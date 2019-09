Hyllningskonsert för Avicii sålde slut direkt

– Det har varit ett otroligt tryck på att få en biljett. Vi har nu sålt 55.000 biljetter. Det här är helt fantastiskt, över all förväntan. Det kommer att bli en magisk kväll där vi kommer hylla Tim med en gigantisk show, säger pressansvarig Ebba Lindqvist i en kommentar.

På Friends arena i Stockholm 5 december hyllas Aviciis gärning av artister som Aloe Blacc, Rita Ora, Adam Lambert och Sandro Cavazza jämte DJ-kollegor som David Guetta, Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike. De är alla artister som är förknippade med den avlidna svenska stjärnans musik.

– Jag kan nästan inte ta in det här. Det är överväldigande. Jag känner bara stor tacksamhet över alla som vill dela den här kvällen med oss, säger Tim Berglings pappa Klas Bergling i ett uttalande.

Bakom arrangemanget står Tim Bergling foundation, startad av den svenska dj:n och låtskrivarens familj efter hans bortgång den 20 april 2018. Alla intäkter från arenakonserten ”Avicii tribute concert for mental health awareness” går till initiativ inom psykisk ohälsa och självmordsprevention.

Arrangemanget är det första där Aviciis mest kända låtar framförs live tillsammans med originalsångarna och ett 30-mannaband.

– Tim hade planer på att hans musik skulle framföras tillsammans med ett stort liveband. Nu förverkligar vi hans dröm och ger publiken och lyssnarna en chans att uppleva Tims låtar på ett helt unikt sätt, sa Klas Bergling när konserten tillkännagavs.

Under livekonserten kommer uppemot tjugo artister som medverkat på Aviciis största låtar att framföra originallåtarna, däribland Rita Ora, Adam Lambert, Aloe Blacc, Sandro Cavazza, Audra Mae, Dan Tyminski, Blondfire, Nick Furlong, Amanda Wilson, Alex Ebert, Vargas & Lagola, Bonn, Andreas Moe, Joe Janiak, Simon Aldred och Zak Abel. Under kvällen framträder vidare DJ:s som David Guetta, Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Laidback Luke och Nicky Romero.