Aviciis musik spelas mer än någonsin och över hela världen

Den svenska världsartisten och dj:en Tim ”Avicii” Bergling påträffades död i fredags i Muskat, Oman. Han blev 28 år. I lördags sattes ett nytt Spotifyrekord i Sverige. Avicii blev då den mest spelade artisten under en enskild dag. På Spotify Topp 50 Sverige placerade sig då hans låt ”Without you” på plats 1, ”Wake me up” på plats 2, ”Levels” på plats 3, ”Waiting for love” plats 4, ”Hey brother” på plats 5, ”Lonely together” plats 6, ”The nights” plats 7, ”For a better day” plats 9, ”Broken arrows” plats 10.

Avicii är död – blev 28 år gammal

Dessa följdes dessutom av hans låtar ”You be love” på plats 11 , ”The days” plats 16 , ”You make me” plats 17, ”Addicted to you” plats 20, ”Silhouettes” plats 27 och ”Could be the one” plats 28.

På samma Topp 50-lista tog i helgen också ”Seek bromance”, ”Gonna love ya”, ”Dear boy”, ”Lonely together (acoustic)” och ”What would I change it to” plats.

På Spotifys globala Topp 50-lista fanns Avicii-låtar under helgen vidare på tio positioner: ”Wake me up” på plats 4, ”Without you” plats 5, ”Levels” plats 7, ”Waiting for love” plats 8, ”Hey brother” plats 10, ”Lonely together” plats 17, ”The nights” plats 24, ”Broken arrows” plats 40, ”The days” plats 49 jämte ”You make me” plats 50.

Andra exempel på Aviciis enorma räckvidd bland lyssnarna:

Han är den mest spelade svenska artisten på Spotify någonsin. Hitlåten ”Wake me up” var den mest spelade låten någonsin på Spotify under 2014 – Avicii är tillika den mest spelade svenska artisten på Spotify i Sverige under 2013, 2014, och 2015. Enbart under 2016 valde 17,7 miljoner människor i månaden att lyssna på Aviciis musik.