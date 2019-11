Axel Björklund: Till slut kom kungen av afrobeats till Partille

Det sägs att Burna Boy fastnat i en tullkontroll och missat sitt plan.

Det är därför förbandet Cherrie börjar spela först klockan 23 – då hela kalaset egentligen skulle vara över.

Men det gick ett senare flyg och inte ens tre timmars försening kan sabba festen i Partille arena utanför Göteborg, där en uppjagad pepp-person och en DJ försöker hålla publiken på tårna:

Är Burkina Faso i huset? Somalia? Eritrea? NIGERIA?

När 1960-tal blev 70-tal populariserade den legendariska nigerianska musikern Fela Kuti musikstilen afrobeat. Ett halvsekel senare håller Burna Boy på att bli landets stora musikaliska portalgestalt, med hjälten tatuerad på magen, avbildad på omslaget till debuten och samplad i mängder av låtar, bland annat på fjolårets hit ”Ye”.

Burna Boys musik bär lika tydliga spår från Fela Kuti-arvet som av samtida amerikansk urban popmusik. Själv kallar han sin hybrid för afro-fusion.

I somras släppte han sitt fjärde album, ”African giant”, en dansant och politisk skiva som hyllats världen över och kallats ett av årets bästa av musiktidningen Spin.

Medialt har ändå hans kritik mot jättefestivalen Coachella fått mer uppmärksamhet — han klagade på Instagram över att hans namn var för litet i reklamen — men kanske är det på väg att ändras. Häromveckan spelade han på Wembley Arena i London. The Guardian gav spelningen högsta betyg och satte rubriken ”all hail the graceful king of afrobeats”.

Men det är alltså inte traditionell medial hajp som gjorde att de 5000 biljetterna till Partille Arena sålde slut direkt. Snarare ett stort afrikanskt community som kommit från hela Sverige för att dansa i en för kvällen ombyggd idrottshall.

Nästa vecka är det handboll igen, Sävehof möter slovakiska Tatran Presov, men nu är det fullt fokus på Västafrikas fixstjärna. Konserten börjar med en gorilla på storbildsskärm och fortsätter med knappt två timmar av tilltagande energi, imponerande röstläge och samspelt liveband. Burna Boy blandar skickligt låtar från senaste skivan med äldre material och vet hur han ska få publiken med sig. Och mot sig — han klagar och ställer krav, går av scenen för en stund. Men i liveframträdandet är hans största styrka just energin, den entusiasmerande Zlatanlika större-än-livet-utstrålningen — och ett fantastiskt låtmaterial.

Burna Boy var nära att missa sin första spelning i Sverige. För alla som gjorde det ryktas det redan om att det kommer fler chanser. Men från scenen i Partille fortsätter han att blanda positivitet med att mucka med publiken och slutar i ett hot om att aldrig komma tillbaka.