprungligen instiftades med ett kommersiellt syfte. Också Mats Ahlström blev besviken då nomineringarna presenterades för en månad sedan:

– I år ser jag med glädje på fackboksnomineringarna, men i det skönlitterära urvalet verkar juryn ha velat visa upp en så stor bredd att den har tappat fotfästet. I bokhandeln finns en bas som vi jobbar med, och det är de stora författarna och titlarna, säger han.

Å andra sidan finns många exempel på år när Augustpriset har lyckats introducera debutanter eller tämligen okända författare för en bred publik. Torbjörn Flygt, Mikael Niemi, Susanna Alakoski, Carl-Johan Vallgren och Tomas Bannerhed var knappast populära eller folkkära innan ”Underdog”, ”Populärmusik från Vitula”, ”Svinalängorna”, ”Den vidunderliga kärlekens historia” respektive ”Korparna”.

Är det inte många Augustvinnare som blivit etablerade först efter att de fått priset?

– Jo, men sådana böcker har vanligtvis en annan pondus och självklarhet från början. Man måste också titta på formen för berättandet. Årets urval är lite mer prosalyriskt, knepigt och svårtillgängligt, säger Mats Ahlström, som menar att grannlandets Finlandiapriset premierar mer välkända namn och mer berättande litteratur.

Eftersom det har gått några veckor sedan nomineringarna offentliggjordes kan bokhandlarna redan nu se vilket intresse titlarna väcker bland kunderna. På Akademibokhandeln har årets nominerade varken sålt mer eller mindre än tidigare år, trots utebliven konkurrens från Nobelpriset.

– De skönlitterära nomineringarna har rent av sålt svagare än förra året. När det gäller facklitteraturen och barn- och ungdomsböckerna hade flera av de nominerade hittat sin läsekrets redan innan nomineringarna kom, säger Anna Austin och pekar på Jens Liljestrands Vilhelm Moberg-biografi, Magnus Västerbros ”Svälten”, Jenny Jägerfeldts ”Comedy queen” och Emma Adbåges ”Gropen” som populära titlar.

Augustprisets initiativtagare Per I Gedin, författare och före detta förläggare, hade det brittiska Bookerpriset som förebild när han ursprungligen presenterade idén om ett svenskt litteraturpris. Det skulle ha en kommersiell betydelse och det skulle delas ut under Oscarsgaleliknande former. Han tycker att kritiken mot årets skönlitterära nomineringar kan tas med en nypa salt.

– Jag vet att det har varit gnäll hit och dit, men det ska vara lite olika. Vad som gör Augustpriset unikt är att det har lyft fram helt okända författarskap. Och ändå har vinnarna sålt i flera hundra tusen exemplar varje gång. En gång i tiden ville jag rent av ha en sjuårig karantän för vinnare, så att inte P O Enquist och Kerstin Ekman skulle få priset vartannat år. Jag tycker det är ganska bra att det lite annorlunda och originellt, säger Per I Gedin.

Samtidigt tycker han inte att det får blir alltför annorlunda och originellt. Han jämför med Nobelpriset:

– Augustpriset säljer i dag fler böcker än Nobelpriset. Det är mellan tummen och pekfingret, men Nobelpriset har varit konstigt de senaste åren. Det var många läsvärda pristagare förr om åren men numera har Akademien sökt sig alltmer till det exklusiva och annorlunda. Men självklart har Nobelkommittén inga kommersiella avsikter. Jag tycker fortfarande att Bob Dylan var ett konstigt val, säger han och fortsätter:

– Varje år är det några grava typer som kommer och vill ändra också på Augustprisets inriktning, till exempel inrätta ett nytt översättarpris eller utvidga priset till en hel radda kategorier. Men då vattnar man ur det hela. Jag säger varje gång: ”Never change a winning horse”.

Läs mer: Nio lästips från årets Augustnominerade