Aviciis liv och verk förevigas på nytt museum

Det har gått drygt två år sedan Tim ”Avicii” Bergling gick bort, 28 år gammal. Sedan dess har han uppmärksammats genom minnesstunder, hyllningskonserter och tributelåtar. Nu står det klart att den svenska dj:n och artisten även kommer att förevigas med ett museum, döpt till Avicii experience.

Museet kommer att blir en del av det nya kulturhuset Space vid Sergels torg som invigs nästa sommar. Bakom båda initiativ står hotell- och nöjesgruppen Pop house som bland annat äger Abbamuseet på Djurgården.

– Abbamuseet har blivit en stor turistattraktion som förra året slog besöksrekord. Med Avicii experience vill vi uppmärksamma en annan svensk musikpionjär som haft ett enormt internationellt genomslag. Vår ambition är att besökarna ska komma så nära Tims kreativa skaparprocess som möjligt. Förhoppningsvis blir de också inspirerade av hans unika talang och annorlunda tankar, säger Per Sundin, vd på Pophouse.

Som tidigare vd på Universal, Tim Berglings skivbolag sedan 2010, har Per Sundin haft ett nära samarbete med artisten under många år. Han minns en speciell konsert under musikfestivalen Ultra music festival 2013, då Avicii premiärspelade ny musik från debutalbumet ”True”, där han blandade element av country med elektronisk dansmusik. Per Sundin stod själv i publiken.

– Publiken buade. Jag var helt chockad, jag hade ju satsat så mycket i förskott på den där skivan. En kollega i musikbranschen sa då: kom ihåg hur alla reagerade när Bob Dylan bytte ut den akustiska gitarren mot en elgitarr. Publiken svarade med att ropa ”Judas”, förrädare. På samma sätt var Avicii en innovatör, han vågade bryta ny mark och ta ut svängarna.

Den permanenta utställningen kommer att berätta historien om Aviciis liv och karriär och innehålla många interaktiva delar. Bland annat kommer besökarna att kunna spela in egen sång på Aviciis låtar i ett sångbås och jämföra outgivna versioner av exempelvis genombrottssingeln ”Levels”. Man kommer även att kunna ta del av låtskisserna till hans sista, ofärdiga album som färdigställdes av andra producenter och gavs ut under namnet ”Tim” 2019. Dessutom kommer de svenska musiker som Avicii ofta samarbetade med att hålla specialklasser i musikskapande.

Att utställningen blir en del av det digitalt inriktade kulturhuset Space, med sin 500 datorer stora spelhall och flera studior för musik- och innehållsskapande, stämmer bra överens med vem Tim Bergling var, säger Per Sundin.

– Tim älskade gaming. Det finns bilder på hur han och hans kompisar sitter i Tims pojkrum med uppkopplade datorer och spelar ”World of warcraft”. Han kom inte från en musikbakgrund och gick aldrig i kommunala musikskolan. Han laddade ner musikprogrammet Fruity loops och lärde sig allt den vägen.

På det sättet är han en förebild för många unga, menar Per Sundin.

– Vår ambition med all verksamhet på Space är att visa ungdomar att man kan välja andra vägar i livet än de traditionella. Om femtio år vet ingen vilken typ av yrken som kommer att efterfrågas. Tim var förstås ett extremfall, men i dag har det aldrig funnits så många som faktiskt kan livnära sig på sitt musikskapande. Eller på sin Youtubekanal för den delen.

I dokumentären ”True stories” som kom för några år sedan skildras den mörka sidan av Aviciis internationella framgångar och hektiska turnéliv. Den 20 april 2018 tog artisten sitt liv under en resa till Oman. Per Sundin tycker att berättelsen om Avicii rymmer fler delar än hans psykiska ohälsa som det har kommit att handla om mycket sedan hans död.

– Det har varit mycket fokus på de negativa och skadliga delarna. De finns förstås också där, men vår ambition med utställningen är att lägga större vikt vid de positiva bitarna – på producenten, låtskrivaren och artisten Avicii och på personen Tim. Vi vill berätta om när han var som allra lyckligast. Det var när han fick sitta i studion och arbeta.

Hur länge kommer intresset att finnas kvar för hans musik?

– Då får jag gå tillbaka till Abba. Abba slutade göra musik 1981 och i dag är de större än någonsin. Jag är helt övertygad om att vi om 40 år kommer att minnas Tim och hans musik på samma sätt som vi minns Abba i dag.