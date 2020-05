Avskalat gäller när Patriks Combo spelar sig igenom krisen

Allt var som det brukar ännu under januari och in i februari, med företagsspelningar, bröllop och after ski-gig. När så avbokningar började komma in efter de första rapporterna om virusets härjningar gick det snart bara åt fel håll för det heltidsarbetande kollektivet Patriks Combo, baserat i jämtländska Östersund.

– Allt såg ut som vanligt fram till den där brytpunkten. Under loppet av två veckor kom de sedan in en efter en: avbokningarna, berättar kapellmästare Patrik Zackrisson, som fick se de gängse arrangemangen med mellan 100 och 300 i publiken gå om intet.

Ridå för trion med närmare 30 år på banan, med ”allt från dragspelsmusik av Andrew Walter till det senaste med The Weeknd”, plus eget material.

Kunde korttidspermittering vara en lösning? Zackrisson och medmusikanterna Fredrik Magnusson och Anders Erlandsson förkastade idén omgående.

– Nej, vad fasen! Vi måste hitta på något där vi med egen kraft löser det här. Nu jävlar ska vi klara av det – och komma igen. Så resonerade vi, säger Patrik Zackrisson.

Och igen kom trion. Idén de förverkligat handlar om att skala ner, förenkla musicerandet genom att stänga av det wattslukande högtaleriet och i stället med akustiskt framförande nå mindre samlingar av åhörare. Precis i linje med de restriktioner vad gäller folksamlingar som Folkhälsomyndigheten rekommenderade och regering och riksdag strax kom att genomföra.

Patriks Combo, trio med 30-talet år på nacken, ger inte upp för ett virus. Från vänster Fredrik Magnusson, Anders Erlandsson och Patrik Zackrisson. Foto: Privat

De stora företagsgagen är förstås borta. Patriks Combo skissade i stället på en ny typ av företagsspelning, i ett mindre format där man utmanade företagen med formeln ”glädjepaket”, en ”turné” på beställarens ort och efter dennes önskemål. Sedan en tid finns den presenterad på trions Facebooksida.

Några sådana lokala turnéer har redan genomförts, och framåt kommande helg följer ytterligare en:

– Vi vet att vi ska till Krokom, där de beställande fyra företagen bestämt att vi ska spela på fredag vid ett äldreboende. Mer än så vet vi inte, säger Patrik Zackrisson.

Han beskriver hur det mindre formatet matchas med en mindre uppsättning instrument – trummorna har exempelvis utgått, det mesta bygger på dragspel, ståbas, gitarr och banjo, plus sång. Ett mindre högtalarpaket (PA på branschspråk) har köpts in, liksom en smidigare backdrop (scendekor) – allt för att anpassa kostymen efter de nya förutsättningar som gäller i coronatider.

Damens 50-årsfest fick ställas in på grund av det nya coronavirusets härjningar. Den närmare kretsen bjöd henne på Patriks Combo-musicerande på sista april, lite som plåster på såren. Foto: Privat

– Vi sticker samtidigt emellan med små gig hemma hos folk, exempelvis hos kvinnan vars 50-årsfest omintetgjordes av viruset. Lite plåster på såren, säger Zackrisson, och beskriver att det kan handla om tre låtar som rivs av, mot någon gåva i stället för gage, avstämt i samtal med Skatteverket.

Kapellmästaren tittar igenom sin kalender och räknar till 24 spelningar i april månad, ”många fler än vanligt”.

Men det betyder samtidigt mindre pengar in – klarar ni av att betala hyran, bemästrar ni krisen fram till dess ”normala tider” åter är här?

– Det är många bäckar små, vi klarar det. Vi ska fan jobba oss igenom det här.